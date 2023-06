LINK ZUM VIDEO HIER

Der Präsident Kenias und damit fast ganz Afrika verabschieden sich vom US-Dollar. Der Präsident Kenias fordert die afrikanischen Nationen unter tosendem Applaus auf, ganz auf den US-Dollar zu verzichten. Mit jeder Nation, die den USD als Reservewährung ablehnt, wird die US-Regierung einen höheren Preis für das Drucken von Geld zahlen (Inflation).

