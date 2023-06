Chinesischer Außenminister klärt Position zur von den USA behaupteten „regelbasierten internationalen Ordnung“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292977.shtml

„China lehnt Kommunikation nie ab, aber der Schlüssel liegt darin, wie man kommuniziert und ob man damit die gewünschten Ergebnisse erzielen kann“, sagte Yang Tao, Generaldirektor der Abteilung für nordamerikanische und ozeanische Angelegenheiten des chinesischen Außenministeriums, am Montag gegenüber Global Times. Damit informierte er chinesische und ausländische Medien über den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China von Sonntag bis Montag.

Kommunikation bedeutet nicht, nur die eigenen Anliegen zu verfolgen und gleichzeitig die Anliegen des anderen zu ignorieren“, sagte Yang.

In einer Erklärung eines Sprechers des US-Außenministeriums vom Sonntag hieß es, Blinken habe gesagt, die USA würden „mit ihren Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um unsere Vision einer Welt voranzutreiben, die frei und offen ist und die regelbasierte internationale Ordnung aufrechterhält.“

Yang sagte, dass die ursprüngliche Absicht von Präsident Xi Jinping beim Eintreten für eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit darin bestehe, die internationale Solidarität und Zusammenarbeit zu maximieren, um globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

„China ist das erste Land, das die UN-Charta unterzeichnet hat. Es ist der Schöpfer, Verteidiger und Nutznießer der aktuellen internationalen Ordnung. Warum sollte China die bestehende internationale Ordnung ändern?“ sagte Yang.

„Manche Leute reden immer von der ‚regelbasierten internationalen Ordnung‘.“ Auf welchen Regeln basieren sie? Wenn es die UN-Charta ist, hat China kein Problem damit. Wenn es die Regeln sind, die von einer Handvoll Ländern formuliert wurden, wird es für China und viele andere Länder schwierig sein, sich darauf zu einigen“, sagte Yang.

Laut der Erklärung des Außenministeriums betonte Blinken, wie wichtig es sei, offene Kommunikationskanäle über das gesamte Themenspektrum hinweg aufrechtzuerhalten, um das Risiko einer Fehleinschätzung zu verringern. Yang sagte, beide Seiten seien übereingekommen, die wichtigen gemeinsamen Vereinbarungen, die die beiden Präsidenten in Bali (Indonesien) erzielt hatten, gemeinsam umzusetzen, Differenzen wirksam zu bewältigen und den Dialog, den Austausch und die Zusammenarbeit voranzutreiben. Blinken lud den chinesischen Staatsrat und Außenminister Qin Gang zu einem Besuch in den USA ein, und Qin brachte seine Bereitschaft zum Ausdruck, die USA im Interesse beider Seiten zu suchen.

Yang betonte, dass China die Kommunikation niemals ablehne, sondern der Schlüssel darin liege, wie und was die gewünschten Ergebnisse seien. Beide Parteien sollten sicherstellen, dass die Kommunikation effektiv ist. Eine Partei kann nicht nur versuchen, ihre eigenen Anliegen zu lösen, während sie die Anliegen der anderen Partei ignoriert. Keine Partei sollte das eine sagen und das andere tun, sagte Yang.

China ist bereit, eine konstruktive Kommunikation und einen konstruktiven Dialog im Geiste des gegenseitigen Respekts zu führen, und auch die US-Seite sollte Aufrichtigkeit zeigen und Maßnahmen ergreifen. Um die Beziehungen zwischen China und den USA zu stabilisieren, müssten sowohl China als auch die USA zusammenarbeiten und einander entgegenkommen, sagte Yang gegenüber der Global Times.

Präsident Xi Jinping habe vier Grundsätze aufgestellt, gemeinsame Anstrengungen in vier Bereichen gefordert und drei Beobachtungen zur Ukraine gemacht, die Chinas grundsätzlichen Ansatz zu diesem Thema darlegten, bemerkte Yang und fügte hinzu, dass dies Chinas Grundprinzipien im Umgang mit der Ukraine-Krise seien. Die Kernidee besteht darin, Friedensgespräche und eine politische Lösung zu fördern.

China unterstützt alle Bemühungen, die einem Waffenstillstand und der Förderung von Friedensgesprächen förderlich sind. China wird weiterhin eine objektive und faire Haltung vertreten und Friedensgespräche auf seine Weise fördern. China werde keine Dinge tun, die voreingenommen sind oder die Situation verschlimmern, geschweige denn die Krise ausnutzen, sagte Yang.

Kein Land kann China zwingen, Partei zu ergreifen, geschweige denn die Position Chinas verzerren und verunglimpfen. Die illegalen einseitigen Sanktionen gegen chinesische Unternehmen und Einzelpersonen müssen aufhören. Wenn China sich für eine Seite entscheiden müsse, werde es sich für die Seite des Friedens, der Friedensgespräche und der politischen Lösung entscheiden, sagte Yang.

Einige Länder haben China aufgefordert, keine Waffen an Russland zu liefern. Für die ganze Welt ist klar erkennbar, wer die Konfliktparteien mit Waffen versorgt. „Wir fordern die betroffenen Länder dringend auf, das Feuer nicht weiter anzuheizen und damit aufzuhören, China zu verunglimpfen und zu verleumden“, betonte Yang.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related