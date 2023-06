US-Strategie in der Ukraine l George Friedman, Chicago Council on Global Affairs // März 2015 (VIDEO)

George Friedman ist ein US-amerikanischer Geostratege und Sicherheitsexperte, Politologe und Publizist. Er gründete 1996 das private Beratungsinstitut Stratfor und trat im Mai 2015 als CEO zurück. 2015 gründete er die Firma Geopolitical Futures.

