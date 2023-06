1989: Das „Massaker“ auf dem Platz des Himmlischen Friedens war ein Mythos – Von Dierdre Griswold (International Action Center)

International Action Center (USA)

Der folgende Artikel wurde erstmals am 29. Juni 2011 veröffentlicht, nachdem WikiLeaks veröffentlicht hatte, dass die Behauptungen der US-Medien über ein „Massaker“ auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Jahr 1989 falsch waren.

Wie oft wurde uns gesagt, dass die USA eine „ offene “ Gesellschaft und die Medien „ frei “ seien?

Normalerweise werden solche Behauptungen aufgestellt, wenn man andere Länder dafür kritisiert, nicht „offen“ zu sein, insbesondere Länder, die sich nicht an die Agenda Washingtons halten.

Wenn Sie in den Vereinigten Staaten leben und für Informationen auf die angeblich „freien“ und „offenen“ kommerziellen Medien angewiesen sind, würden Sie ohne Zweifel glauben, dass die chinesische Regierung am 4. Juni 1989 „Hunderte, vielleicht Tausende“ Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens massakriert hat. Dieser Satz wurde von den Medien dieses Landes zehntausende Male wiederholt.

Aber es ist ein Mythos. Darüber hinaus weiß die US-Regierung, dass es sich um einen Mythos handelt. Und alle großen Medien wissen es auch. Aber sie weigern sich, die Bilanz zu korrigieren, weil die herrschende Klasse des US-Imperialismus grundsätzlich feindselig gegenüber China ist.

Worauf stützen wir diese Behauptung? Mehrere Quellen.

Die jüngste ist eine WikiLeaks-Veröffentlichung von Depeschen, die im Juni 1989, wenige Tage nach den Ereignissen in China, von der US-Botschaft in Peking an das Außenministerium geschickt wurden.

Zweitens handelt es sich um eine Behauptung des Pekinger Büroleiters der New York Times vom November 1989, eine Behauptung, auf die diese Zeitung nie wieder Bezug genommen hat.

Und drittens gibt es die Darstellung der Ereignisse der chinesischen Regierung selbst, die durch die ersten beiden bestätigt wird.

WikiLeaks zensiert

Nur eine große westliche Zeitung hat die WikiLeaks-Depeschen veröffentlicht. Das war der Telegraph of London am 4. Juni dieses Jahres, genau 22 Jahre nachdem die chinesische Regierung die Truppen in Peking einberufen hatte.

Zwei Telegramme vom 7. Juli 1989 – mehr als einen Monat nach den Kämpfen – berichteten über Folgendes:

„Ein chilenischer Diplomat liefert einen Augenzeugenbericht über die Soldaten, die den Platz des Himmlischen Friedens betraten: Er beobachtete, wie das Militär den Platz betrat, und beobachtete keinen Massenbeschuss durch Waffen in die Menschenmenge, obwohl vereinzelte Schüsse zu hören waren.“ Er sagte, dass die meisten Truppen, die den Platz betraten, tatsächlich nur mit Anti-Aufruhr-Ausrüstung bewaffnet waren – Schlagstöcken und Holzknüppeln; Sie wurden von bewaffneten Soldaten unterstützt.“

In einem folgenden Kabel heißt es:

„Ein chilenischer Diplomat liefert einen Augenzeugenbericht über die Soldaten, die den Platz des Himmlischen Friedens betraten: Obwohl Schüsse zu hören waren, sagte er, dass es abgesehen von einigen Schlägen auf Studenten keine Massenschüsse auf die Menge der Studenten am Denkmal gegeben habe.“

Es sei daran erinnert, dass Chile zu dieser Zeit von General Augusto Pinochet regiert wurde, der durch einen gewalttätigen, antisozialistischen und von den USA unterstützten rechten Putsch an die Macht gekommen war, an dem Tausende von Linken, darunter Präsident Salvador Allende, beteiligt waren getötet worden. Der erwähnte „chilenische Diplomat“ wäre kein Freund Chinas gewesen.

Kein einziges US-amerikanisches Zeitungs-, Fernseh- oder Radiounternehmen hat über diese von WikiLeaks veröffentlichten Depeschen oder den Telegraph-Bericht berichtet oder einen Kommentar dazu abgegeben. Es ist, als ob sie in einen bodenlosen Abgrund fielen.

Liegt es daran, dass die Medien hier den Bericht nicht für glaubwürdig halten? Kaum.

Sie kannten die Wahrheit im Jahr 1989

Die New York Times weiß, dass es glaubwürdig ist. Ihr damaliger Büroleiter in Peking, Nicholas Kristof, bestätigte dies in einem ausführlichen Artikel mit dem Titel „China Update: How the Hardliners Won“, der am 12. November 1989, fünf Monate nach dem angeblichen Massaker in der Zeitschrift Sunday Times, veröffentlicht wurde.

Ganz am Ende dieses langen Artikels, der angeblich einen Einblick in eine Debatte innerhalb der Führung der Kommunistischen Partei Chinas geben soll, erklärte Kristof kategorisch: „Basierend auf meinen Beobachtungen auf der Straße sind weder der offizielle Bericht noch viele der ausländischen Versionen zutreffend.“ völlig richtig. Es gibt zum Beispiel kein Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, obwohl es anderswo viele Tötungen gibt .“

Auch wenn Kristofs Artikel scharfe Kritik an China äußerte, löste seine Aussage, dass es „kein Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens“ gegeben habe, sofort Protestgeheul bei China-Bashern in den USA aus, wie in der Briefkolumne der Times zum Ausdruck kommt.

Hatte es in Peking Kämpfe gegeben? Absolut. Aber es kam zu keinem Massaker an unbewaffneten Studenten auf dem Platz. Das war eine Erfindung des Westens mit dem Ziel, die chinesische Regierung zu dämonisieren und öffentliche Sympathie für eine Konterrevolution zu gewinnen.

Die Wende zur Marktwirtschaft unter Deng Xiaoping hatte viele chinesische Arbeiter entfremdet. Es gab auch ein konterrevolutionäres Element, das versuchte, die Missstände der Bevölkerung auszunutzen, um den Kapitalismus vollständig wiederherzustellen.

Die Imperialisten hofften, dass die Kämpfe in Peking die Kommunistische Partei Chinas stürzen und die Planwirtschaft zerstören würden – ähnlich wie es zwei Jahre später in der Sowjetunion geschehen sollte. Sie wollten China „öffnen“, nicht für die Wahrheit, sondern für die Plünderung des Volkseigentums durch imperialistische Banken und Konzerne.

Nach langem Schwanken an der Spitze wurde die Armee einberufen und der Aufstand niedergeschlagen. China wurde nicht wie die Sowjetunion zerschlagen, seine Wirtschaft ist weder implodiert, noch ist der Lebensstandard gesunken. Ganz im Gegenteil. Löhne und soziale Bedingungen haben sich verbessert, und das zu einer Zeit, in der Arbeiter anderswo durch eine schwere kapitalistische Wirtschaftskrise zurückgedrängt werden.

Trotz tiefgreifender Zugeständnisse an den Kapitalismus im In- und Ausland verfügt China weiterhin über eine Planwirtschaft, die auf einer starken staatlichen Infrastruktur basiert.

