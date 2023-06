Russlands Außenminister Lawrow: Russland wird militärisch-technisch reagieren, wenn F-16-Jets über der Ukraine auftauchen (TASS)

Russland habe im Rahmen des UN-Sicherheitsratsgremiums „Nukleare Fünf“ „eine sehr ernsthafte Demarche“ im Zusammenhang mit der Möglichkeit vorgelegt, dass F-16-Flugzeuge für den Transfer in die Ukraine zum Transport von Atomwaffen vorbereitet würden.

Russland sei zu einer militärisch-technischen Reaktion bereit, wenn F-16-Kampfflugzeuge am Himmel über der Ukraine auftauchen, sagte Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit RT television channel on Friday.

„Selbstverständlich wird <…> eine militärisch-technische Reaktion folgen“, antwortete er auf eine entsprechende Frage.

Lawrow fügte hinzu, dass Russland im Rahmen des UN-Sicherheitsratsgremiums „Nukleare Fünf“ „eine sehr ernsthafte Demarche“ im Zusammenhang mit der Möglichkeit vorgelegt habe, dass F-16-Flugzeuge für den Transfer in die Ukraine zum Transport von Atomwaffen vorbereitet würden.

„Jetzt wird über F-16-Flugzeuge gesprochen, die tatsächlich zum Tragen von Atomwaffen ausgerüstet werden können. Das haben wir öffentlich gesagt“, betonte Lawrow.

