Mexikos Präsident López Obrador wird nach Chile reisen, um Salvador Allende Tribut zu zollen (teleSUR)

https://www.telesurtv.net/news/mexico-lopez-obrador-viaje-homenaje-salvador-allende-20230618-0001.html

Der Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador, bestätigte an diesem Samstag, dass er am 11. September nach Chile reisen wird, um an der Ehrung von Präsident Salvador Allende und an der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Putsches in diesem Land teilzunehmen.

„Ja, wir gehen, weil es der 50. Jahrestag der Ermordung von Präsident Allende und des Militärputsches von General Pinochet gegen die demokratische, legitime Regierung von Präsident Allende ist. „Im September jährt sich unser 50. Geburtstag und ich werde eine Rede halten“, erklärte der Präsident.

Im Gespräch mit Reportern, die ihn auf einer Arbeitsreise in der Stadt Chetumal im südöstlichen Bundesstaat Quintana Roo begleiteten, betonte López Obrador, dass es mit Chile „eine sehr gute Beziehung (…) wir haben wirtschaftliche und.“ kommerzielle Zusammenarbeit“.

Letzten Freitag kündigte die derzeitige mexikanische Botschafterin in Chile und vorgeschlagene neue Außenministerin Alicia Bárcena die bevorstehende Reise des mexikanischen Präsidenten in die chilenische Hauptstadt an.

„Am 11. September werden wir mit Präsident Andrés Manuel López Obrador kommen“, sagte Barcena bei der Eröffnung der Dokumentar- und Fotoausstellung „50 Jahre nach dem Staatsstreich in Chile und der Solidarität Mexikos“.

Anfang 2023 gab López Obrador bekannt, dass er eine Südamerika-Tournee vorbereitet, die neben Chile auch Aufenthalte in Kolumbien, Brasilien und Argentinien umfasst.

Dies wird der erste Besuch des mexikanischen Präsidenten in Südamerika seit fast fünf Regierungsjahren sein.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related