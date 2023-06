Prorussische Aktivistin Elena Kolbasnikova ist in Köln zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Grund ist ein von der Angeklagten organsierter Autokorso im Frühjahr 2022. Der Verteidiger will einen Widerspruch einreichen.

Von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin

Wegen Billigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist die gebürtige Ukrainerin Elena Kolbasnikova jetzt vor dem Amtgericht in Köln zu einer Geldstrafe verurteilt worden. 30 Tagesätze zu insgesamt 900 Euro. Zusätzlich muss sie für die Kosten des Verfahrens aufkommen.

Dem Fernsehsender „BILD TV“ gab sie im Anschluss an ein von ihr organisiertes Autokorso ein Interview, in dem sie erklärte, dass Russland kein Aggressor sei und ganz im Gegenteil dabei helfe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Das Gericht argumentierte, dass die Angeklagte die russische Invasion mit ihren Äußerungen öffentlich unterstütze. Dies sei geeignet den öffentlichen Frieden zu stören. Die Meinungsfreiheit gelte in diesem Fall nicht, weil diese hier nicht uneingeschränkt gelte.

Elena Kolbasnikovas Verteidiger Markus Beisicht war übrigens bis 2014 Vorsitzender der rechten Bürgerbewegung pro Köln und bis zu deren Auflösung 2019 Vorsitzender der aus pro Köln hervorgegangenen rechten Vereinigung Bürgerbewegung pro NRW. Außerdem war er Landesvorsitzender der rechten Deutschen Liga für Volk und Heimat in NRW.

Wie auch immer man die Rechtsoffenheit des Anwalts einschätzen mag und vielleicht auch die Kritik an der Tatsache, dass Elena Kolbasnikova bei dem rechten Verleger Jürgen Elsässer aufgetreten ist. Es ist und bleibt Tatsache, dass in unserer noch bestehenden Demokratie der gesellschaftliche Diskurs von Gesetzen umrahmt wird, die dem Schutz des Einzelnen und der freiheitlichen Grundordnung dienen.

In der BRD steht etwa die Leugnung des Holocaust unter Strafe, und wer öffentlich zu Gewalt und Hass gegenüber Dritten aufruft, kann wegen Volksverhetzung strafrechtlich belangt werden. Darüber hinaus gibt es in jedem Diskurs Grenzen des Aussprechbaren. Wer diese Grenzen überschreitet, muss mit heftigem Widerspruch und auch gesellschaftlicher Ächtung rechnen, jedoch nicht mit einer Bestrafung durch den Staat.



Insofern kann man die Argumentation des Gerichts hier so nicht gelten lassen! Das Amtgericht Köln hatte nämlich behauptet, dass das Recht auf Meinungsfreiheit in diesem Fall nicht wirksam sei, weil das Recht auf Meinungsfreiheit in diesem Fall nicht uneingeschränkt gelte.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related