Irans Präsident Ebrahim Raisi reist nach Venezuela, Nicaragua und Kuba (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Iranian-President-to-Travel-to-Venezuela-Nicaragua-and-Cuba-20230607-0013.html

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird nächste Woche nach Venezuela, Nicaragua und Kuba reisen, um die Beziehungen zu diesen lateinamerikanischen Ländern zu stärken.

In Begleitung einer hochrangigen Delegation wird Raisi am Sonntag Teheran verlassen. Ziel seiner Reise ist die Förderung der wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Es wird auch erwartet, dass er sich mit örtlichen Geschäftsleuten und Aktivisten trifft.

Es wird Raisís erste Reise nach Lateinamerika seit seinem Amtsantritt im August 2021 sein. Bisher hatte er den Schwerpunkt seiner Besuche auf Nachbarländer im asiatischen Raum gelegt.

Im Februar besuchte der iranische Außenminister Hosein Amir Abdolahian im Rahmen einer Lateinamerikareise Kuba, Nicaragua und Venezuela. Während seines Aufenthalts tauschte er sich mit hochrangigen Beamten dieser Länder aus.

Seit über einem Jahrzehnt tragen die willkürlichen Sanktionen der USA zur Stärkung der guten diplomatischen Beziehungen zwischen diesen Ländern bei.

Die Benzinknappheit in Venezuela im Jahr 2020 beispielsweise war ein Beweis für die solidarischen Beziehungen Irans zum bolivarischen Volk, da Teheran sowohl beim Kauf von Treibstoff auf internationalen Märkten als auch beim Transport auf venezolanisches Territorium kooperierte.

Kuba, Iran, Nicaragua und Venezuela kämpfen in internationalen Foren gegen die US-Politik, die sich gegen Länder richtet, die sich nicht dem Willen Washingtons anschließen.

