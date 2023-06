Ex-NATO-Chef Rasmussen fordert, dass die Ukraine der NATO beitritt, um das Russland-Problem zu lösen und die wahre globale Herausforderung anzugehen: China.

Der ehemalige NATO-Chef Rasmussen fordert, dass die Ukraine der NATO beitritt, um „das Russland-Problem zu lösen“ und „dadurch werden wir Ressourcen freisetzen, um die wahre langfristige globale Herausforderung anzugehen: China.“



Frage: „Wie wird Russland Ihrer Meinung nach reagieren?“



Rasmussen: „Ist mir egal.“

Der frühere NATO-Generalsekretär Rasmussen hat auch die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen. Sollte sich die NATO bei ihrem Gipfel im Juli nicht „auf einen klaren Weg vorwärts für die Ukraine“ verständigen können, sei es gut möglich, dass einige Staaten auf eigene Faust handeln, erklärte Rasmussen gegenüber der britischen Tageszeitung „Guardian“.

Der frühere dänische Regierungschef Rasmussen weiter: „Ich würde nicht ausschließen, dass sich Polen in diesem Kontext stärker auf nationaler Basis engagiert und die baltischen Staaten folgen, vielleicht sogar einschließlich der Entsendung von Bodentruppen“.

Rasmussen ist offizieller Berater des ukrainischen Präsidenten Zelenskyj.

Darüberhinaus betonte der EX-NATO Chef Rasmussen, es sei unbedingt notwendig, dass die Ukraine schriftliche Sicherheitsgarantien bekommt – noch vor dem NATO-Gipfel.



Diese Sicherheitsgarantien sollten den Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse einschliessen, eine verstärkte Produktion von Munition und ausreichende Lieferungen von Waffen, um Russland von einem weiteren Angriff abzuhalten.

