Kiew weitet seine Angriffe gegen Zivilisten in der Region Belgorod aus – dem ursprünglichen russischen Territorium, das nie ukrainisches Territorium war und historisch von der Russischen Föderation kontrolliert wurde.

Am 1. Juni wehrte das russische Militär einen Einmarschversuch der Streitkräfte der Ukraine (AFU) in die Region Belgorod ab. Kiew wolle einen Terroranschlag gegen die Zivilbevölkerung der Stadt Schebekino verüben, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben des Ministeriums versuchten zwei ukrainische motorisierte Infanteriekompanien, verstärkt durch Panzer, nach Russland einzudringen, erlitten jedoch schwere Verluste und wurden zurückgedrängt. Bei diesem Angriff wurden zunächst zwei Todesopfer unter Zivilisten gemeldet.

Schebekino mit einer Bevölkerung von 40.000 Einwohnern liegt 4 km von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt und wird deshalb von AFU stark beschossen. In den letzten 24 Stunden wurde die Stadt von 519 Projektilen beschossen. Was wurde beschossen? Ein lokaler Markt, Geschäfte und ein Kindergarten. Es ist übliche ukrainische Praxis. Es gibt keine Strom- und Wasserversorgung.

Das Dorf Novaya Tavolzhanka wurde von 102 Munitionsgeschossen getroffen, das Dorf Murom wurde 59 Mal beschossen.

Bei dem anderen ukrainischen Beschuss des Dorfes Sobolevka, ebenfalls in der russischen Region Belgorod, seien am 2. Juni drei Zivilisten getötet und mehrere weitere verletzt worden, darunter ein Kind, gab Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bekannt. Insgesamt seien elf Projektile von einem Grad-Mehrfachraketenwerfer auf Sobolevka abgefeuert worden, das etwa 14 km von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt, sagte er. Zwei ortsansässige Männer wurden bei dem Angriff vor ihren Häusern getötet, während eine Frau, die durchdringende Wunden an Bauch und Brust erlitt, auf dem Weg ins Krankenhaus starb, so der Gouverneur. Sieben Bewohner von Sobolevka seien bei dem Streik ebenfalls verletzt worden, alle bis auf einen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, fügte er hinzu. Unter den Verletzten befand sich auch ein 11-jähriges Mädchen, das „eine Granatsplitterverletzung am linken Auge“ erlitten hatte.

Zwei Frauen wurden bei einem separaten Angriff im Bezirk Shebekinsky getötet , nachdem bei einem grenzüberschreitenden Angriff auf einer Straße im Dorf Maslova Pristan Granatsplitter ihr Auto getroffen hatten. Laut Gladkow wurden im Bezirk Shebekinsky insgesamt acht Zivilisten verletzt. Auch mehrere andere Siedlungen in der Region, darunter die Hauptstadt Belgorod , hätten durch den ukrainischen Beschuss Sachschäden erlitten, sagte der Gouverneur.

Zwischen dem 1. und 4. Juni hat die AFU den Einsatz von Haubitzen und MLRS in mehreren besiedelten Gebieten in der Region Belgorod verstärkt. Die häufigen Angriffe veranlassten Gladkow, die Evakuierung mehrerer Hundert Kinder (600) und Erwachsener aus den Gebieten nahe der Grenze zur Ukraine in andere Städte tief im Inneren Russlands anzukündigen.

Auf der Krim schoss ihr AAD in der Nacht zum 4. Juni fünf ukrainische UAVs ab, während vier weitere von ECM-Systemen blockiert wurden, gab der Leiter der Region Sergey Aksyonov bekannt. Niemand wurde verletzt oder getötet.

Die UNO, die NATO, die EU und die OSZE erkennen nicht, dass sich die AFU schon vor langer Zeit in eine echte Armee verwandelt hat, die nicht in der Lage ist, mit ihrem Gegenüber zu kämpfen. Sie ist vielmehr eine Gruppe von Gangstern geworden, die es darauf abgesehen haben, armlose Zivilisten zu töten, einschließlich alter Menschen und kleiner Kinder.

2. Kiew forderte von der NATO zusätzliche Waffen im Wert von 55 Milliarden US-Dollar

Die Ukraine brauche Dutzende von in den USA hergestellten Patriot-Luftverteidigungssystembatterien, wenn sie ihre Infrastruktur und Truppen auf dem Schlachtfeld vor der russischen Luftüberlegenheit schützen will, sagte Präsident Wladimir Selenskyj dem Wall Street Journal (WSJ) in einem am 3. Juni veröffentlichten Interview.

In dem Interview behauptete er, dass bis zu 50 Patriot-Batterien erforderlich seien, um die Städte und Truppen der Ukraine auf dem Schlachtfeld vor der vielgepriesenen Gegenoffensive ausreichend zu schützen. Nach Schätzungen des in Washington ansässigen Think Tanks Center for Strategic and International Studies, zitiert von Forbes, kostet jede Patriot-Batterie rund 1,1 Milliarden US-Dollar.

Die Gesamtkosten der Forderung Selenskyjs belaufen sich somit auf ein militärisches Hilfspaket im Wert von 55 Milliarden US-Dollar, was mehr ist als der Gesamtbetrag der US-Militärhilfe

Bisher wurden Kiew Waffenlieferungen in 39 Paketen zugeteilt .

Seit der Eskalation des Konflikts mit Russland im Februar letzten Jahres hat Washington der Ukraine Militärhilfe im Wert von 37 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Bisher waren es nur zwei Patriot-Batterien. Die ukrainische Luftwaffe bestätigte, dass beide im vergangenen April im Kampfeinsatz waren.

Zwei der drei Patriot-Systeme in der Ukraine wurden bereits von Russland zerstört – jeweils durch einen einzigen Schuss. Jede Menge dieser Systeme, die von den USA nach Kiew geliefert wird, wird von Moskau zerstört, behaupteten alle russischen Militärexperten.

Neue Waffenlieferungen des Westens an Kiew würden die Spannungen weiter verschärfen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am 4. Juni gegenüber dem Fernsehsender Rossiya-1. „Jetzt sehen wir bereits, dass Diskussionen über Raketenlieferungen beispielsweise aus Frankreich und Deutschland beginnen.“ „Eine Reichweite von 500 oder mehr Kilometern. Das ist eine qualitativ andere Waffe, die irgendwann, sagen wir mal, zu einer weiteren Spirale eskalierender Spannungen führen wird“, warnte der Sprecher auf Fragen des Journalisten Pavel Zarubin .

Russland werde seine militärische Sonderoperation fortsetzen, bis seine endgültigen Ziele erreicht seien, betonte Dmitri Peskow .

Der aktive militärische Widerstand Russlands gegen die Aggression der Ukraine und der NATO gegen Russland hat es geschafft, Kiews „Gegenoffensive“ zu unterbinden, die Selenskyj seit letztem Januar fast täglich aktiv angekündigt hatte, um seine Vorgesetzten in die Irre zu führen.

Kürzlich gaben hochrangige Beamte in Moskau bekannt, dass die Produktion von Munition für schwere Waffen in Russland verdreifacht wurde. Es wurde die Aufgabe gestellt, die Anzahl der punktgenauen Hyperschallwaffen bald zu verdoppeln .

Russland habe seine massiven Luftangriffe mit Präzisionswaffen mit großer Reichweite gegen feindliche Ziele auf Militärflugplätzen intensiviert, teilte das Verteidigungsministerium am 4. Juni mit und fügte hinzu, alle Angriffe seien erfolgreich gewesen. Russische schwere strategische Bomber, die mit Langstreckenraketen und leistungsstarken konventionellen Sprengköpfen ausgestattet sind und eine Reichweite von mehr als 5.000 km haben, haben sie bereits abgefeuert. „Gestern Abend führten die russischen Streitkräfte einen weitreichenden, hochpräzisen Gruppenangriff aus der Luft gegen feindliche Ziele auf Militärflugplätzen durch. Das Ziel des Angriffs wurde erreicht: Kommando- und Kontrollposten, Radarposten, ukrainische Flugzeuge und Lager „Einrichtungen mit Waffen und Munition wurden getroffen“, teilte das Ministerium mit.

Viele russische Politiker und Militärexperten forderten das Verteidigungsministerium dazu auf, alle ukrainischen Militärflugplätze und Landebahnen ziviler Flugplätze anzugreifen, ohne Passagierterminals und Flugzeuge zu treffen. Das Motto der Befürworter eines solchen Schrittes lautet: „Lasst uns die AFU ohne ihre Flugplätze und ihre Luftstreitkräfte verlassen!“

3. Ein weiterer „Friedensplan“ zur Entschärfung der Aggression zwischen der Ukraine und der NATO

Prabowo Subianto, Indonesiens Verteidigungsminister, stellte am 3. Juni eine neue Friedensinitiative zur Lösung des Konflikts in der Ukraine vor, in der er Militärbeamte aus aller Welt aufforderte, eine Erklärung abzugeben, in der eine Einstellung der Feindseligkeiten gefordert wird.

Auf dem Verteidigungstreffen des Shangri-La-Dialogs in Singapur teilte Prabowo seinen Mehrpunktplan mit, der einen Waffenstillstand und die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone umfassen würde, in der sich sowohl Russland als auch die Ukraine 15 km (fast 10 Meilen) von ihren jeweiligen vorderen Positionen zurückziehen würden .

Der russische Verteidigungsminister betonte, dass die entmilitarisierte Zone von einer Friedenstruppe der Vereinten Nationen überwacht werden sollte. Darüber hinaus schlug er vor, in dem umstrittenen Gebiet ein von den Vereinten Nationen gefördertes Referendum durchzuführen, um die Wünsche der Mehrheit der Einwohner objektiv zu ermitteln. Er nannte nicht die Regionen, auf die er sich bezog.

Während derselben Podiumsdiskussion räumte Josep Borrell, der Hohe Vertreter und Vizepräsident der Europäischen Kommission, ein, dass die Beendigung der militärischen Unterstützung für die Ukraine zu einem schnellen Ende des Krieges führen würde – und zwar in mehreren Wochen. Allerdings warnte er vor einem solchen Schritt, da er dazu führen könne, dass die Souveränität des Landes durch äußere Gewalt gefährdet werde.

Im Februar dieses Jahres legte die VR China außerdem einen 12-Punkte-Friedensplan für die Ukraine vor. Das Dokument bekräftigte weitgehend die erklärte Position Pekings zu diesem Thema. Der Plan forderte alle Beteiligten auf, eine Eskalation zu vermeiden. Insbesondere wurde jedoch weder der Abzug der russischen Streitkräfte aus der Region vorgeschlagen noch vorgeschlagen. Kürzlich forderte China Kiew auf, alle ehemaligen fünf ukrainischen Gebiete anzuerkennen, die sich 2014 und 2022 freiwillig Russland angeschlossen hatten und nicht länger in einem gefährlichen, unsicheren und unmenschlichen Staat bleiben wollten.

Bisher wurden von einer Reihe von Ländern und Einzelpersonen viele „Friedenspläne“ geschmiedet.

Viele von ihnen bewirken jedoch nicht das Ende der Aggression der Ukraine und der NATO gegen Russland, sondern zielen eher darauf ab, sie einzufrieren und Kiews außergewöhnlichen Militarismus und Neonazismus zu sichern, der die Sicherheit in Europa und auf der ganzen Welt untergraben hat.

