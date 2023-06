Kriegsfolgen: Wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert – Buchvorstellung – Mi 14. Juni // 19.30 im Sprechsaal, Marienstr. 26, Berlin

Das Buch:

Hannes Hofbauer/Stefan Kraft (Hg.)

KRIEGSFOLGEN

Wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert

ISBN 978-3-85371-511-6, br., 256 Seiten, 23.- Euro.

Auch als E-Book erhältlich

Näheres zum Buch:

https://mediashop.at/buecher/kriegsfolgen/



Gespräch mit Sabine Kebir (Autorin)

Ronald Thoden („Hintergrund“)

und Hannes Hofbauer (Herausgeber)



Zeit und Ort:

Mittwoch, 14. Juni 2023 um 19 Uhr 30

im Sprechsaal, Marienstr. 26, 10117 Berlin



Das Buch kann direkt beim Verlag bestellt werden.

Die Versandkosten für Deutschland und Österreich trägt der Verlag.–

Promedia Verlag

Rotenlöwengasse 8/4A // 1090 Wien

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Like Wird geladen … Related