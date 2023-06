Sudan erklärt Perthes zur „Persona non grata“

Perthes ist Verfechter der „regelbasierten internationalen Ordnung“, die er 2019 als ehemaliger Leiter der regierungsnahen „Stiftung Wissenschaft und Politik“ (SWP) im Klartext beschrieb: „Eine Allianz williger Staaten muss internationale Regeln ersinnen, ohne den Verdacht zu erwecken, dass es dabei um westliche Dominanz geht.

Die endgültige Befreiung von dieser westlichen Dominanz steht auf der Tagesordnung – Dank Russland und China und den von ihnen geschaffenen neuen internationalen Organisationen und Allianzen, die auf der Grundlage der „souveränen Gleichheit der Nationen“ (UN-Charta) beruhen. (dp)

Sudan erklärt deutschen Uno-Gesandten zur unerwünschten Person.

https://www.spiegel.de/ausland/sudan-uno-gesandter-volker-perthes-zur-unerwuenschten-person-erklaert-a-6b79095d-ee1c-49be-8484-034aef5e5f14

