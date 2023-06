CARICOM fordert die USA auf, die Blockade gegen Venezuela zu beenden (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/caricom-asks-us-to-end-the-blockade-against-venezuela/

Die Karibische Gemeinschaft (CARICOM) hat die USA erneut aufgefordert, ihre einseitigen Zwangsmaßnahmen gegen Venezuela zu beenden, damit die Bemühungen zur Wiederbelebung von Petrocaribe erfolgreich sein können, wodurch die Länder der Karibikregion von der Ölinitiative profitieren würden.

Am Freitag, dem 9. Juni, gab CARICOM nach dem Gipfeltreffen zwischen den Staatsoberhäuptern seiner Mitgliedsländer und US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf den Bahamas eine Erklärung ab. In der Erklärung wurde Folgendes hervorgehoben:

Im Zusammenhang mit den bilateralen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten forderten die Regierungschefs von CARICOM die Aufhebung der Sanktionen gegen Venezuela, damit die Länder in der Region von der PetroCaribe-Initiative profitieren können, und forderten Fortschritte bei der Ausbeutung grenzüberschreitender Erdgasfelder dazwischen Trinidad und Tobago und Venezuela. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten außerdem die konsequente Forderung der CARICOM nach einer Aufhebung der Sanktionen gegen Kuba.

PetroCaribe ist ein Ölbeschaffungsprogramm zwischen Venezuela und mehreren karibischen Ländern, das 2005 gegründet wurde, aber 2019 aufgrund weitreichender US-Sanktionen gegen Venezuela ausgesetzt wurde.

CARICOM ist ein Block aus 16 karibischen Ländern und einer abhängigen Region, nämlich Antigua und Barbuda, Barbados, Bahamas, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen , Suriname, Trinidad und Tobago und Montserrat (britisches Überseegebiet). Der Block hat außerdem fünf assoziierte Mitglieder und acht Beobachter.

Weitere auf dem Gipfel angesprochene Themen waren die Ernährungssicherheit und der Handel mit Schusswaffen in der Region, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten.

