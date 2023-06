Trommeln für antirussischen Kreuzzug »Das Monster muss zerstört werden!«: Linksradikale im Bündnis mit ukrainischen »Selenskij-Anarchisten« – Von Susann Witt-Stahl (junge Welt)

Die Frontberichte über ukrainische Vorstöße gegen russische Truppen lösen bei ihnen stets revanchistische Hochgefühle aus. »Es leben die kämpfenden Antifaschist*innen in der Ukraine. Es lebe die Freiheit!« – dieser Jubelruf stammt nicht etwa von der Friedrich-Naumann-Stiftung, sondern von der »Königlich Bayerischen Antifa«, die allein auf Facebook fast 30.000 Follower hat und von liberalen Medien angepriesen wird. Kein Wunder: Diese Antifa ergeht sich regelmäßig in Hassergüssen gegen das »Moskauer Mordregime«, klagt die Bundesregierung der »unterlassenen Hilfeleistung« an – Wolodimir Selenskij »braucht mehr Kampfpanzer, mehr Langstreckenartillerie und mehr Kampfflugzeuge« – und feiert den Anarchisten Dmitri Petrow, der dem ukrainischen Faschobataillon »Bratstwo« angehörte und getötet wurde.

Auch »Anarchist Black Cross Dresden« glorifiziert Petrow und andere Bandera-Linke, vergleicht Russland mit dem »Islamischen Staat« – schließlich würden Moskaus »Söldner Menschen mit Vorschlaghämmern umbringen« – und fragt: »Wie viel Gewalt und Blut sollte die Straßen überfluten, damit die Menschen im Westen endlich begreifen, dass der russische Staat ein Monster ist, das zerstört werden muss!?« Und zwar müsse das »ohne die Möglichkeit einer Wiederherstellung« geschehen, führt die Gruppe ihre Vernichtungsphantasien aus. Die »Antifaschistische Linke Eisenach« verweist auf die Forderung angeblicher ukrainischer Linker nach dem »Aufbau internationaler antifaschistischer Brigaden« gegen Russland und erinnert daran, dass die Befreier 1945 »nicht mit Sandalen und Friedensplakaten nach Mitteleuropa kamen, sondern mit Stalinorgel und Bombern. Dies dürfen wir nie vergessen«. Andere Antifas sekundieren mit Hetze gegen »Lumpenpazifisten« und den geschmähten »Arbeiterbewegungsmarxismus«. Unlängst warnte ein Redner aus dem ukraine-solidarischen antinationalen Spektrum bei einer »Reclaim Antifa«-Kundgebung in Leipzig von »radikalen Linken, die nicht komplett in den 1920ern hängengeblieben« sind, vor der »Diktatur des Proletariats durch eine autoritär regierende kommunistische Partei, die uns recht wahrscheinlich in den Gulag stecken würde«.

Nicht nur deutsche Linke verwechseln Volksfront und Volksgemeinschaft. Im Mai hielten Schweizer Anarchisten in Bern eine Gedenkfeier für die gefallenen »Genossen« ab, die im »Rechten Sektor« und »Bratstwo« gedient haben. »Ihnen würdig wird, wer den Kampf ebenfalls beginnt oder weiterführt und intensiviert«, so die Losung. In Österreich organisierten Antiautoritäre eine Infoladentournee für »Anarchist Black Cross Kyiv«, die für Waffenlieferungen und -bruderschaften mit ukrainischen Rechten trommeln.

Auch in Italien, dem Mutterland des Faschismus, lassen sich Vertreter des linken Milieus von anarchistischen Steigbügelhaltern des ukrainischen Nationalismus als Unterstützer rekrutieren. Nicht wenige Projekte, wie etwa das soziale Zentrum Labas in Bologna, würden schon in die »politische Richtung der Pro-NATO-Parteien« marschieren, kritisiert das sozialistische Medienkollektiv Voxkomm. Ukrainische Libertäre, die sich seit dem »Maidan« den hegemonialen Kräften des »liberal-banderistischen Protests« unterworfen hätten, würden versuchen, einen »geläuterten Operettenanarchismus« zu erschaffen, meint der italienische Autor Valerio Gentili, der zur Geschichte des antifaschistischen Widerstands forscht, und die EU-Linke vor einer Mobilisierung »für den russophoben Kreuzzug« warnt. Das »Referenzmodell« der »Selenskij-Anarchisten« sei »nicht der Klassenkampf und die Niederlage des Kapitalismus, sondern der westliche Liberalismus, der (ihrer Meinung nach) die Ukraine zu einer Insel der Glückseligkeit gemacht hat«. Für welches Lager sich diese Leute entschieden hätten, sei klar: »NATO, Krieg und Imperialismus.«

https://www.jungewelt.de/artikel/452947.waffen-f%C3%BCr-kiew-trommeln-f%C3%BCr-antirussischen-kreuzzug.html

