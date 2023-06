Antikommunismus in der AFD. Deshalb keine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland.

Ein weiterer Beweis für den Antikommunismus in der AFD. Wie will man mit einer solchen Partei zusammenarbeiten? Deshalb keine Zusammenarbeit mit der AFD!

Ohnehin ist die AFD eine gespaltene Partei.

Die tatsächlichen Feinde stehen jetzt bei der CDU, Grüne, FDP, SPD.

siehe auch:

Die AFD ist gespalten: In Russlandhasser und Russland-Versteher.

Von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café

https://wp.me/p1dtrb-r3z

Ist ein Friedensbündnis denkbar, das von der AFD und dem Compact-Magazin von Jürgen Elsässer unterstützt wird? Beispiele, auch aus Frankreich und Italien sprechen eher dagegen.

Von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café

https://wp.me/p1dtrb-qE8





