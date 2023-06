Die Zensur der österreichischen Friedenskonferenz ist ein Skandal. (World Beyond War)

https://worldbeyondwar.org/austrian-censorship-of-peace-conference-is-an-outrage/

Von David Swanson, Geschäftsführer von World BEYOND War; Kathy Kelly, Präsidentin von World BEYOND War; John Reuwer, Vorstandsmitglied von World BEYOND War; Brad Wolf, Direktor von Peace Action, Lancaster, PA

Achtundvierzig Stunden vor Beginn einer globalen Friedenskonferenz in Wien, Österreich, sagte der Gastgeber abrupt ab. Über Frieden, so scheint es, kann nicht gesprochen werden, schon gar nicht über Frieden in der Ukraine.

Diese Nachricht ist ein beunruhigender Schritt in einem wachsenden Trend.

Die Eigentümer des Veranstaltungsortes, an dem der Friedensgipfel in der Ukraine stattfinden sollte, gaben am Mittwoch, dem 7. Juni 2023, ihre Entscheidung bekannt, die Vereinbarung über die Durchführung des Gipfels in ihren Räumlichkeiten aufzuheben. Glücklicherweise wurde ein neuer Standort in Wien gesichert (und jeder auf der Welt kann sich online für die Teilnahme anmelden), allerdings erst, nachdem eine Hetzkampagne gegen den Gipfel gestartet worden war.

Berichten zufolge erklärten die Veranstaltungsorteigentümer: „Wir haben beschlossen, den Wünschen der Ukraine und ihrer in Österreich tätigen Botschaft nachzukommen und die Vermietung aller Räume im ÖGB-Katamaran für die Veranstaltung „Internationaler Friedensgipfel in der Ukraine“ am kommenden Wochenende zu stornieren.

Dies war nicht nur ein Veranstaltungsort, der diese Position einnahm. „Auch der Presseclub Concordia weigerte sich am Mittwoch, seine Räumlichkeiten in zentraler Lage in der Wiener Innenstadt für eine Pressekonferenz des ‚Gipfels‘ zur Verfügung zu stellen.“

Befürworter des Gipfels nehmen die erschreckenden Anspielungen zur Kenntnis, die durch die abrupte Absage des Gipfels verursacht wurden. Redner, die wegen ihrer moralischen und intellektuellen Orientierung allgemein anerkannt sind, wurden in Erklärungen untergraben, die ihre Einwände gegen den Gipfel rechtfertigen sollten.

Dies ist kein Einzelfall. Westliche liberale Idealisten behaupten seit langem, dass die beste Antwort auf falsches Reden klügeres Reden und mehr davon sei. Wir haben jetzt einen schnell wachsenden liberalen Konsens dafür, Medien zu zensieren, Vortragsveranstaltungen abzusagen und Menschen mit unerwünschten Standpunkten zu verbieten, sich überhaupt zu versammeln, anstatt Medien zu zensieren. Regierungen, Social-Media-Plattformen und anderen Technologiekonzernen werden Befugnisse eingeräumt, von denen Anhänger der demokratischen Selbstverwaltung jahrhundertelang behauptet haben, dass sie niemandem zustehen sollten.

Diejenigen, die sich gegen die freie Meinungsäußerung wenden, sind oft Gruppen, die Angst haben, eine ehrliche Debatte nicht gewinnen zu können. Und so greifen sie zur Zensur. Die Friedensbewegung in der Ukraine kann dies als Kompliment auffassen. Regierungen haben Angst vor einer solchen Friedensdiskussion und verunglimpfen stattdessen diesen Friedensgipfel und seine Redner.

In einem österreichischen Pressebericht hieß es am Donnerstag, der Veranstaltungsort (ÖGB-Katamaran) sei gekündigt worden, da die Veranstaltung „unter Propagandaverdacht“ stünde. Was für eine Propaganda? Nun: „Der ‚Internationale Friedensgipfel in der Ukraine‘ wollte nach eigenen Angaben Wege aus dem Krieg aufzeigen.“ Nach internationalem Recht ist Kriegspropaganda illegal und muss verboten werden. Kein einziges Land auf der Erde erfüllt diese Anforderung und stellt den Wert der freien Meinungsäußerung höher als den Rechtsstaat. Doch das Befürworten einer Kriegsbeendigung hat mittlerweile den Status einer verbotenen Propaganda erlangt.

Darüber hinaus heißt es in dem Bericht: „Einige der angekündigten Teilnehmer haben derzeit keine Berührungsängste mit den Medien des Aggressors.“ Mit anderen Worten: Wenn in den Medien, die nur von einer Seite eines Krieges kontrolliert werden, nicht über Friedensverhandlungen gesprochen wird, ist es gerechtfertigt, mit Medien zu sprechen, die von der anderen Seite kontrolliert werden – selbst um genau das zu sagen, was man zu jedem anderen Medienunternehmen gesagt hätte nicht nur für Zensur, sondern auch für ein Versammlungs- und Strategieverbot.

Der Bericht nennt einige Einzelheiten: „Der international bekannte US-Ökonom Jeffrey Sachs etwa sowie Anuradha Chenoy, ehemalige Dekanin der indischen Jawarharlal-Nehru-Universität und wichtige Vertreterin der globalen zivilgesellschaftlichen Vernetzung, haben dem russischem Fernsehsender RT Interviews gegeben.“ Der Kanal wurde im Zuge der EU-Sanktionen für russische Kriegspropaganda in der gesamten Union gesperrt. Sachs beantwortete im Dezember 2022 auch Fragen des russischen Fernsehmoderators und Kriegsbefürworters Wladimir Solowjow. Solowjow hat oft dazu aufgerufen, auch Deutschland und Großbritannien anzugreifen.“

Auch der „Press Club Concordia“ erklärte, das Problem bestehe darin, dass Jeffrey Sachs möglicherweise ein Interview für russische Medien gebe.

Diplomatie wird nicht nur gemieden, sondern mit Medienvertretern zu sprechen, mit denen man nicht einverstanden ist, ist gleichbedeutend damit, das zu befürworten, wofür diese Journalisten eingetreten sind. Dies kann nur zu Misstrauen, Feindschaft und endlosem Krieg führen.

Der Veranstaltungsort erklärte nicht nur, dass er den Wünschen der ukrainischen Botschaft nachkomme, sondern der ukrainische Botschafter in Österreich twitterte auch, dass Friedensaktivisten die fünfte Kolonne und Handlanger der russischen Regierung seien.

Und wer hat die Idee erfunden, dass die ganze Welt den Wünschen der ukrainischen Regierung gehorchen muss? Die Regierung der Vereinigten Staaten – ein Land, in dem heutzutage kaum Zeit vergeht, ohne dass die Nachricht kommt, dass eine Veranstaltung abgesagt wurde, um den Wünschen der Regierung Israels nachzukommen.

Darüber hinaus „glaubt Noam Chomsky, der auf dem Gipfel beispielsweise per Video sprechen wird, dass die NATO Russland zu lange ‚marginalisiert‘ hat.“ Ob diese Tatsache strittig ist oder ob es lediglich akzeptabel ist, sie laut auszusprechen, wurde nicht erläutert.

„Physisch anwesend in Wien soll laut Programm auch Clare Daly sein, eine Irin und Abgeordnete des EU-Parlaments und der Fraktion Die Linke.“ Daly sprach gegenüber RT auch wiederholt über die „Mitschuld“ des Westens am Krieg in der Ukraine. Sie hält die Sanktionen für falsch: Sie würden Russland nicht schaden und der Ukraine nicht helfen. Im EU-Parlament stimmte das Parlament Anfang 2023 gegen eine Resolution, die Russland rechtlich für den Krieg verantwortlich macht. Daly sagte, sie unterstütze die Teile des Textes, die Russland für die Invasion verurteilen und die Regierung in Moskau auffordern, alle Militäraktionen sofort einzustellen und sich aus der Ukraine zurückzuziehen. Allerdings lehnte sie die Lieferung von Waffen an die Ukraine und die Ausweitung der NATO-Präsenz in der Region ab.“

Nach Ansicht dieser Zensoren ist es daher genauso inakzeptabel, sich in einem Krieg gegen beide Seiten zu stellen, wie gegen eine Seite.

Hier sind wir angekommen. Der Vorschlag, Friedensverhandlungen auszuhandeln – ohne auch nur das Ergebnis dieser Verhandlungen vorzuschlagen – ist für Kriegsbefürworter so inakzeptabel, dass er nicht diskutiert werden kann – nicht in einer größeren Versammlung. Und doch ist trotz der Kriege, die im Namen der „Demokratie“ geführt werden, nicht klar, wie eine solche Zensur von der Demokratie vorangetrieben wird oder mit demokratischen Werten im Einklang steht. Es ist auch nicht klar, wie viele Schritte, wenn überhaupt, zwischen den Formen der Zensur, die wir heute haben, und den Bücherverbrennungen der Vergangenheit verbleiben.

