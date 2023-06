Katar ist bereit, einen neuen 27-jährigen Gasvertrag mit China abzuschließen (The Cradle)

https://thecradle.co/article-view/26178/qatar-ready-to-ink-new-27-year-gas-deal-with-china



Der Deal kommt zustande, da China versucht, seine Abhängigkeit von Erdgasimporten von seinem „Feind“, den Vereinigten Staaten, zu verringern.

Die China National Petroleum Corporation (CNPC) und QatarEnergy werden voraussichtlich einen 27-Jahres-Vertrag unterzeichnen, der es China ermöglicht, jährlich 4 Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG) zu kaufen, berichtete Reuters heute, 20. Juni.

Quellen, die mit dem Deal vertraut sind, teilten Reuters mit, dass CNPC auch eine Kapitalbeteiligung an der Osterweiterung des LNG-Projekts North Field in Katar übernehmen werde. Der Anteil entspricht 5 Prozent eines LNG-Zuges mit einer Kapazität von 8 Millionen Tonnen pro Jahr.

Obwohl QatarEnergy Anteile an der North Field-Erweiterung an ausländische Firmen verkauft, plant QatarEnergy, einen Anteil von 75 Prozent an dem Projekt zu behalten, das mindestens 30 Milliarden US-Dollar kosten wird, einschließlich des Baus von Verflüssigungs-Exportanlagen.

Im April unterzeichnete das chinesische Unternehmen Sinopec einen Vertrag, um ein „Mehrwert“-Partner im North Field-Erweiterungsprojekt in Katar zu werden.

Das Projekt mit Gesamtinvestitionskosten von 28,75 Milliarden US-Dollar zielt darauf ab, Katars LNG-Exportkapazität von derzeit 77 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) auf 110 MTPA zu erhöhen, was es zu einem der größten LNG-Projekte der Welt macht, sagte Sinopec ein Statement.

„Die Zusammenarbeit wird Sinopec dabei helfen, den Energieverbrauchsmix in China zu optimieren und eine langfristige und zuverlässige Versorgung des Landes mit sauberer Energie sicherzustellen. Die Partnerschaft stellt ein weiteres Modell der bilateralen Zusammenarbeit zwischen China und Katar dar“, sagte Sinopec.

China strebt verstärkte LNG-Importe aus Katar, dem weltweit größten LNG-Lieferanten, an, um unter anderem die Abhängigkeit von LNG-Importen aus den USA, dem zweitgrößten Lieferanten der Welt, zu verringern.

Einige US-Gesetzgeber haben die Abhängigkeit Chinas von in den USA produziertem LNG als Chance angepriesen, Einfluss auf das Land mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auszuüben.

„Wenn Sie es geopolitisch betrachten wollen, warum sollten wir dann nicht wollen, dass China für seine eigene Wirtschaft von unserem Erdgas abhängig ist?“ Das sagte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in einem von Politico publizierten Interview. „Wäre die Welt nicht sicherer und wären wir nicht stärker?“

Senator Bill Cassidy aus Louisiana erklärte jedoch, dass chinesische Käufe von in den USA produziertem LNG für beide Seiten von Vorteil seien: „China erhält garantierte Lieferungen zu einem bestimmten Preis, indem es im Voraus Kapital bereitstellt.“ Das wiederum hilft US-Unternehmen beim Bau von Exportterminals, was die Nachfrage nach weiteren US-Bohrungen in Orten wie Louisiana und Texas steigert.“

„Im Moment ist China ein Feind“, sagte er. „Wenn sie – genau wie Indien, Südkorea, Japan, die EU – kaufen oder kaufen und dabei helfen, die Kapitalisierung von LNG-Exportterminals zu finanzieren, dann ist das eine gute Sache.“

Der Wettbewerb um LNG hat sich seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 verschärft. Europa braucht neue Erdgasquellen, um das russische Pipelinegas zu ersetzen, das früher fast 40 Prozent der Importe des Kontinents ausmachte. Europa unterbrach seine eigene Versorgung mit russischem Gas, indem es nach Kriegsbeginn Sanktionen gegen Moskau verhängte.

