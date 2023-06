Die Ukraine müsse entmilitarisiert werden, da sie eine Bedrohung für Russland und die Länder der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) insgesamt darstelle, auch im Hinblick auf den Einsatz von Atomwaffen. Darauf wies der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew auf einer Sitzung des OVKS-Ausschusses der Sekretäre des Sicherheitsrates hin. Rossijskaja Gaseta zitiert den Sicherheitsbeamten mit den Worten:„Die Notwendigkeit der Entmilitarisierung ergibt sich aus der Tatsache, dass die waffenstrotzende Ukraine eine Bedrohung für Russland und die OVKS insgesamt darstellt, auch im Hinblick auf die Entwicklung und den Einsatz von nuklearen, chemischen und biologischen Waffen.

„Er wies auch darauf hin, dass „die militärische Sonderoperation spezifische Ziele hat, von deren Erreichung nicht nur das Wohlergehen, sondern auch das Leben von Millionen von Menschen abhängt, um die Bevölkerung der Lugansker und Donezker Volksrepubliken vor dem Völkermord zu bewahren, der seit acht Jahren von ukrainischen Neonazis verübt wird.“„Unser Ziel ist es, den Brückenkopf der Neonazis zu zerschlagen, der durch die Bemühungen des Westens an den Grenzen Russlands entstanden ist.“Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates wies darauf hin, dass „die ukrainische Führung mithilfe westlicher Länder acht Jahre gebraucht hat, um eine gewaltsame Militäroperation gegen die Bewohner des Donbass vorzubereiten.“„Der Hitlerfaschismus träumte seinerzeit davon, die gesamte russische Bevölkerung zu vernichten, und heute versuchen seine Anhänger nach Hitlers Vorbild auf blasphemische Weise, dies mit den Händen der Slawen zu tun. Russland wird dies nicht zulassen.“

