Ukraine-Krieg. Tabuthema Depleted Uranium (Hintergrund.de)

Nach der Lieferung panzerbrechender Uranmunition durch Großbritannien an die Ukraine ereiferten sich die Medien, allen voran die ARD-Tagesschau, mögliche Risiken durch radioaktive Strahlung kleinzureden. Mitte Mai, nach der Explosion eines Munitionslagers in der Westukraine, in dem auch das Uranmaterial untergebracht gewesen sein soll, entflammte erneut eine Debatte um mögliche Auswirkungen auf Umwelt und Bevölkerung. Einer, der sich seit Jahren kritisch mit diesen Waffen auseinandersetzt, ist Frieder Wagner. Mirko Jähnert sprach für Hintergrund mit dem Autor und Dokumentarfilmer.

