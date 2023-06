„Strafbefehl gegen ein Mitglied der „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ wegen angeblichen Zeigens faschistischer Kennzeichen auf einer Mahnwache – Verhandlung am Montag, den 12. Juni um 9 Uhr

Mitteilung der „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“:



Die „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ demonstrieren in Form von Mahnwachen schon 23 Jahre gegen Aggressionskriege in aller Welt.

Ein Mitglied von uns demonstrierte an diesem Tag gegen die Förderung und Unterstützung nationalsozialistischer Kräfte und Organisationen in der Ukraine.

Dass es diese dort gibt, wird oft bestritten, weil sie großen Einfluss haben.

Daher hielt sie ein Transparent hoch, auf dem ein ukrainischer Mann abgebildet war, welcher mit genau diesen Nazisymbolen tätowiert war und diese stolz zeigte.



Kommentar zum Obigen :

Während die deutsche Regierung seit dem blutigen Staatsstreich in der Ukraine im Jahre 2014 – finanziert und durchgeführt durch die USA – der faschistoiden Ukraine (dortiges Militär trägt offen faschistische Kennzeichen zur Schau!!) sogar militärische Hilfe zuteil werden lässt, werden Mitglieder unserer Vereinigung angezeigt, weil sie auf diese Kennzeichen in der Ukraine aufmerksam machen.

Mit anderen Worten:

Während die deutsche Regierung im Inland sogar das Anprangern faschistischer Kenntzeichen verbietet, toleriert sie in der Ukraine offen das dortige Tragen faschistischer Kenntzeichen.

Schlimmer geht’s wirklich nicht !!

Mittlerweile wurde Alexandra Veber vom Amtsgericht Tiergarten (Moabit) Turmstraße

am 12. Juni um 9.00 Uhr (Sitzungsraum vor Ort der Infotafel entnehmen) vorgeladen wegen der Strafsache des „Verwendens von Kenntzeichen verfassungswidriger Organisationen.“

