Vor 95 Jahren erblickte Ernesto Ché Guevara, besser bekannt als Ché das Licht der Welt.

Diesen 95. Geburtstag des Arztes, Revolutionärs,heldenhaften Guerillakämpfer, Internationalisten und antiimperialistischen Kämpfer wollen wir gemeinsam begehen.

Dazu feiern wir gemeinsam am 16. Juni 2023 ab 19.00 Uhr im COOP Anti-Kriegs Café in der Rochstraße 3, 10178 Berlin.

