7. Juni 2023

Die Aufgabe eines Reporters der New York Times besteht darin, uns davon zu überzeugen, dass all diese ukrainischen Soldaten, die Nazi-Insignien tragen und in Klan-ähnlichen Fackelparaden durch Kiew marschieren, nicht das sind, was Sie denken.

Ich sage Ihnen, es kann heutzutage nicht einfach sein, als Korrespondent der New York Times zu arbeiten.

Sie müssen Ihren Lesern völligen Unsinn vermitteln und dabei ein ernstes Gesicht und ein ernstes Auftreten bewahren.

Sie müssen vorschlagen, dass die Russen möglicherweise eine Drohne über dem Kreml gezündet haben, dass sie möglicherweise ihre eigene Gaspipeline in die Luft gesprengt haben, dass ihr Präsident ein kontaktloser Psychotiker ist, dass ihre Soldaten in der Ukraine Trunkenbolde sind, die fehlerhafte Ausrüstung verwenden, das Sie greifen mit „Menschenhorden“ und so weiter an – und beeinflussen dabei gleichzeitig die Gravitas, die einst mit dem traditionellen „Timesman“ in Verbindung gebracht wurde. Du versuchst es einfach mal.

Ich erinnere mich an diese prägnante Passage in Daniel Boorstins bedauerlicherweise übersehenem Buch „ The Image“. „Die Aufgabe des Reporters“, schrieb Boorstin 1962, „besteht darin, einen Weg zu finden, diese Fäden der Unwirklichkeit zu einem Stoff zu verweben, den der Leser nicht als völlig unwirklich erkennen wird.“

Boorstin dachte über Amerikas Rückgriff auf Bilder, Illusionen und Verzerrungen nach, während Washington seine grausamen Torheiten in Vietnam vorbereitete. Die Aufgabe des Reporters ist jetzt viel schwieriger, wenn man bedenkt, wie viel weiter wir seit Boorstins Zeiten in Illusionen und Verzerrungen abgedriftet sind.

Und jetzt haben wir den Fall von Thomas Gibbons-Neff, einem kantigen ehemaligen Marinesoldaten, der für die Times über den Ukraine-Krieg berichtet – allerdings nur in dem Umfang, in dem das Kiewer Regime es ihm erlaubt, wie er mit bewundernswerter Ehrlichkeit erklärt. Dieser Typ meint es zehnmal ernst, das wollen er und seine Zeitung uns wissen lassen.

Toms Aufgabe in dieser Woche bestand darin, uns davon zu überzeugen, dass all diese ukrainischen Soldaten, die Nazi-Insignien tragen, Judenmorde vergöttern, russophobe Kollaborateure mit dem Dritten Reich, sich rituell in Nazi-inspirierten Kabalen versammeln und in Klan-ähnlichen Fackelparaden durch Kiew marschieren, nicht das sind, was Sie sind denken.

Nein, sagt uns unser Tom. Sie sehen aus wie Neonazis, sie benehmen sich wie Neonazis, sie kleiden sich wie Neonazis, sie bekennen sich zu faschistischen und neonazistischen Ideologien, sie führen diesen Krieg mit dem tiefsitzenden Hass der Wehrmacht auf Russen – OK, aber warum auch immer: Denken Sie, dass sie Neonazis sind?

Es sind ganz normale Typen. Sie tragen die Wolfsangel , die Schwarze Sonne, oder den Totenkopf – alles Nazi-Symbole –, weil sie stolz auf sich sind, und solche Dinge tragen stolze Menschen. Ich habe meins neulich auch nur getragen.

Das Hin und Her beginnt schon früh in „Nazi-Symbole an der Front der Ukraine zeigen heikle Themen der Geschichte“, dem von Gibbons-Neff in den Montagsausgaben veröffentlichten Artikel.

Er beginnt mit drei Fotos neonazistischer ukrainischer Soldaten mit deutlich sichtbaren SS-Abzeichen, die das Kiewer Regime seit Beginn der russischen Intervention im vergangenen Jahr in den sozialen Medien veröffentlicht und „dann stillschweigend gelöscht“ hat.

„Die Fotos und ihre Löschungen“, schreibt Gibbons-Neff, „zeigen die komplizierte Beziehung des ukrainischen Militärs zu Nazi-Bildern, eine Beziehung, die sowohl während der sowjetischen als auch der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist.“

Komplizierter Zusammenhang mit Nazi-Bildern? Bleiben Sie stehen, Herr Sempre. Das Neonazi-Problem der Ukraine besteht nicht in ein paar indiskreten Bildern. Verzeihung. Die „komplizierte Beziehung“ der ukrainischen Armee besteht zu einem Jahrhundert ultrarechter Ideologie, die auf Mussolinis Faschismus und dann auf das Deutsche Reich zurückgeht.

Wie allgemein bekannt und dokumentiert ist, haben die Neonazis, die die Streitkräfte der Ukraine, die AFU – und viele andere nationale Institutionen – befallen haben, Persönlichkeiten wie Stepan Bandera, den unheimlich mörderischen Nationalisten, der sich während dieser Zeit mit dem Nazi-Regime verbündete, zu Idolen gemacht.

Abgesehen von der aufgezeichneten Geschichte

Diese Geschichte ist, wie hier kurz dargelegt, aktenkundig , aber Gibbons-Neff erwähnt nichts davon. Es ist lediglich eine Frage schlechter Bildgestaltung. Zur Unterstützung dieser beleidigenden Schönfärberei hat Gibbons-Neff die Frechheit, eine Quelle von niemand anderem als Bellingcat zu zitieren, der vor langer, langer Zeit als CIA- und MI6-Ableger entlarvt wurde und jetzt vom Atlantic Council, der von der NATO finanzierten Organisation, unterstützt wird, einer von Spuk heimgesuchten Denkfabrik mit Sitz in Washington.

„Was mich im ukrainischen Kontext beunruhigt, ist, dass Menschen in der Ukraine, die Führungspositionen innehaben, dies entweder nicht tun oder nicht bereit sind, anzuerkennen und zu verstehen, wie diese Symbole außerhalb der Ukraine gesehen werden“, sagte ein Bellingcat-Forscher “ namens Michael Colborne erzählt Gibbons-Neff. „Ich denke, die Ukrainer müssen zunehmend erkennen, dass diese Bilder die Unterstützung für das Land untergraben.“[ Verwandt: Ukrainisches Parlament jubelt Nazi-Kollaborateur zu ]

Denken Sie darüber nach. Die Anwesenheit von Nazi-Elementen in der AFU ist kein Grund zur Sorge. Die Sorge besteht lediglich darin, ob klare Anzeichen von Nazi-Sympathien einige Mitglieder der westlichen Allianz dazu veranlassen könnten, zu entscheiden, dass sie Nazi-Elemente in der AFU nicht länger unterstützen wollen.

Ich erinnere mich an den Nachrichtenbeitrag des öffentlichen Rundfunks vom letzten Jahr, in dem ein Provinzgouverneur mit einem Porträt von Bandera im Rücken zu sehen ist. PBS hat das Foto einfach unkenntlich gemacht und das Interview mit einem anderen der mutigen, bewundernswerten Ukrainer geführt, mit denen wir regelmäßig behandelt werden.

Ich muss aufmerksame Leser kaum daran erinnern, dass die Neonazis, die keine Neonazis sind, in den Jahren nach dem von den USA inszenierten Putsch im Jahr 2014 jahrelang als schlichte Neonazis dargestellt wurden.[ Verwandt: Caitlin Johnstone: Was MSM nicht mehr sagen kann ]

Die Times, die Washington Post , PBS , CNN – die ganze traurige Bande – veröffentlichte Artikel über Neonazi-Elemente in der AFU und anderswo. Im März 2018 veröffentlichte Reuters einen Kommentar von Jeff Cohen mit der Überschrift „Das Neonazi-Problem der Ukraine“.

Drei Monate später veröffentlichte der Atlantic Council, um Himmels willen, einen Artikel, ebenfalls von Cohen verfasst, mit dem Titel „Die Ukraine hat ein echtes Problem mit rechtsextremer Gewalt (und nein, RT hat diese Schlagzeile nicht geschrieben)“.

Ich erinnere mich, weil es so überraschend war, als ich aus dem Rat kam. Die ursprüngliche Überschrift auf diesem Papier lautete „Die Ukraine hat ein Neonazi-Problem“, aber diese Version scheint jetzt in der Unschärfe der heimlichen Bearbeitung verloren zu sein.

Dann kam die russische Intervention und Puh! In der Ukraine gibt es keine Neonazis mehr.

Es gibt nur diese fehlerhaften Bilder, die keinen besonderen Wert haben.

Und zu behaupten, dass es Neonazis in der Ukraine gibt – ein gewisses Maß an Erinnerung und die Fähigkeit zu haben, zu beurteilen, was sich vor Augen befindet – „spielt der russischen Propaganda entgegen“, warnt uns Gibbons-Neff.

Es gehe darum, „seinen“ – Wladimir Putins – „falschen Behauptungen, die Ukraine müsse entnazifiziert zu werden, Treibstoff zu geben“. Zu guter Letzt holt Gibbons-Neff die alte „Wolodymyr-Selenskyj-ist-jüdische“ Kastanie heraus, als wäre das ein Beweis für … für irgendetwas.

Ich denke an den schönen Text von Donovan aus der Zen-Erleuchtungsphase des schottischen Sängers. Erinnern Sie sich an „Es gibt einen Berg?“ Die berühmten Zeilen lauteten: „Zuerst gibt es einen Berg, dann gibt es keinen Berg, dann gibt es einen.“ Es gab Neonazis in der Ukraine, damals gab es keine Neonazis, und jetzt gibt es Neonazis, aber sie sind doch keine Neonazis.

Ein paar Überlegungen

Wenn wir über Gibbons-Neffs Geschichte nachdenken, gibt es ein paar Dinge zu bedenken, außer der Tatsache, dass es sich dabei um Pferdeäpfel als Teil des Journalismus handelt. Erstens zitiert oder erwähnt er nirgends ein Mitglied der AFU – niemand trägt eine Uniform, niemand trägt eines dieser beunruhigenden Abzeichen.

Verschiedene Bildverantwortliche sprechen mit ihm über die Neonazis, die keine Neonazis sind, aber wir hören nie von einem Neonazi, der kein Neonazi ist, der die Dinge grundsätzlich erklärt, als Quelle sozusagen.

Ich wette, Gibbons-Neff kam nie näher als 20 Meilen an einen heran: Er würde es nicht wagen, denn dann müsste er einen dieser Abzeichen tragenden Leute zitieren, der sagte, dass er natürlich ein Neonazi sei. Kannst du nicht lesen, mein Sohn?

Zum anderen vermeidet Gibbons-Neff entschieden, seine Linse so zu weiten, dass das größere Phänomen sichtbar wird. Alles hängt von den drei unglücklichen Insignien auf den drei gelöschten Fotos ab.

Die Paraden, die Korridore mit Neonazi-Flaggen, die allgegenwärtigen Hakenkreuze, die Nachstellungen nächtlicher SS-Rituale, die Verherrlichung von Nazis und Nazi-Kollaborateuren, die russophobe Blutgier: Klar, das alles lässt sich erklären, außer dass unsere Timesman geht davon nicht annähernd aus.

Gibbons-Neffs Geschichte folgt zehn Tage lang einem noch verzerrteren Stück Müll, das in The Kyiv Independent veröffentlicht wurde , einer nicht unabhängigen Tageszeitung, die von verschiedenen westlichen Regierungen unterstützt wurde. Dies stammt von Illia Ponomarenko, einer im Westen vielgepriesenen Reporterin, und erschien unter der Überschrift: „Warum einige ukrainische Soldaten Nazi-Insignien verwenden.“

Das ist die Art von Stück, das so schlecht ist, dass es zum Spaß wird. „Nein, die Ukraine hat kein ‚Nazi-Problem‘“, stellt Ponomarenko rundheraus fest, und das ist der letzte flache Satz, den wir in diesem Artikel hören. „Genau wie an vielen Orten auf der Welt neigen Menschen mit rechtsextremen und neonazistischen Ansichten, angetrieben von ihrer Ideologie, dazu, dem Militär beizutreten und sich an Konflikten zu beteiligen“, schreibt er. Und dann dieser Trottel, wo ein Aufruhr der Irrationalität beginnt:

„Es stimmt natürlich, dass zum Beispiel das Asow-Bataillon ursprünglich von Neonazis und rechtsextremen Gruppen (sowie vielen Fußball-Ultra-Fans) gegründet wurde, was nicht nur die typische Ästhetik mit sich brachte Neonazi-Insignien, aber auch Dinge wie heidnische Rituale oder Namen wie „The Black Corps“, die offizielle Zeitung der größten paramilitärischen Organisation Schutzstaffel (SS) im nationalsozialistischen Deutschland.“

Aber keine Sorge, liebe Leser. Es ist lediglich eine Ästhetik, Teil einer harmlosen, missverstandenen „Subkultur“:

„In der stark vereinfachten Erinnerung einiger auf der ganzen Welt, insbesondere innerhalb verschiedener militaristischer Subkulturen, werden Symbole, die die Wehrmacht, die Streitkräfte Nazi-Deutschlands und die SS repräsentieren, als Ausdruck einer äußerst effektiven Kriegsmaschine und nicht als Täter eines der größten Verbrechen angesehen gegen die Menschheit in der Geschichte der Menschheit.“

Aber natürlich. SS-Insignien, Ikonographie der Wehrmacht: Überall bewundern die Menschen überaus effektive Kriegsmaschinen. Erinnern Sie sich an diese Logik, wenn das nächste Mal ein liberaler Flamer vorschlägt, einen MAGA-Anhänger zu verfolgen, der dieser „Subkultur“ angehört.

Hat Tom Gibbons-Neff uns einen Auftrag zum Umschreiben gegeben? Da ich schon lange in der Gegend unterwegs bin, habe ich so etwas oft genug gesehen – Korrespondenten, die die lokalen Tageszeitungen punktiert haben, um tiefgründiger und durchdringender auf die Auslandsredaktion zurückzublicken.

Es ist auch möglich, dass die Redakteure von Gibbons-Neff für einen Moment noch andere Zeitungen lesen, dass sie ihn um einen solchen Artikel gebeten haben, nachdem sie die von Ponomarenko gesehen hatten. Wie auch immer, wir erhalten dies in Ponomarenkos erkennbar unlogischem Stil:

„Fragen darüber, wie solche Symbole zu interpretieren sind, sind ebenso kontrovers wie hartnäckig, und das nicht nur in der Ukraine.“ In den amerikanischen Südstaaten haben einige darauf bestanden, dass die Flagge der Konföderierten heute Stolz symbolisiere und nicht ihre Geschichte des Rassismus und der Sezession. Das Hakenkreuz war ein wichtiges Hindu-Symbol, bevor es von den Nazis übernommen wurde.“

Wenn du erreichen willst, Tom, kannst du genauso gut nach den Sternen greifen.

Wir haben einen Korrespondenten der New York Times, der das ukrainische Verteidigungsministerium und Bellingcat zitiert, einen Geheimdienstmitarbeiter, der Teil eines NATO-Think Tanks ist, und dann, würde ich sagen, etwas zu stark eine vom Westen unterstützte Zeitung in Kiew nachahmt. Ja, Virginia, ich glaube, wir haben uns alle eine davon zugelegt – diese Echokammern, genau so, wie der Deep State sie mag.

Letzten März wurde Gibbons-Neff von der New York Times interviewt. Ja, so etwas machen sie da unten auf der Eighth Avenue, wo sie einfach nicht genug von sich bekommen können.

Es ist aufschlussreich. Der unglückliche Times-Reporter, der als heterosexueller Mann eingesetzt wurde, fragte, während unser unerschrockener Korrespondent sich selbst übertrieb: „Was waren die größten Herausforderungen bei der Berichterstattung über den Krieg?“ Gibbons-Neffs Antwort ist unbezahlbar aufschlussreich:

„‚Der Kampf mit dem Zugang und der Erlaubnis, an bestimmte Orte zu gehen, um Dinge zu sehen, für die man den Pressesprecher oder die Erlaubnis der Militäreinheit braucht‘, erklärt der furchtlose Ex-Marine. „Die Ukrainer wissen ziemlich gut, wie man mit der Presse umgeht.“ Daher war es schon immer schwierig, sich durch diese Parameter zu navigieren und niemanden in die Irre zu führen.‘“

Vergessen Sie Bomben, Raketen, Blut, den Nebel des Krieges, mutige Sergeanten, den Gestank von Schützengräben, Granaten oder alle anderen Schrecken der Schlacht. Gibbons-Neffs große Probleme, während er vorgibt, über den Ukraine-Krieg zu berichten, bestehen darin, den Zugang aufrechtzuerhalten, die Erlaubnis der Kiewer Torwächter zu erhalten, irgendwohin zu gehen, und zu vermeiden, die Behörden des Regimes zu verärgern.

Sagt Ihnen das alles, was Sie über unseren Mann bei der TIMES wissen wollen, oder was?

Es ist immer interessant zu fragen, warum ein Stück wie dieses erscheint, wenn es erscheint. Monatelang totes Schweigen zur Neonazi-Frage, und dann plötzlich eine lange Erklärung, die ihr Bestes gibt, um nichts zu erklären. Immer interessant zu fragen, nie leicht zu beantworten.

Es könnte sein, dass viele Informationen über diese schrecklichen Menschen unter dem Teppich hervorkommen. Oder vielleicht ist etwas Großes auf dem Weg und dieses Stück ist präventiv. Oder vielleicht sahen Gibbons-Neff oder seine Redakteure den Artikel von Ponomarenko als Gelegenheit, eines der peinlichsten Merkmale des Kiewer Regimes zu beseitigen.

Oder vielleicht zählt hier der größere Kontext. Wie an dieser Stelle letzte Woche erwähnt, schlug Steve Erlanger von der Times kürzlich aus Brüssel vor, dass die NATO mit der Ukraine eine Nachkriegsaufgabe für Deutschland übernehmen könnte: Sie solle den Westen des Landes im Bündnis willkommen heißen und die östlichen Provinzen auf unbestimmte Zeit ziehen lassen, um die Union zu vereinen als langfristiges Ziel.

Ende letzter Woche veröffentlichte Foreign Affairs einen fantastischen Beitrag von Andriy Zagorodnyuk, einem ehemaligen ukrainischen Verteidigungsminister und jetzt, ja, tatsächlich, einem angesehenen Kollegen beim Atlantic Council. Es erschien unter der Überschrift: „Um Europa zu schützen, lassen Sie die Ukraine der NATO beitreten – und zwar sofort.“

Zagorodnyuks Argumentation ist ebenso verrückt wie sein Untertitel „Kein Land ist besser darin, Russland aufzuhalten.“ Aber solche Behauptungen, so träumerisch hyperbolisch sie auch sein mögen, haben einen Zweck. Sie dienen dazu, das Feld des akzeptablen Diskurses zu erweitern. Sie bringen uns der Normalisierung des Gedankens näher, dass die Ukraine für uns und den Westen in das Nordatlantische Bündnis aufgenommen werden muss, ganz gleich, wie provokativ ein solcher Schritt auch sein mag.

Dies deutet darauf hin, dass es sich bei Gibbons-Neffs Beitrag und dem, dem er in der Kiewer Zeitung folgte, um eine Aufräumaktion handelt.

Wie Sie sich erinnern, tat die westliche Presse in enger Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten ihr Bestes, um die wilden Dschihadisten, die versuchten, die Assad-Regierung in Damaskus zu stürzen, aufzuhübschen.

zu machen. Erinnern Sie sich an die „gemäßigten Rebellen“? Vielleicht hat Gibbons-Neff einen ebenso unehrenhaften Auftrag.

Semper fi, oder? Was immer treu ist?

Dieser Artikel stammt von ScheerPost

Patrick Lawrence, langjähriger Auslands-Korrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune. Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch trägt de Titel: Time No Longer: Americans After the American Century . Seine Website ist Patrick Lawrence . Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Website . Sein Twitter-Account @thefloutist wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

