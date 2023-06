Ein Besuch in Xinjiang, China. Erfolge widerlegen US-Propaganda – Von Sara Flounders (workers.org)

https://www.workers.org/2023/06/71505/

Xinjiang, Volksrepublik China

Die US-Propaganda ist mächtig. Als Reaktion auf die zunehmenden US-Angriffe auf China organisierte das China/US Solidarity Network eine Delegation, die anschließend vom 11. bis 31. Mai China besuchte.

Ein Schwerpunkt der Reise war ein Besuch in der Provinz Xinjiang (ausgesprochen Shinjaang), um Videomaterial und Interviews zu sammeln, die ein realistischeres Bild dieser riesigen und sich schnell modernisierenden, multiethnischen Region vermitteln.

Das Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang (XUAR) ist eine riesige Trocken-, Berg- und Hochwüstenregion im äußersten Nordwesten Chinas. Xinjiang verfügt über bedeutende Öl- und Mineralreserven und ist derzeit Chinas größte Erdgasförderregion. Obwohl die Provinz geografisch die größte ist und ein Sechstel der gesamten Landmasse Chinas einnimmt, ist sie dünn besiedelt und hat nur 2 % der 1,4 Milliarden Einwohner Chinas. Von Xinjiangs 25 Millionen Einwohnern gehören 60 % 13 ethnischen Minderheiten an.

Die beiden großen Städte, die wir besucht haben – Ürümqi und Kashgar – sind über 1.600 Kilometer voneinander entfernt. Die umliegenden vollmechanisierten Bauernhöfe waren Teil unseres Besuchs.

Diese Städte sind Teil der „Seidenstraße“, der großen historischen Handelsroute, die Ostasien mit Zentral- und Südasien, dem Nahen Osten und Europa verbindet. Xinjiang ist von entscheidender und strategischer internationaler Bedeutung. Es grenzt an acht Länder: Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Russland, die Republik Mongolei, Indien, Pakistan und Afghanistan. Innerhalb Chinas grenzt es an drei autonome Provinzen/Regionen: Gansu, Qinghai und Tibet.

Heute erlernt die Bevölkerung aktiv neue High-Tech-Kenntnisse, die eine entscheidende Rolle bei der industriellen Entwicklung Xinjiangs und seinen erweiterten kommerziellen Netzwerken von Hochgeschwindigkeitszügen und Kommunikationsmitteln spielen, die Länder in ganz Asien sowie Europa und Afrika erreichen.

Lebendige Gemeinschaften, keine „Sklavenarbeit“

Unzählige US-Medienberichte hatten uns gesagt, dass wir an jeder Ecke mit Städten unter Kriegsrecht, militärischen Besatzungstruppen und schwer bewaffneter Polizei rechnen müssten. Die indigene Bevölkerung, insbesondere das Uigurenvolk, wird als verarmte und isolierte Bevölkerung beschrieben, die angeblich zu Sklavenarbeit und Knochenarbeit auf den Feldern gezwungen oder in Konzentrationslagern eingesperrt wird.

Da ich aus der Gegend von New York City stamme, erwartete ich eine mindestens gleich große Polizeitruppe. Die New Yorker Polizei ist die achtgrößte bewaffnete Einheit der Welt. Bei unserer Rückkehr dominierten Berichte über „Stop and Frisk“-Programme, die sich auf schwarze und braune Jugendliche konzentrierten, die Medien: „Zu viele Menschen in New York City werden illegal angehalten, durchsucht und durchsucht, sagt der Vertreter der Bundes-Monitoring Institution“ (abc7ny.com)

Was wir in Xinjiang sahen, waren pulsierende Städte – Kaschgar und Urumqi – mit Zehntausenden Touristen und der einheimischen Bevölkerung zusammengesetzt aus vielen Nationalitäten. Riesige und farbenfrohe Marktplätze und Basare, die fast alle von uigurischen Familien betrieben werden, erstreckten sich über viele Blocks. Vielbefahrene U-Bahn-Linien durchquerten die Städte. Überall sahen wir Lebensmittelmärkte voller preiswerter Produkte. Restaurants, Cafés und Straßenstände waren voll mit Einheimischen. Abends waren die Straßen voll – nicht still und bedrohlich.

Unsere Beobachtungen werden durch zahlreiche internationale Studien gestützt, die in den westlichen Medien ignoriert werden.

Die Analphabetenrate in Xinjiang ist auf 2,66 % gesunken und liegt damit unter dem beeindruckenden Landesdurchschnitt von 2,85 %. Zur Zeit der Chinesischen Revolution 1949 lag die Analphabetenrate in ganz China bei 80 %, in Tibet und Xinjiang bei über 90 %. Heute besuchen 97,51 % der Kleinkinder Vorschulprogramme. Etwa 98,82 % der Jugendlichen besuchen weiterführende Schulen in Xinjiang. (tinyurl.com/bdfyxn29)

Eine nützliche Studie über die Gesundheits- und Bildungserfolge der Region im Jahr 2022 finden Sie auf der Website des South Asia Journal unter „Excellent Xinjiang Health, Growth & Education Outcomes Contradict Sinophobic US Lies“. (southasiajournal.net, vom 22. Januar 2022)

Fahrten durch die Landschaft zeigten eine voll mechanisierte Landwirtschaft mit Traktoren, Pflanzmaschinen, Drohnensprühgeräten, Bewässerungskanälen und voller Gewächshäuser mit Plastikdächern. Wir haben keine Felder gesehen, auf denen Arbeiter per Handarbeit, Hacken, Pflücken und Trimmen verrichteten. Dies wird durch zahlreiche Berichte und viele Fotos bestätigt. Die Mechanisierung der Baumwollproduktion liegt bei 90 %. (tinyurl.com/37s3e7e9)

In Kaschgar bietet die Idka-Moschee aus dem 15. Jahrhundert Platz für bis zu 20.000 Gläubige. Es ist nur eines der zahlreichen islamischen Zentren und Moscheen, die wir bei einem Spaziergang durch die Straßen der Stadt und in mehreren Dörfern gesehen haben. Hohe, schlanke Minarette und kuppelförmige Dächer schienen Teil jedes Blocks zu sein.

Das Narrativ, dass China Moscheen und islamische Zentren zerstört, wird in den Medien der USA und des Westens immer wieder verbreitet. Dem widersprechen jedoch regelmäßig Vertreter muslimischer Länder.

Arabische und muslimische Länder sind mit der Berichterstattung der USA nicht einverstanden

Am 27. April 2021 interviewte die englischsprachige Sendung „The Point with Liu Xin“ des China Global Television Network Botschafter aus Pakistan, Palästina und Syrien, nachdem sie Xinjiang ausgiebig besucht hatten. Sie warfen den westlichen Medien vor, absichtlich „die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu vernachlässigen, die muslimische Uiguren und andere ethnische Minderheiten in der Region genießen“.

Der palästinensische Botschafter in China, Fariz Mehdawi, sagte: „Wissen Sie, der Durchschnitt der Moscheen, wenn man alles zusammenrechnen muss, sind etwa 2.000 Einwohner für eine Moschee.“ Dieses Verhältnis haben wir in unserem Land nicht.“ (tinyurl.com/2w5mjdww)

Die Botschafter lobten den Aufbau von Industrien und fortschrittlicher Landwirtschaft, Programme zur Armutsbekämpfung, einen Schwerpunkt auf Bildung und Gesundheit sowie eine menschenzentrierte Politik in ganz Xinjiang. Ihr Kommentar stimmt mit dem überein, was wir bei unserem Besuch gesehen haben.

Kein arabisches oder muslimisches Land hat sich der Umschreibung der Geschichte durch die USA und ihren gezielten Angriffen auf China angeschlossen. Denn diese Länder wissen, dass die US-Regierung seit 30 Jahren für verheerende Kriege, Sanktionen, Drohnenangriffe und gezielte Attentate in einer Reihe muslimischer Länder verantwortlich ist, darunter Irak, Iran, Libanon, Libyen, Syrien, Sudan, Somalia und Afghanistan .

Sie wissen, dass mehr als 2,2 Millionen Menschen in den USA inhaftiert sind, mit der größten Gefängnispopulation weltweit, und die Geschichte des systematischen Völkermords an indigenen Nationen in den USA ist auf der ganzen Welt bekannt. Die Behauptung der USA, sie seien ein Beschützer der muslimischen Bevölkerung der chinesischen Provinz Xinjiang, riecht förmlich nach rassistischer Heuchelei.

Kurz vor der Schließung des weltweiten Reiseverkehrs durch COVID-19 im Jahr 2019 hatte der Rat der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), mit 57 Mitgliedstaaten eines der größten zwischenstaatlichen Gremien der Welt, Chinas Umgang mit seinen Ländern gebilligt und gelobt Muslimische Bürger nach einer Informationsreise in die Region. (hongkongfp.com, 3. März 2019)

Eine Woche nach unserer Reise nach Xinjiang besuchte eine große Delegation der Liga der Arabischen Staaten, darunter hochrangige offizielle Vertreter aus mehr als 16 arabisch-muslimischen Ländern, viele der Orte, die wir bereits besucht hatten. Vertreten waren Ägypten, Bahrain, Algerien, Dschibuti, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Somalia, Irak, Oman, Komoren, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien und Palästina sowie mehrere Abteilungen der Arabischen Liga und der Zusammenarbeit zwischen China und den Arabischen Staaten Forum.

In ihrer Pressemitteilung vom 1. Juni, die von der chinesischen Botschaft in Syrien veröffentlicht wurde, wurden die Ergebnisse der hochrangigen Delegation beschrieben. In der Erklärung heißt es: „Durch Besuche in Urumqi, Kaschgar und anderen Orten konnten wir soziale Harmonie, wirtschaftliche Entwicklung, ein harmonisches Zusammenleben von Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang und beschleunigte Fortschritte bei verschiedenen Unternehmungen beobachten.“ Wir haben die Wahrheit über die Entwicklung von Xinjiang wirklich verstanden und die wahre Absicht einiger internationaler Kräfte erkannt, Xinjiang zu verleumden und sogar zu dämonisieren.“

Vorwurf des „Völkermords“ zur Rechtfertigung der US-Sanktionen

Die US-Konzernmedien, die großen Denkfabriken und Strategen der USA haben diese Modernisierung von Xinjiang als „Völkermord“ bezeichnet. Die Schulen, Universitäten und Berufsbildungszentren werden als „Konzentrationslager“ bezeichnet. Auf der Grundlage dieser erfundenen Anschuldigungen wurden durch den US-Kongress strenge neue Sanktionen gegen alle Produkte und Waren aus der Region Xinjiang verhängt. Die US-Sanktionen werden sich auf alle Baumwollexporte Chinas auswirken.

China ist der weltweit größte Exporteur von Baumwolle, und vor der Sanktionsgesetzgebung waren die USA der größte Importeur von Chinas Baumwolle. Alle in Xinjiang geförderten Rohstoffe, die Lithium, Nickel-Mangan, Beryllium, Kupfer und Gold verwenden, werden ebenfalls von den US-Sanktionen betroffen sein. Dazu gehört die Herstellung von Solarpaneelen, Elektrofahrzeugen von Automobilherstellern und anderen Produkten von Chipherstellern, Elektronik- und Energieunternehmen.

Die einzige Unterstützung für die wilden, unbegründeten Anschuldigungen, mit denen neue Runden von US-Sanktionen gerechtfertigt werden, kam von den imperialistischen G7-Ländern und ihren Verbündeten.

Amnesty International, Human Rights Watch, NPR, Radio Free Asia und andere von den USA finanzierte „Menschenrechts“- und Nachrichtenorganisationen behaupten einstimmig, dass die Regierung Chinas „massive und systematische Misshandlungen“ gegen Muslime begangen habe, die in der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang leben. Ihre Berichte über „Zwangsarbeit“ und religiöse und kulturelle Unterdrückung werden von den westlichen Konzernmedien unkritisch und weithin verbreitet. Diese Berichte dienten als Vorbereitung für neue Runden härterer Sanktionen gegen chinesische Exporte.

Arjae Red, Sara Flounders und Lee Siu Hin mit Obst- und Nussverkäufer, Nazar, in Urumqi

Das erstmals im Dezember 2021 von Präsident Joe Biden unterzeichnete „Gesetz zur Verhinderung uigurischer Zwangsarbeit“ trat am 23. Juni 2022 in Kraft. Im Rahmen dieser neuesten Anti-China-Maßnahme sind alle in der Provinz Xinjiang hergestellten Waren verboten, es sei denn, der Importeur kann nachweisen, dass dies der Fall war „frei von Zwangsarbeit“ hergestellt. (New York Times, 8. April 2022)

Diese jüngste Anti-China-Propagandakampagne der USA basiert auf unbegründeten Behauptungen, dass Uiguren gezwungen wurden, neue Jobs in Industrien anzunehmen, die kürzlich nach Xinjiang verlagert wurden.

Willkommene Veränderungen für Landwirte und Hirten

Wir besuchten die Toltay Farm außerhalb von Kashgar, die Heimat einer Großfamilie, die seit Generationen gezwungen war, mit ihren Rinder-, Schaf- und Kamelherden ständig umherzuwandern, um in einem trockenen Land Futter zu finden. Dank neuer Tierhaltungs- und Landwirtschaftstechniken und staatlicher Subventionen für neue Ausrüstung können sie nun ein stabiles Leben führen.

Sie verwenden heute das zerkleinerte Futter, das aus einer Vielzahl landwirtschaftlicher Produkte gewonnen wird. Der Anbau erfolgt auf bewässertem Land, das von einem Netz staatlich angelegter Kanäle durchzogen ist. Es gibt mehrere Hektar Gewächshäuser, die mit Plastik bedeckt sind. Stolz zeigte uns die Familie ihre Herden, die jetzt in Ställen gemästet werden. Mit Hilfe der Technologie können lokale Hirten über ihre Herden wachen und deren Gesundheit überwachen, indem sie ihre Smartphones überprüfen. (tinyurl.com/ydmyjzha)

An einer örtlichen Grundschule erklärten Lehrer, dass der Unterricht auf Uigurisch und Mandarin abgehalten werde.

Die Staatsfarm wurde in Parzellen aufgeteilt, wobei einige Familien sich für den Anbau von Baumwolle, Gemüse oder Weizen entschieden, während andere sich auf die Tierhaltung konzentrieren. Wir besuchten Familien, die ihr Land verpachteten, während sie eine Ausbildung im Baugewerbe oder als Mechaniker und Geräteführer absolvierten. Andere Familien arbeiteten in neuen Industrien, lebten aber immer noch in den Dörfern. Nur sehr wenige hatten die Region verlassen, weil ihr Leben nun wohlhabend und stabil war.

Wir besuchten das Haus eines jungen Tierarztes aus einer Hirtenfamilie. Er beschrieb seine kostenlose Ausbildung und seine Betreuung der kleinen Herden von 400 Familien. In jedem Haus wurden uns Teller mit Melonen, Joghurt und frischem Brot angeboten.

In Urumqi besuchten wir am Straßenrand eine kasachische Familie mit einem kleinen Molkereibetrieb. Sie kaufen Milch von den Herden der umliegenden Familien. Die Tochter Sembat, die gerade ihr Studium an der Agraruniversität abgeschlossen hatte, leitete den Laden. Sie bestand darauf, dass wir zumindest eine Kostprobe von jedem ihrer Milch-, Joghurt- und Käseprodukte von Pferden, Kamelen, Ziegen, Schafen und Kühen probieren. Jeder Geschmack war deutlich anders.

Ihr Vater beschrieb das Regierungsprogramm, das ihnen dieses neue Leben eröffnet hatte. Sie luden uns in ihr Haus ein, wo eine traditionelle Jurte, die auf der Seite stand, voller wunderschön gewebter Kissen und Teppiche war. Die Jurte ist jetzt für Familientreffen reserviert.

Während die Feindseligkeit des US-Imperialismus gegenüber China zunimmt – mit militärischen Drohungen, neuen Sanktionsrunden und zunehmenden Bemühungen, die Feindseligkeit gegen China durch wilde Erfindungen zu schüren – ist es von entscheidender Bedeutung, Berichte aus erster Hand von Menschen in der Region zu hören, die stolz auf die Realität ihrer Lage sind Leben verändert.

