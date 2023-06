Russland hat vor Plänen Kiews zur Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka gewarnt

RT-Liveticker 6.6.2023



Sacharowa: Russland hatte die UNO vor Plänen Kiews zur Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka gewarnt



Der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen hat den Generalsekretär der Vereinten Nationen vor der Absicht Kiews gewarnt, das Wasserkraftwerk Kachowka zu zerstören. Nun sollte man ihn fragen, was getan wurde, um die Katastrophe zu verhindern, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie schrieb am Dienstag auf ihrem Telegram-Kanal:

„Am 21. Oktober 2022 hat der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Wassili Nebensja, einen Brief an den UNO-Generalsekretär geschickt, in dem es um die Pläne des Kiewer Regimes zur Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka geht.

Die Frage an den UN-Generalsekretär: Was wurde diesbezüglich unternommen?“







„Unterstellungen“: Bürgermeister von Nowaja Kachowka zu Berichten

über Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka durch russisches Militär



Berichte westlicher sowie ukrainischer Medien, wonach die russischen Streitkräfte Schuld an den Zerstörungen am Wasserkraftwerk Kachowka tragen sollen, seien Fake News, erklärte Wladimir Leontjew, der Bürgermeister der Stadt Nowaja Kachowka. Die Anlage sei fortgesetzt vom ukrainischen Militär beschossen worden. Hierzu sagte er gegenüber dem TV-Sender Perwy Kanal:

„Ich kann diese Unterstellungen und Fälschungen sofort entlarven. Das Wasserkraftwerk Kachowka wird seit vergangenem Sommer ständig angegriffen und mit Raketen beschossen. Wir hatten einen Tag, an dem mehr als 70 HIMARS-Raketen darauf abgefeuert wurden.“





„Sabotageakt der ukrainischen Seite“:

Kreml kommentiert Beschädigung von Wasserkraftwerk Kachowka

Der Kreml hat Vorwürfe entschieden zurückgewiesen, dass Russland an dem Raketenangriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka beteiligt gewesen sei. Hierbei sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, gegenüber russischen Medien:

„Wir erklären offiziell: Hier handelt es sich eindeutig um eine vorsätzliche Sabotage der ukrainischen Seite, die im Auftrag Kiews, des Kiewer Regimes, geplant und durchgeführt wurde. Und das Kiewer Regime sollte die volle Verantwortung für alle Konsequenzen tragen.“

Es sei eindeutig, so Peskow, dass diese Sabotage darauf abzielte, der Krim das Wasser zu entziehen. Und weiter:

„Der Wasserstand im Stausee sinkt, und dementsprechend wird auch der Zufluss in den Kanal reduziert, und zwar drastisch.“

Der Kremlsprecher fügte hinzu:

„Offensichtlich hängt diese Sabotage auch damit zusammen, dass die ukrainischen Streitkräfte, die vor zwei Tagen großangelegte Offensiven gestartet haben, jetzt ihre Ziele nicht erreichen. Diese Offensiven werden abgewürgt.“





Russische Botschaft:

Cleverlys Besuch in Kiew könnte als Anstoß für Sabotage am Wasserkraftwerk Kachowka dienen



Die Botschaft der Russischen Föderation in London sieht einen Zusammenhang zwischen dem unangekündigten Besuch des britischen Außenministers James Cleverly am 5. und 6. Juni in Kiew und der Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte zeitgleich ihre Kampfaktivitäten intensiviert haben. Dies berichtet die Agentur TASS unter Verweis auf eine von der russischen Vertretung übermittelte Stellungnahme. Auch seien russische Grenzgebiete immer wieder beschossen worden.

Eine solche Konstellation könne kaum als zufällig bezeichnet werden, so die Botschaft.

„Der persönliche Besuch eines hochrangigen britischen Abgesandten und seine ermutigenden öffentlichen Zusicherungen können vom westlich kontrollierten Kiewer Regime nur als eine Anstiftung zu neuen militärischen Abenteuern sowie Sabotage gegen die Zivilbevölkerung Russlands aufgefasst werden.“

Dazu gehöre zum Beispiel die absichtliche Zerstörung von Anlagen des Wasserkraftwerks Kachowka, welche mit dramatischen humanitären Folgen verbunden sei, hieß es weiter.





Russischer Duma-Politiker:

Westen trägt Mitschuld an Beschädigung des Wasserkraftwerks Kachowka



Die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka sei „ungeheuerlicher Terrorismus“ und „Bandenkriminalität“, sagte der Chef des Außenausschusses der russischen Staatsduma (Unterhaus des Parlaments), Leonid Sluzki, gegenüber der Agentur TASS. Hierbei betonte er, dass der Westen zweifellos mitschuldig sei, denn:

„Wenn es seit der zweiten Märzhälfte vergangenen Jahres keine kontinuierlichen Lieferungen tödlicher Waffen gegeben hätte, gebe es einfach nichts, womit das Wasserkraftwerk Kachowka bombardiert werden könnte. Natürlich ist es für uns äußerst unangenehm, dass solche Dinge heute passieren können.“



Die Feinde Russlands würden auch künftig selbst vor den unmenschlichsten Aktionen nicht Halt machen, die sich gegen das Land richten würden, so der Vorsitzende der russischen Liberal-Demokratischen Partei (LDPR).

Bei Kontakten mit ausländischen Kollegen, so der Duma-Abgeordnete, habe man die Grässlichkeit des Vorfalls betont, aber auch festgestellt, dass das Marionettenregime in Kiew keineswegs in der Lage sei, auf den gesunden Menschenverstand zu hören wie auch das, was heute geschieht, zu ändern.





Schoigu bezeichnet Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka als terroristischen Akt Kiews



Sergei Schoigu, der Verteidigungsminister Russlands, hat berichtet, dass die Ukraine heute mit der Zerstörung der Strukturen des Wasserkraftwerks Kachowka und der Überflutung großer Gebiete ein weiteres terroristisches Verbrechen begangen habe. Laut Schoigu habe Kiew keinen Erfolg bei seiner Offensive und versuche durch die Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka seine Streitkräfte im Gebiet seiner Vorstoßbemühungen zu stärken.



So beabsichtige Kiew, Einheiten und Ausrüstung aus dem Gebiet Cherson zur Stärkung seines Potenzials im Gebiet der aktiven Offensivhandlungen zu verlegen, jedoch wird dies seine Position in Cherson erheblich schwächen, so Schoigu. Kiew habe außerdem Verteidigungsanlagen am rechten Ufer des Dnjepr aufgebaut, was darauf hindeute, dass die Ukraine sich darauf einstelle, dort zur Verteidigung überzugehen.



Um den Einmarsch der russischen Armee an diesem Frontabschnitt zu verhindern, habe das Kiewer Regime einen terroristischen Akt durchgeführt, der zur Überflutung mehrerer Gebiete mit schwerwiegenden und langanhaltenden Umweltfolgen geführt habe, schlussfolgerte Schoigu.

Zudem sei eine größere Wassermenge aus dem Wasserkraftwerk Dnjepropetrowsk (DniproHES) abgeleitet worden, was zu einer noch größeren Überschwemmung der Region geführt habe. Diese Tatsache beweise einen großangelegten Sabotageakt, der vom Kiewer Regime im Voraus geplant worden sei, resümierte Schoigu.





Außenministerium Russlands macht Kiew für Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka verantwortlich



Das Außenministerium Russlands verurteilt auf das Schärfste die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka durch ukrainische Streitkräfte, was zu großen humanitären und ökologischen Katastrophen geführt habe. Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenamts, Maria Sacharowa. In der Erklärung hieß es:

„Das Geschehen ist ein terroristischer Akt gegen rein zivile Infrastruktur. Er wurde vom Kiewer Regime im Voraus und absichtlich zu militärischen Zwecken als Teil einer sogenannten ‚Gegenoffensive‘ der ukrainischen Streitkräfte geplant. Das Kiewer Regime hat nicht nur das Wasserkraftwerk Kachowka unter massiven Beschuss genommen, sondern auch den Wasserstand im Kachowka-Stausee durch das Öffnen der Schleusen des Wasserkraftwerks Dnjepropetrowsk absichtlich auf ein kritisches Niveau gebracht.“

Das russische Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren wegen der Begehung dieses terroristischen Akts eingeleitet. Russland ruft die internationale Gemeinschaft auf, die kriminellen Handlungen der ukrainischen Behörden zu verurteilen.





Friedhof überflutet: In Nowaja Kachowka besteht Gefahr einer Verschmutzung des städtischen Wassers



Ein Friedhof in Nowaja Kachowka wurde infolge der Zerstörung des Wasserkraftwerks überflutet, was zu einer Verunreinigung des Wassers in der Stadt führen könnte. Dies teilte der stellvertretende Leiter der Verwaltung von Nowaja Kachowka, Sergei Dmitrijew, mit. In einer Sendung auf Radio Rossii sagte er:

„Das Schlimmste ist, dass ein Friedhof bereits überflutet ist, was zu einer ernsthaften, großen Verunreinigung des Wassers führen wird und gerade für die Zivilbevölkerung sehr ernste Schwierigkeiten mit sich bringt.“



In Nowaja Kachowka erreichte der Wasserstand zwölf Meter, berichtete TASS. Derzeit befinden sich vierzehn Ortschaften in dem überfluteten Gebiet, und insgesamt könnten etwa achtzig Ortschaften überflutet werden. Die Bewohner der nahegelegenen Ortschaften werden evakuiert. Die Zerstörung des Wasserkraftwerks hat schwere Umweltschäden verursacht. Landwirtschaftliche Felder entlang des Dnjepr wurden weggeschwemmt. Es gibt ein Risiko, dass der Wasserstand im Nord-Krim-Kanal sinken könnte.





FSB: Ukrainischer Militärgeheimdienst plant Terroranschläge in Russland, auch mit einer „schmutzigen Bombe“



Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat Informationen erhalten, dass ukrainische Geheimdienste an der Planung sowie Vorbereitung transnationaler Terroranschläge beteiligt sind. Dies teilt die Agentur TASS unter Verweis auf das Pressezentrum des FSB mit.



Während der Untersuchung der im Mai 2023 geplanten Sabotage zur Sprengung von Langstreckenflugzeugen, die auf dem Flugplatz Sewerny bei Moskau stationiert waren, habe der FSB Informationen gewonnen, der ukrainische Militärgeheimdienst GUR plane einen Terroranschlag in Russland mit einer sogenannten „schmutzigen Bombe“. Dafür sei eine Sonderabteilung geschaffen worden, damit Leichtflugzeuge zur Versorgung von Sabotage- und Aufklärungsgruppen in Russland mit Waffen eingesetzt werden sollten, hieß es. Auch sollten Bombenangriffe auf die Treibstoff- und Energieinfrastruktur ausgeführt werden.

„Unter anderem wurde ein Plan entwickelt, der die Beförderung sowie Platzierung der sogenannten ’schmutzigen Bomben‘ vorsah, die mit Kurzzeitschaltern ausgestattet sind, um eine gleichzeitige Sprengung zu verursachen und dadurch das Gebiet für menschliche Besiedlung unbrauchbar zu machen.“



Seit Anfang 2023 seien fünf Einsätze geplant und durchgeführt worden, bei denen Treibstoff- und Energiekomplexanlagen in den an die Ukraine angrenzenden Regionen Russlands beschädigt wurden.

Zwei ukrainische Piloten seien inzwischen festgenommen worden, die Geständnisse in Bezug auf die vom ukrainischen Militärgeheimdienst begangenen und geplanten Terroranschläge abgelegt hätten, hieß es weiter.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related