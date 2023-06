Polen fordert eine Reaktion der NATO auf die Entsendung von Atomwaffen nach Weißrussland durch Russland – Von Dave DeCamp (antiwar.com)

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte am Montag, dass die NATO auf die Stationierung von Atomwaffen durch Russland in Weißrussland reagieren müsse.

„Ich bin absolut davon überzeugt, dass eine solche Situation eine eindeutige Reaktion der NATO erfordert“, sagte Duda laut Bloomberg auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Duda machte keine Angaben zu der Art der Reaktion, die er im Sinn hatte, sagte jedoch zuvor, dass Polen US-Atomwaffen beherbergen wolle. Im Oktober 2022 hatte Duda erklärt, er diskutiere die Idee mit Washington.

Als der russische Präsident Wladimir Putin seine Pläne zur Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland ankündigte, verglich er diesen Schritt mit dem nuklearen Teilhabeprogramm der NATO, in dessen Rahmen Belgien, Deutschland, Italien, die Niederlande und die Türkei US-Atomwaffen beherbergen.

Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass die USA darüber nachdenken, Atomwaffen weiter östlich in Europa zu stationieren. Das US-Außenministerium erklärte letzten Monat, dass die Biden-Regierung als Reaktion auf die Lieferung von Atomwaffen durch Russland an Weißrussland „keinen Grund sehe, unsere strategische nukleare Haltung anzupassen“.

Putin sagte letzte Woche, dass Russland nächsten Monat taktische Atomwaffen nach Weißrussland schicken werde, sobald der Bau der Lageranlagen abgeschlossen sei, was voraussichtlich bis zum 8. Juli geschehen wird.

