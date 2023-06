Geburtstagseinladung – für die Freiheit von Julian Assange – Am Montag, den 3. Juli 2023, wird Julian Assange 52 Jahre alt.

Julian Assange ist australischer Journalist, Verleger und Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Er hat unter anderem Kriegsverbrechen der USA veröffentlicht. Julian Assange ist auf Verlangen der USA im „Guantanamo Großbritanniens“ eingekerkert. Die Haftbedingungen seiner Isolation bezeichnet der langjährige UN-Sonderberichterstatter Prof. Nils Melzer als Folter.

Die Entscheidung Großbritanniens von Juni 2022 dem Auslieferungsgesuch der USA zu entsprechen, hat viele Menschen erschüttert. Seitdem sitzt Julian Assange ohne Urteil in Auslieferungshaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London.

Wir hier in Berlin reihen uns ein in die weltweiten Initiativen, die seinen 5. Geburtstag im Hochsicherheitsgefängnis zum Anlass nehmen, die bedingungslose, sofortige Freilassung von Julian Assange zu fordern.

Die furchtbare Situation von Julian Assange hat weltweite Auswirkungen auf investigativen und regierungskritischen Journalismus. Wenn Journalisten bei nicht genehmen Artikeln Lebensgefahr droht, wird der Pressefreiheit – und ganz allgemein der freien Meinungsäußerung – der Todesstoß versetzt.

Wer sich für den Kampf um die Freiheit für Julian Assange einsetzen will, ist herzlich eingeladen.

Am 3. Juli 2023 werden ab 17 Uhr auf dem Pariser Platz, vor der Botschaft der USA und dem Brandenburger Tor

Aktivisten, Künstler und Musiker Julian Assange feiern und für seine bedingslose und sofortige Freilassung demonstrieren.

Almut und Thilo von FreeAssange Berlin

Mahnwache jeden 1. und 3. Donnerstag 18-20 Uhr Pariser Platz vor der US-Botschaft.

Web: http://www.freeassange.eu

https://twitter.com/Berlin4Assange

Die Gefängniszelle Belmarsh LIVE wird vor Ort sein!

https://www.belmarsh.live

