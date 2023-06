Im März 2022, kurz nach Beginn seiner militärischen Intervention begann Russland, in direkten Gesprächen mit Kiew, über Waffenstillstand und Beendigung des Konflikts zu verhandeln. Im April legte Kiew endlich einen konstruktiven Vorschlag vor, auf dessen Grundlage ein Weiterführen der Verhandlung mit Moskau möglich gewesen wäre. Der damalige britische Premier Boris Johnson eilte nach Kiew und erklärte Selenskij, der Westen sei nicht bereit, mit Russland Frieden zu schließen, auch wenn die Ukraine das wolle. Kiew brach die Verhandlung mit Moskau ab.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Samstag eine große Delegation afrikanischer Politiker in Sankt Petersburg empfangen. Die Gruppe reiste einen Tag nach einem Besuch in der Ukraine nach Russland, um für ihren Zehn-Punkte-Friedensfahrplan zu werben, der den seit über einem Jahr andauernden Konflikt zwischen Kiew und Moskau beenden soll.

Putin betonte erneut: „Russland hat sich nie geweigert, Verhandlungen aufzunehmen.“ Er zeigte den afrikanischen Delegierten den von ukrainischer Seite bereits paraphierten Entwurf vom Friedensabkommen von 2022.

Wie vereinbart, sei Russland aus Kiew abgezogen. Die Kiewer Behörden hätten daraufhin jedoch „alles auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen“.

