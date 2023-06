https://donhank.substack.com/p/the-sabotage-to-kakhovka-dam-may

Die Streitkräfte der Ukraine haben das Wasserkraftwerk Kachowskaja in die Luft gesprengt, die Evakuierung ist auf beiden Seiten des Dnjepr im Gange. Was passiert nach dem Anschlag auf den Staudamm? Katastrophe oder Rettung? Kommt es zu einem Staudammanschlag, sind schwerwiegende Folgen nicht zu vermeiden.

In der Nacht zum Dienstag begannen mehrere Telegrammkanäle mit der Verbreitung von Informationen über die angeblich vollständige Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka. Bereits am Morgen sagte Wladimir Leontjew, Leiter der Verwaltung des Stadtbezirks Nowokachowka, dass infolge des Angriffs der ukrainischen Militanten der obere Teil des Wasserkraftwerks Kachowskaja zerstört worden sei, der Staudamm selbst jedoch nicht beschädigt. Die Ukraine wurde vermutlich vom MLRS „Olkha“ angegriffen.

Um zwei Uhr morgens kam es zu mehreren Einschlägen im oberen Teil des Wasserkraftwerks, wo sich Shandors (Balken zur Blockierung des Durchlasses – Anm. d. Red.) befinden, an denen sich direkt die Ventile befinden, und es wurde abgerissen. Der Damm ist nicht zerstört, und das sind großartige Neuigkeiten, sagte der Bürgermeister.

Etwas später berichtete Vladimir Leontiev, dass etwa dreihundert Häuser in Korsunka und Dnepryan unterhalb von Nowaja Kachowka infolge der Zerstörung des oberen Teils des Wasserkraftwerks Kachowskaja in die Überschwemmungszone fallen könnten. Die Behörden haben damit begonnen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, falls eine Notevakuierung erforderlich sein sollte.

Der Verwaltungschef widerlegte auch Annahmen, dass die Situation mit dem Wasserkraftwerk Kachowskaja die Wasserversorgung der Krim beeinträchtigen könnte. Es bestehe keine Gefahr, dass der Wassertransport durch den Nordkrimkanal gestoppt werden müsse..

„Es besteht keine Gefahr einer Austrocknung, sonst machten sich die Einwohner der Krim Sorgen. Die Hauptstation des SCC (Nr.) liegt oberhalb des Damms“, zitierte der Pressedienst der Verwaltung den Bürgermeister.

Rettungsdienste der Region berichten, dass das Wasser in Nowa Kachowka weiterhin bis zu 10 Meter, in Dneprjan bis zu 8 Meter und in Korsunka bis zu 5,3 Meter ansteigt. Berichten zufolge wird der Wasserstand 72 Stunden lang steigen.

Bewohner von Küstensiedlungen in der Region Cherson wurden aufgrund der aktuellen Lage vor einer möglichen Evakuierung gewarnt. Die Verwaltung des Stadtbezirks Nowokachowsk stellte klar, dass alle Notfall- und Sonderdienste in voller Bereitschaft seien und den Bewohnern bei Bedarf alle notwendige Hilfe leisten würden. Berichten zufolge soll auch eine Möglichkeit zur Evakuierung von Personen mit eingeschränkter Mobilität organisiert werden.



Die Botschaft der Verwaltung betrifft insbesondere die Bewohner folgender Siedlungen: Cossack Camps, Novaya Mayachka, Alyoshki, Kardashinka, Golaya Pristan, Zburyevka.

Jetzt beschäftigen wir uns mit den Folgen der Zerstörung des oberen Teils des Wasserkraftwerks Kachowskaja. Zu Sowjetzeiten haben Wissenschaftler berechnet, was die vollständige Zerstörung des Staudamms zur Folge haben würde. Die Berechnungen wurden 1985 durchgeführt, wurden aber schnell klassifiziert, um die Einwohner nicht zu erschrecken.

Berechnungen zufolge wird im Falle einer Dammexplosion eine fünf Meter hohe Welle mit einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde den Dnjepr hinabstürzen. Ein Wasserstrahl dieser Stärke wird alle Dörfer wegspülen, denen er auf dem Weg begegnet. Und in nur wenigen Stunden wird bereits eine mächtige Welle in Cherson sein. Das Wasser würde demnach innerhalb von 14 Stunden eintreffen.

Beispielschema der Überflutung von Gebieten bei Beschädigung der Kachovskoye Staudamms.

Der Telegram-Kanal „Rybar“ berichtet, dass die Inseln und die Grauzone im Dnjepr-Becken in der Überschwemmungszone lagen. Die Streitkräfte der Ukraine versuchen, die Inseln zu evakuieren, doch russische Einheiten greifen sie an.

Im Moment seien die Stellungen der Truppen an „unserem“ Ufer des Dnjepr außer Reichweite von Wasser, berichtet der Telegrammkanal „Veteran“ Zapiski, aber das Wasser begann aktiv die ukrainischen Stellungen wegzuspülen. Im ukrainischen Teil des Netzwerks haben Experten begonnen zu erkennen, dass der Wasserstand die ukrainischen Operationen und damit die Gegenoffensive in diesem Abschnitt erschweren wird.

Rettungsdienste am Arbeitsplatz

Das Wasser steigt allmählich an, sodass der ursprüngliche Plan des Feindes offensichtlich nicht aufgegangen ist. Die Situation ist jedoch dringend. Auf beiden Seiten des Dnjepr ist eine Evakuierung erforderlich. Das versteht man auch in Kiew – es wurde angekündigt, dass Busse geschickt werden, um Leute rauszuholen.

Es ist wichtig anzumerken, dass es im Kernkraftwerk Saporischschja noch keine steigenden Wassermengen gibt und dass aufgrund der Explosion des Wasserkraftwerks Kachowskaja keine Gefahr für die Sicherheit des Kraftwerks besteht, was von Karchaa, Berater des Leiters von Rosenergoatom, bestätigt wurde.

Der Regierungschef der Region Cherson, Andrey Alekseenko, betonte, dass nach der teilweisen Zerstörung des Bahnhofs keine Gefahr für das Leben der Menschen bestehe. Allerdings geht die Selbstzerstörung der Anlage selbst weiter voran – die Hälfte der Spannweiten sei bereits zerstört, heißt es von den Einsatzkräften.

Laut Alekseenko wurden drei Einsatzgruppen von Rettern des russischen Katastrophenschutzministeriums nach Nowaja Kachowka, Holaja Pristan und Aljoschka entsandt. Er stellte fest, dass die Überschwemmungssituation infolge des Angriffs der Streitkräfte der Ukraine auf das Wasserkraftwerk Kachowskaja vollständig unter Kontrolle sei.

Das operative Hauptquartier für die Situation im Wasserkraftwerk Kachowskaja wurde vom amtierenden Gouverneur Wladimir Saldo geleitet. Unter den Bedingungen des ständigen Beschusses der Streitkräfte der Ukraine ist eine Reparatur des Wasserkraftwerks nicht möglich. Es besteht kein Zweifel, dass der Grund für die Zerstörung der Station der wiederholte Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte war. Infolgedessen droht in Kiew eine ökologische Katastrophe für alle, auch für die Bevölkerung der Gebiete, die noch immer vom Regime kontrolliert werden. [Was sagt uns das? Kiew weiß, dass es dieses Gebiet irgendwann an die Russen verlieren wird. Sonst hätten sie ihr eigenes Land nicht verwüstet.]

