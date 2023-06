Taktische Atomwaffen: Neueste Nachrichten aus Russland – Von Gilbert Doctorow (seniora.org)

https://www.seniora.org/politik-wirtschaft/taktische-atomwaffen-neueste-nachrichten-aus-russland

Was ich jetzt sagen werde, ist sicherlich bekannt und wird von den US-Geheimdiensten analysiert. Es wird vom Pentagon benutzt, um still und leise seine Stellung als Atommacht in Europa zu verändern.

Wir hören jedoch kein Wort darüber in den Medien, nicht in den etablierten Medien und noch nicht in alternativen Nachrichten.

Ich halte es für sehr wichtig, dass das von der Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten und in Europa gehört und reflektiert wird, so unangenehm dies auch zu Beginn einer neuen Woche sein mag. Also los…

Als ich letzten Freitag meinen selektiven Bericht über die Fragerunde mit Präsident Vladimir Putin am Höhepunkt des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg veröffentlichte, habe ich eine wichtige Frage ausgelassen: Wie Russland auf die Entsendung „ukrainischer“ F-16 von einem Luftwaffenstützpunkt in einem NATO-Land in das Kriegsgebiet in der Ukraine reagieren wird. Ich hatte am Samstagmorgen überlegt, dieses Versehen zu beheben, als ein Kommentar eines Lesers meine Hand erzwang. Sie schrieb, dass die italienische Tageszeitung La Repubblica Putin zitiert hat, als Antwort auf die Entsendung von F-16 werde Russland am Freitag einen solchen Luftwaffenstützpunkt zerstören. Ich habe am Samstag in den Kommentaren geantwortet, dass der russische Präsident sich in seiner Bemerkung in der Tat ausweichend geäußert habe, indem er sagte, dass Russland einen solchen Stützpunkt zerstören könne und das Thema nun beraten werde.

Die gestrige Abendausgabe der Vladimir-Solowjow-Talkshow zeigt jedoch, dass der Repubblica-Reporter näher an der Wahrheit war als ich. Ein geduldiger und sachkundiger russischer Oberst im Ruhestand, der häufig Gast in einer Talkshow ist, erklärte, dass der Kreml derzeit genau überlegt, mit welchen Mitteln ein derartiger NATO-Luftwaffenstützpunkt zerstört werden könnte, und nicht, ob er es tun sollte. Und das wahrscheinliche Mittel werde der Einsatz taktischer Atomwaffen auf Ramstein oder welchen NATO-Stützpunkt auch immer sein. Wir können sagen, dass sich Deutschland in die Sackgasse einer Eskalation des Ukraine-Krieges begibt, wenn es mit dem F-16-Programm für die Ukraine weitermacht.

Warum so viel Aufhebens um die F-16, fragen Sie sich. Schließlich hat Putin laut und deutlich gesagt, dass Russland die F-16 in der Luft ebenso zerstören wird, wie es die Leopardenpanzer und die US-amerikanischen Panzerwagen Bradley zerstört und die laufende ukrainische Gegenoffensive zurückgedrängt hat. Um es besser zu verstehen, müssen wir dem guten Oberst noch einmal danken. Er machte uns auf ein wichtiges Detail aufmerksam, das in der New York Times nicht erwähnt wird: Die ersten F-16, die der ukrainischen Luftwaffe geliefert werden sollen, stammen aus Belgien und Dänemark und sind alle atomwaffenfähig, was kein notwendiges Merkmal dieser Flugzeuge ist. Da die Russen nicht in der Lage sind, zu bestimmen, welche Art von Munition die „ukrainischen“ F-16 in das Kriegsgebiet liefern werden, müssen sie davon ausgehen, dass sie taktische Atombomben mit sich führen, die auf die Truppenkonzentrationen der russischen Armee abgeworfen werden sollen. Die Auswirkungen eines solchen Angriffs könnten verheerend sein, daher die russische Bedrohung der Luftwaffenstützpunkte, von denen aus solche Flugzeuge gestartet werden.

Die nächste wichtige Enthüllung, die während der Solovjov-Show gemacht wurde, betraf die erste Lieferung taktischer Atomwaffen nach Minsk, die durch einen Besuch in Belarus und ein Interview mit Lukaschenko von Co-Moderatorin der Sechzig-Minuten-Nachrichten- und Diskussionssendung Olga Skabeyeva dargestellt war. Auf ihre Frage, wo die nuklearen Sprengköpfe gelagert werden, antwortete Lukaschenko „überall“. Die Bedeutung dieses Sachverhalts wurde für uns Laien vom Oberst im Ruhestand im Rahmen des Solovjov-Programms freundlicherweise entschlüsselt: Dies bedeutet eine Kardinalverschiebung im russischen Umgang mit taktischen Atomwaffen weg von ihrer traditionellen Trennung der in einem zentralen Lager aufbewahrten Sprengköpfe fernab der Trägersysteme hin zu der Methode, die das US-Militär im Hinblick auf seine taktischen Atomwaffen in Europa anwendet. Die USA, sagte er, lagern die Atombomben direkt unter den Jets, die für ihren Abschuss verwendet werden. In Weißrussland werden die Sprengköpfe ebenfalls in unmittelbarer Nähe der Flugzeuge und Iskander-Raketen, mit denen sie ausgerüstet werden sollen, stationiert sein. Das bedeutet, dass die Zeit bis zum Start nur von der Zeit für die Genehmigung durch den Chef abhängt. Und in Bezug darauf sagte Lukaschenko Skabejewa, dass er nur einen Anruf bei Vladimir Vladimirowitsch machen müsse und die Zustimmung sofort erfolgen würde.

Warum ein solcher auslösender Mechanismus, um Atomwaffen zur Verteidigung von Belarus zu entfesseln? Eine Antwort hierzu finden Sie im heutigen Artikel in der Financial Times, in dem es um die Vorbereitungen Polens für Hunderte von belarussischen Kämpfern geht, die über die Grenze gehen und Lukaschenko stürzen wollen. Wozu ich nur sagen kann: Warschau, pass auf! Lukaschenko ist ein kühner und entschlossener Verteidiger seines Landes, da er mit einer Kalaschnikow in der Hand auf den Straßen stand, als es in Minsk westlich finanzierte und geförderte Straßendemonstrationen gab, die ihn stürzen sollten.

Ein weiterer Punkt aus der Solovjov-Show, der unsere Aufmerksamkeit erfordert, betrifft das, was der gute Oberst die US-amerikanische Reaktion auf die Lieferung von Atomwaffen an Belarus nennt: Die USA planen nun, in Rumänien und Polen taktische Atomwaffen zu installieren. Warum, könnte man fragen, in diesen beiden Ländern? Dazu braucht man nur zu bedenken, was der Kreml schon seit mehr als einem Jahrzehnt über die US-Stützpunkte sagt, die in beiden Ländern errichtet wurden, angeblich um Raketenabwehrsysteme zu beherbergen, die iranische Raketen, die auf Europa abgefeuert wurden, abwehren sollen. Die Russen haben immer den Einwand erhoben, dass diese Anlagen einen doppelten Zweck hätten und als Deckmantel für die Aufstellung von nuklear bewaffneten Marschflugkörpern gegen sich selbst dienen. Wenn nun die USA tatsächlich solche Raketen in die beiden Länder stationieren, dann wird sich die russische Behauptung bewahrheitet haben, und Washington wird sich auf der Weltbühne einmal mehr als offenkundiger Lügner erweisen.

Schließlich gab uns der Oberst einen unschätzbaren Einblick in die Veränderungen der russischen Denkweise über taktische Atomwaffen, die wir andernfalls verpasst hätten. Ich denke dabei an Putins Antwort auf die Frage, ob Russland im ukrainischen Kriegsschauplatz taktische Atomwaffen einsetzen würde. Putins lautes und klares „Nein“ war natürlich eine Antwort auf die Vorschläge von Sergej Karaganow für präventive und lehrreiche Nuklearschläge in seinem gerade veröffentlichten Essay in der Zeitschrift Russia in Global Affairs. Wie ich berichtet habe, hat Putin weiterhin gesagt, dass Russland keine Notwendigkeit hat, durch einen Präventivschlag Gewalt an den Tag zu legen, weil jeder weiß, dass es über viel mehr taktische Waffen verfügt als der Westen. Und während die Vereinigten Staaten Gespräche über die Reduzierung der Arsenale an solchen Waffen gefordert haben, wird Russland diese Gespräche nicht aufnehmen und sagt dem Westen: „fuck you“, wenn ich seine unhöfliche Bemerkung auf Russisch in entsprechendes Englisch mit vier Buchstaben übersetzen darf.

Diese letzte Bemerkung brachte viele Russen im Publikum zum Schmunzeln. Aber es war nicht nur Theatralik, sagt der gute Oberst: Tatsächlich hatte Russland mit den USA über die Möglichkeit der Reduzierung der Vorräte gesprochen, aber jetzt, im Kontext des NATO-Stellvertreterkrieges, hat es nicht die Absicht, solche Gespräche wieder aufzunehmen.

Damit schließe ich die heutige Umfrage über unseren kläglichen Fortschritt auf dem Weg zum Weltuntergang ab.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related