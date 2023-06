Der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten in Deutschland soll die Freundschaft festigen und auf eine neue Entwicklung in den Beziehungen drängen – Von Fan Anqi (Global Times China)

https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292860.shtml

Experten sagten, Lis erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt als chinesischer Ministerpräsident werde es Deutschland ermöglichen, die Zukunft der bilateralen Beziehungen rationaler auf der Grundlage der Interessen beider Länder anzugehen und eine Ideologisierung aller Fragen oder eine Gefährdung seiner strategischen Autonomie zu vermeiden.

Bei seiner Ankunft sagte Li, dass die Beziehungen zwischen China und Deutschland in den letzten Jahren stetige Fortschritte gemacht hätten und die bilaterale Zusammenarbeit kontinuierlich vertieft und ausgeweitet worden sei, wobei neue Erfolge in Bereichen wie Wirtschaft und Handel, Technologien, Mensch-zu-Mensch-Beziehung erzielt worden seien. Menschen- und Kulturaustausch sowie grüne Entwicklung.

China ist bereit, einen offenen und intensiven Austausch mit Deutschland zu führen, der auf den Grundsätzen des gegenseitigen Respekts, der Suche nach Gemeinsamkeiten unter Zurückhaltung von Differenzen und der Erzielung von gegenseitigem Nutzen und Win-Win-Ergebnissen basiert, um Kooperationspotenziale weiter auszuloten, mit Differenzen angemessen umzugehen und dies alles würde ihre umfassende strategische Partnerschaft bereichern, sagte Li.

Li traf sich am Montag mit dem deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier und sagte, China lege immer großen Wert auf die Beziehungen zwischen China und Deutschland. Ziel von Bundeskanzler Olaf Scholz ist es, den von den beiden Staatsoberhäuptern erzielten Konsens umzusetzen, das Vertrauen kontinuierlich zu stärken und Zweifel auszuräumen, neue Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit zu erkunden, die Konnotation der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Deutschland zu bereichern und zur Entwicklung beider Länder beizutragen und gleichzeitig zur globalen wirtschaftlichen Erholung.

Li wies darauf hin, dass zwischen China und Deutschland kein grundlegender Interessenkonflikt besteht und die beiden Länder über eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit und eine starke Entwicklungsdynamik verfügen. China sei voller Zuversicht in die Aussicht auf eine bilaterale Zusammenarbeit.

Steinmeier seinerseits bat Li, Präsident Xi seine aufrichtigen Grüße zu übermitteln und sagte, dass Deutschland bereit sei, ein vertrauenswürdiger Partner Chinas zu sein, um gemeinsam die Handelsliberalisierung sicherzustellen und Herausforderungen wie den Klimawandel zu meistern.

Er sagte, Deutschland lehne eine Entkopplung und jede Form der Lagerkonfrontation ab und sei bereit, die Kommunikation mit China zu stärken, um gemeinsame Anstrengungen zur Förderung des Weltfriedens und der Entwicklung zu unternehmen.

Experten stellten fest, dass Lis Besuch für die Fortsetzung des hochrangigen Austauschs von großer Bedeutung sei. Es spiegelt die Stabilität der bilateralen Beziehungen wider und zeigt ein starkes gegenseitiges Bedürfnis, wie die schnelle Wiederaufnahme der Kommunikation in verschiedenen Bereichen nach der COVID-19-Pandemie zeigt.

Scholz war der erste europäische Staatschef, der China nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas besuchte, und Lis Reise verdeutlicht die hohe Wertschätzung Chinas für diese Beziehung. „Es zeigt, dass Zusammenarbeit und Kommunikation die grundlegenden Aspekte der chinesisch-deutschen Beziehungen bleiben“, sagte Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europastudien am China Institute of International Studies, am Montag gegenüber Global Times.

Der chinesische Ministerpräsident werde während des Besuchs auch die siebte zwischenstaatliche Konsultation zwischen China und Deutschland abhalten. Dabei werde es das erste Mal sein, dass die neu gebildeten Regierungen der beiden Länder auf solch umfassende Weise miteinander kommunizieren, sagte Li bei seiner Ankunft.

Laut Reuters soll das Treffen am Dienstag im Kanzleramt stattfinden, bevor Li und die chinesischen Handels- und Reformminister am chinesisch-deutschen Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit teilnehmen.

Die Konsultation wurde in den Vorjahren aufgrund von COVID-19 verschoben, und diese Konsultationsrunde wird ein klares Signal an die Außenwelt senden, dass der hochrangige Regierungsaustausch zwischen China und Deutschland wieder normal läuft und dass die Bereitschaft beider Seiten zur Kommunikation besteht. Trotz Veränderungen in der deutschen Regierung und Druck aus den USA bleibt die Gesamtlage weiterhin stark, stellten Experten fest.

Li wies darauf hin, dass die Welt heute in eine neue Phase der Turbulenzen und Veränderungen eingetreten sei und dass je mehr Chaos und Veränderungen diese Welt erlebe, desto stärker die Notwendigkeit befürwortet werden müsse, dass die Menschen beider Länder ihre traditionelle Freundschaft fortführen, den Austausch verbessern und zusammen arbeiten, ihr Wissen bündeln, Herausforderungen meistern und Chancen ergreifen.

Das Treffen mit China findet zu einer Zeit statt, in der Deutschland vor einem „schwierigen Balanceakt“ steht, da es versucht, gute Beziehungen zu seinem größten Handelspartner aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig an die Verpflichtung der Gruppe der Sieben (G7) zur „Risikoreduzierung“ gegenüber Peking zu halten, so berichtete Reuters am Donnerstag.

Am Mittwoch stellte Deutschland seine erste umfassende nationale Sicherheitsstrategie vor, die zwar eine starke Rhetorik gegen China enthielt, aber eine Zusammenarbeit befürwortete und betonte, dass Deutschland keine „Abkopplung“ mit dem Land anstrebe, was zeigt, dass Berlin im Umgang mit China pragmatisch und vorsichtig vorgeht. Analysten stellten fest, dass Deutschland dem Druck der USA ausgesetzt sei.

„Deutschland sucht nach einer heiklen Position zwischen seinen eigenen Entwicklungsinteressen, den Vorteilen der Partnerschaft mit China und dem von den USA ausgeübten Druck; zwischen seiner politischen Haltung und den Wirtschafts- und Handelsbedürfnissen; und schließlich zwischen den Interessen verschiedener Parteien und Abteilungen innerhalb der Regierung“, erklärte Cui.

Letztendlich gehen Experten jedoch davon aus, dass Berlin seine Entscheidungen auf eigene Interessen stützen wird, auch wenn es manchmal die USA beschwichtigen und Zugeständnisse in Bezug auf Politik und Werte machen muss.

Die Reise des chinesischen Ministerpräsidenten wird dieses Mal auch wichtige Botschaften nach Deutschland übermitteln. „Wir werden Berlin klar und deutlich sagen, dass China keine Bedrohung darstellt, wie manche es sehen, sondern ein Partner für die Suche nach gemeinsamer Zusammenarbeit, und dass unsere Zusammenarbeit auf gegenseitigem Nutzen basiert und nicht auf einseitige Interessen ausgerichtet ist“, sagte Sun Keqin, sagte ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am China Institutes of Contemporary International Relations am Montag gegenüber der Global Times.

„Darüber hinaus müssen wir darüber nachdenken, ob sich die Welt auf Frieden oder einen neuen Kalten Krieg zubewegen soll. Deutschland als ein Land, das stark auf den internationalen Handel angewiesen ist, wird von letzterem sicherlich nicht profitieren“, bemerkte Sun.

Die beiden Seiten werden wahrscheinlich über eine Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der grünen Entwicklung diskutieren, da der Klimawandel im Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie beider Länder steht, sowie über neues Potenzial bei der Suche nach Kooperationsprojekten in Afrika und Lateinamerika, da diese Regionen im Allgemeinen engere Beziehungen haben Peking als mit dem Westen, fügte der Experte hinzu.

„Da die USA ihre Bemühungen, Europa zu umwerben, verstärken, ermöglicht Lis Reise beiden Seiten, die Realität und die Zukunft rationaler zu betrachten und dies auf den Interessen beider Länder auszurichten“, sagte Sun.

