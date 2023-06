»Sieg oder Tod« Anarchisten an der Seite ukrainischer Neonazis und der NATO gegen das »faschistische Regime« in Moskau – Von Susann Witt-Stahl (jungewelt.de)

Die linke Ukraine-Solidarität hat schmerzhafte Verluste zu beklagen. Im April waren der 26jährige Ex-US-Marine Cooper »Harris« Andrews, der Ire Finbar Cafferkey, der Russe Dmitri Petrow und weitere internationale Freiwillige bei schweren Gefechten um Bachmut getötet worden. Petrow gehörte zu den Gründern der Kampforganisation der Anarchokommunisten (BOAK), die für Anschläge unter anderem auf Bahngleise in Russland verantwortlich sind, und stritt wie Cafferkey früher in den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) für Rojava. 2022 ging es dann gegen das »faschistische Regime« im Kreml, hatte sein Kamerad Andrews im März erklärt. »Da gibt es nur Sieg oder Tod.«

Internationale linke Medien veröffentlichten Nachrufe für die Gefallenen. ANF News etwa würdigten Petrows Verdienste für den »Widerstand« gegen die »russisch-imperiale Aggression«. Was stets unerwähnt blieb: Laut Dmitro Kortschinskij, einem ehemaligen Anführer der faschistischen UNA-UNSO, waren die Anarchoantifas Angehörige seines Sabotage-Bataillons Bratstwo (Bruderschaft). Kortschinskij hatte bereits 2013 eine erste Einheit mit dem Namen »Die Jesus-Christus-Hundertschaft« nach dem Vorbild der Terrormilizen des »Islamischen Staates« aufgebaut. »Wir werden kämpfen, bis Moskau in Flammen steht«, hatte der christliche Fundamentalist, der Juden nicht zum ukrainischen Volk zählt, bereits 2015 verkündet.

»Als sie der Bruderschaft beitraten, hatten sie seltsame linke Überzeugungen«, schrieb Kortschinskij über Petrow, Cafferkey und Andrews auf Telegram. »In der Bruderschaft lernten sie, den Glauben zu respektieren und den Herrn zu lieben. Sie nahmen an Gottesdiensten teil.« Die drei Ukraine-Kämpfer sind offenbar nicht die einzigen Linken, die zu den Faschisten rübergemacht haben: Der Brite Shaun Pinner, ebenfalls ein YPG-Veteran, war in das Neonaziregiment »Asow« eingetreten, bevor er im Frühling 2022 in Mariupol festgesetzt, dann in der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk zum Tode verurteilt wurde und schließlich im September bei einem Gefangenenaustausch frei kam. »Antifa« Jurij Samojlenko, der auch in BOAK organisiert war, diente im 6. separaten Bataillon DUK »Rechter Sektor« und wurde von seinen Kameraden als »Krieger, der die Invasoren gnadenlos tötete«, geehrt, nachdem er in der Nähe von Charkiw bei Kampfhandlungen umgekommen war. Der mittlerweile ebenfalls gefallene russische Anarchist Sergei Petrowitschew hatte sich als Vollblutfaschist entpuppt: Er posierte im T-Shirt mit einem Plakatmotiv der »Ukrainischen Aufständischen Armee« (UPA), die in den 1940er Jahren Hitlerdeutschland bei der Schoah assistiert hatte, und ließ sich Arm in Arm mit berüchtigten militanten Neonazis und Anhängern der SS-Division »Galizien« ablichten. Petrowitschew verkehrte auch im Umfeld von »White Rex« Denis Kapustin, Kopf des proukrainischen sogenannten Russischen Freiwilligenkorps, das für die jüngsten Überfälle auf Belgorod verantwortlich ist. Laut dem britischen Experten für russische Sicherheitspolitik Mark Galeotti steht die Bande – wie auch die anarchistischen Saboteure – unter der Kontrolle des militärischen Geheimdienstes Kiews.

Propagandistisch unterstützt werden die offenbar dem Nationalanarchismus verfallenen libertären Kämpfer von dem britischen Ex-Vice-Journalisten Jake Hanrahan, der seit 2018 mit »Popular Front« ein durch Spenden finanziertes Videoreportagenprojekt betreibt und in der Kurdistan-Solidarität aktiv war. 2022 erfuhr der heute 33jährige Filmemacher mit seiner Dokumentation über die nationalistische Antifa-Hooligan-Gang des FC Arsenal Kiew (Hoods Hoods Klan) – die »Spaß haben« und »russische Schweine killen« will –, viel Zuspruch von westlichen Linksautonomen. Am 9. Mai veröffentlichte er auf einem Popular-Front-Kanal ein Foto von einer mit Stiefeln auf den Boden getretenen Nachbildung der sowjetischen Siegesfahne, die die Rote Armee 1945 auf dem Reichstag in Berlin gehisst hatte. »Im Krieg müssen ungewöhnliche Bündnisse geschlossen werden«, erwiderte Hanrahan auf die kritische Frage der italienischen Medienplattform Voxkomm nach seinen Verbindungen zu Rechten, die er bisher verschwiegen hat.

Antifas und andere Linksradikale hätten sich Faschotruppen wie »Asow« nur angeschlossen, weil diese »am leichtesten zugänglich waren«, lautet der Rechtfertigungsversuch von einem anarchistischen Autorenkollektiv aus der Ukraine. »Infolgedessen konvertierten einige Leute zu einer rechtsgerichteten Politik.« Voxkomm, die seit dem »Euromaidan« die genannten unappetitlichen Allianzen zwischen Aktivisten aus linken Szenen und Neonazis aufgedeckt hat, betrachtet die ehemaligen Anarchisten, die sich heute »auf der anderen Seite des Zauns finden«, als nützliche Idioten der NATO-PR-Maschine: Sie dienten beim »Aufbau des Narrativs«, dass neben militanten Rechten auch ernstzunehmende linke Organisationen gegen Russland kämpfen, so Voxkomm gegenüber jW. »Das ist reine Propaganda.«

Hintergrund: Linke Kriegssponsoren

In Deutschland sammeln linke Initiativen Spenden für die ukrainischen Streitkräfte. Zum Beispiel die in Berlin ansässige Organisation »Good Night Imperial Pride« (GNIP), die sich gegen Friedensverhandlungen mit Russland ausspricht, Gelder für Kampfdrohnen und andere Waffen für die »Jagd« auf russische »Zombie-Faschisten-Tanks« einwirbt und solidarisch mit Kämpfern »antiautoritärer Platoons« ist – auch in ultrarechten Einheiten. GNIP-Kampagnen werden durch Benefiz-Raves in linken Zentren, etwa in Berlin und Barcelona, und Einladungen zu Veranstaltungen, beispielsweise von »Zivilgesellschaft ohne Grenzen«, unterstützt.

Ähnlich das Graswurzelnetzwerk »Solidarity Collectives« (SC), das ein Nachfolgeprojekt von »Operation Solidarity« (OS) ist. OS wurde von dem Journalisten Jake Hanrahan promotet und in der BRD unter anderem durch die der Interventionistischen Linken nahestehende Monatszeitung Analyse & Kritik bekannt. Wie OS – das nach eigenen Angaben in den ersten drei Monaten der russischen Invasion etwa 41.404 Euro für Militärausrüstung und 397 Euro für humanitäre Zwecke ausgegeben hatte – wird auch SC von internationalen linksautonomen Strukturen gesponsert, hierzulande von »Anarchist Black Cross Dresden«. Als der nationalanarchistische UPA-Anhänger und Neonazifreund Sergei Petrowitschew starb, hat SC ihn als »Märtyrer« geehrt. Die SC unterstützende »Radical Aid Force« vertreibt Soli-T-Shirts mit einem Bild des gefallenen Kriegers des faschistischen Bratstwo-Bataillons Dmitri Petrow und der Aufschrift »Freiheit oder Tod«.

Einige Militärhilfsinitiativen wie OS haben mit der antisowjetischen Organisation Sozialnij Ruch aus der Ukraine zusammengearbeitet, die sich für Waffenlieferungen ausspricht, finanzielle Mittel von der der Linkspartei nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung und prowestlichen NGOs erhält. (sws)

