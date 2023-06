Der argentinische Präsident wird diesen Herbst China besuchen und am dritten BRI-Forum teilnehmen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292733.shtml

Der argentinische Präsident Alberto Fernandez werde im Herbst China besuchen und am dritten „Belt and Road“-Forum für internationale Zusammenarbeit teilnehmen, sagte der argentinische Botschafter in China, Sabino Vaca Narvaja, der Global Times in einem Exklusivinterview.

Während des Besuchs von Präsident Fernandez in China im Februar 2022 unterzeichneten China und Argentinien ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Belt and Road-Initiative. Am 2. Juni dieses Jahres unterzeichneten Vertreter der Regierungen Chinas und Argentiniens in Peking einen Kooperationsplan, um gemeinsam den Aufbau der Belt-and-Road-Initiative voranzutreiben.

Botschafter Narvaja sagte der Global Times, er sei erfreut darüber, dass Argentinien und China den Kooperationsplan nur ein Jahr nach der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding für die BRI unterzeichnet hätten. Er geht davon aus, dass es als „Fahrplan“ für die Zusammenarbeit beider Länder im Rahmen der BRI dienen wird.

Er sagte, dass Argentinien nach Kuba das zweite Land in Lateinamerika sei, das einen Kooperationsplan mit China für den Bau der Seidenstraße unterzeichnet habe, was ein „sehr wichtiger Meilenstein“ für die bilateralen Beziehungen sei.

Der argentinische Diplomat gab außerdem bekannt, dass Präsident Fernandez aufgrund der Bedeutung, die der Zusammenarbeit innerhalb der BRI und den Beziehungen zwischen China und Argentinien beigemessen wird, seinen Besuch in China im Herbst bestätigt hat und am dritten „Belt and Road“-Forum für internationale Zusammenarbeit teilnehmen wird China. Darüber hinaus wird eine hochrangige Delegation Präsident Fernandez bei seinem Besuch begleiten.

„Infrastrukturfragen sind für uns sehr wichtig. China kooperiert mit Argentinien und leistet finanzielle Unterstützung bei Entwicklungsprojekten im Zusammenhang mit Energie, Eisenbahn und Kernenergie“, sagte Botschafter Narvaja.

Als flächenmäßig achtgrößtes Land der Welt benötigt Argentinien eine erhebliche Infrastruktur für seine Exporte, sein Wachstum und seine Entwicklung. Narvaja zeigte sich zufrieden mit der Unterzeichnung des Kooperationsplans für den gemeinsamen Aufbau der Belt-and-Road-Initiative mit China.

Nach Angaben der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission wird der Plan den bedeutenden Konsens der Staats- und Regierungschefs beider Länder über die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der Initiative vollständig umsetzen und die Zusammenarbeit in Bereichen wie Infrastruktur, Energie, Wirtschaft usw. vertiefen Handel, Finanzen und Kultur.

Da in Argentinien im Herbst dieses Jahres Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, stellt sich die Frage: Wie werden sich die Wahlergebnisse und Regierungswechsel auf die Beziehungen zwischen China und Argentinien und auf die Haltung Argentiniens gegenüber der „Ein Gürtel, eine Straße“-Initiative auswirken? Als Antwort auf diese Frage sagte Botschafter Narvaja, dass die Beziehungen zwischen Argentinien und China „langfristig stabil“ seien. Er betonte, dass die Zusammenarbeit mit China unabhängig von Regierungswechseln nicht zurückgehen werde und die Koordinierung im Rahmen der BRI unverändert bleiben werde.

Er führte historische Beispiele dafür an, dass Argentinien mehrere Regierungswechsel erlebte, darunter Wechsel zwischen linken und rechten Regierungen, aber fast alle Kooperationsprojekte machten weiterhin Fortschritte.

„Unabhängig von Regierungsänderungen ist die Belt and Road-Initiative ein Plan, der Argentinien auf nationaler Ebene und in verschiedenen Sektoren zugute kommt und die nationale Entwicklung, Beschäftigung und Investitionen fördert … Diese Projekte verbessern das Leben der argentinischen Bevölkerung und sind unabhängig von Regierungsänderungen.“ er bemerkte.

Während des Interviews erörterte Botschafter Narvaja auch das aktuelle Thema des Prozesses der „Entdollarisierung“, der in verschiedenen Teilen der Welt stattfindet. Medienberichten zufolge hat die Volksbank von China kürzlich ein bilaterales Währungsswap-Abkommen mit der argentinischen Zentralbank erneuert. Der Deal hat einen Umfang von 130 Milliarden Yuan (18,28 Milliarden US-Dollar) oder 4,5 Billionen argentinischen Pesos und wird drei Jahre lang gültig sein.

Analysten gehen davon aus, dass dieser Währungstausch Argentinien mehr Spielraum verschaffen wird, um den Peso-Ausverkauf zu bewältigen und die Inflationskrise des Landes zu lindern. Für China stellt es eine Chance dar, die Globalisierung des Yuan zu beschleunigen und die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

Darüber hinaus haben Argentinien und sein Nachbarland Brasilien kürzlich ihre Absicht zum Ausdruck gebracht, die bilaterale Handelsabwicklung in ihren jeweiligen Währungen zu fördern, und haben sich dazu verpflichtet, eine gemeinsame Währung für die südamerikanische Region einzuführen, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

„Ich glaube, dass der Prozess der Entdollarisierung unvermeidlich ist. Die Zukunft der Schwellenländer liegt darin, den Handel mit ihren eigenen Währungen abzuwickeln. Für unseren Handel ist es von Vorteil, nicht auf eine einheitliche Währung angewiesen zu sein.“

„Nehmen wir Argentinien als Beispiel: Unser größter Handelspartner ist Brasilien und der zweitgrößte ist China. Warum sollten wir mit diesen beiden Ländern eine dritte Währung verwenden, den US-Dollar? Wenn wir unsere eigene Währung verwenden können, wird sie sinken.“ „Wir senken die Kosten für Finanzdienstleistungen und stärken unsere Steuer- und Finanzsysteme“, sagte er.

Der argentinische Diplomat erklärte, dass er den Vorschlag des brasilianischen Präsidenten Lula für eine gemeinsame Währung der südamerikanischen Länder und einer gemeinsamen Währung der BRICS-Staaten sehr schätze. Er unterstützt auch nachdrücklich die Internationalisierung des chinesischen Yuan. „Ich bin mir nicht sicher, ob regionale oder gemeinsame BRICS-Währungen kurzfristig realisiert werden können, aber mittel- bis langfristig glaube ich, dass dies die richtige Richtung ist“, bemerkte er.

Einem Bericht des Economist vom März zufolge gingen von 2007 bis 2021 mehr als die Hälfte der 62 von chinesischen Geschäftsbanken in Lateinamerika gewährten Kredite nach Argentinien. Der bilaterale Handel zwischen Argentinien und China ist von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 auf 26 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr gestiegen.

