Putin: Ukraine setzt »strategische Reserve« ein (junge Welt)

Die Ukraine hat nach Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ihre seit Monaten öffentlich angekündigte Gegenoffensive begonnen. »Dies wird durch den Einsatz der strategischen Reserve bestätigt«, erklärte Putin am Freitag bei einer Konferenz in Sotschi, von der Ausschnitte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlicht wurden. Putin sagte, es gebe bereits seit fünf Tagen »intensive Kämpfe«; die ukrainischen Soldaten hätten ihre Ziele »in keinem Sektor erreicht«. Putin sprach von hohen Verlusten der Ukraine.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/453085.putin-ukraine-setzt-strategische-reserve-ein.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related