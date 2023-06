https://bekekor.wordpress.com/2023/06/13/civilian-peace-summit-in-vienna-in-the-spirit-of-anti-russian/



Wien, Dienstag, 13. Juni 2023

Anlässlich der von US-amerikanischen und westeuropäischen Organisationen am 10. und 11. Juni in Wien organisierten Friedenskonsultationen wurde eine Erklärung abgegeben, in der Russland verurteilt wurde.

Im endgültigen Text der Erklärung des Internationalen Friedensbüros, der aus dem Nichts auftauchte, wurde sogar die Passage im Originalentwurf weggelassen, in der von der „Mitverantwortung“ der NATO die Rede war.

In ihrer Abschlusserklärung fordern die Organisatoren der Konferenz einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. In den Botschaften ihrer Länder, einschließlich der russischen, ist eine zivile diplomatische Intervention vorgesehen, in der Russland verurteilt wird.

Die Organisation der Friedenskonferenz hat bei der Verabschiedung der Abschlusserklärung weder die Meinung der Teilnehmer eingeholt noch eine offene Diskussion darüber initiiert. Am Ende des „Friedensgipfels“ wurde es laut vorgelesen, als ob alle damit einverstanden wären.

Der Vertreter der Ungarischen Gemeinschaft für den Frieden und der Bewegung „Forum für Frieden“, der den Entwurf der Abschlusserklärung kannte, kündigte am ersten Tag des Treffens an, dass er die Erklärung aufgrund der Verurteilung Russlands weder unterzeichnen noch seinen Namen hinzufügen werde.

In seinem Kommentar fragte Endre Simó: Welche Art von Frieden wollen Sie, wenn Sie denjenigen verurteilen, mit dem Sie Frieden schließen wollen? Zivildiplomatie kann nur dann ernsthaft betrieben werden, wenn die Gegenparteien nicht verurteilt werden, sondern sich um eine Versöhnung bemühen. Es bedarf einer beharrlichen Arbeit, damit die Parteien die berechtigten Interessen des anderen anerkennen, insbesondere, dass sie ihre eigene Sicherheit nicht auf Kosten der anderen Partei durchsetzen können. Er fügte hinzu: Russland hat das gleiche Recht auf ein Leben in Sicherheit wie alle anderen auch. (Siehe den vollständigen Text seines Kommentars: bekekor.wordpress.com

Auf die Stellungnahme der Ungarischen Gemeinschaft für den Frieden antwortete Reiner Braun, Vorsitzender des IPB: „Sie wollen die Einheit ihrer internationalen Koalition nicht durch die Auseinandersetzung mit den Ursachen des Konflikts gefährden, da die Meinungen darüber auseinander gehen.“ sondern konzentrieren sich stattdessen auf die Lösung des Konflikts.

Reiner Braun konnte die Frage nicht beantworten, wie der Konflikt gelöst werden könne, ohne seine Grundursachen zu beseitigen.

Wilhelm Langthaler, der Vertreter der Österreichischen Sozialen Koalition für Frieden und Neutralität, stimmte Endre Simó darin zu, dass die Friedensbewegungen der mittel- und osteuropäischen Länder mehr für den Frieden und die Neutralität ihrer Länder tun könnten als der Wiener „Friedensgipfel“. Deshalb schlagen sie eine Regionalkonferenz vor, deren Schwerpunkt die friedliche Zukunft der „Frontstaaten“ sein solle.

Ungarischer Friedenskreis

