Ist dies Deutschlands Art, Hitlers „Unternehmen Barbarossa“ zu wiederholen? – Von Eric Zuesse (southfront.org)

In einem Bericht von Carl J. Burckhardt, dem Hochkommissar des Völkerbundes, über sein Treffen mit Adolf Hitler am 11. August 1939 wurde Hitler mit den Worten zitiert: „Alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet.… Ich brauche die Ukraine, und damit kann uns niemand aushungern.“

In Hitlers Buch „Mein Kampf“ aus dem Jahr 1925 heißt es:

„Wenn Land in Europa gewünscht wurde, konnte es im Großen und Ganzen nur auf Kosten Russlands erlangt werden, und das bedeutete, dass das neue Reich wieder auf den Weg der Deutschen Ritter gehen musste.“ wie einst, um mit dem deutschen Schwert Grasnarbe für den deutschen Pflug und das tägliche Brot für die Nation zu erlangen.“ Ein großer Teil dieses „täglichen Brotes für die Nation“ sollte aus der Ukraine kommen, wie er später gegenüber Burckhardt sagte. Er war entschlossen, beide Länder zu erobern.

Und in Hitlers Zweitem Buch von 1928 hieß es:

„Wenn die Bedeutung der Amerikanischen Union allein in der Größe der Bevölkerung oder auch in der Größe des Territoriums oder in dem Verhältnis, in dem dieses Territorium zur Größe der Bevölkerung steht, läge, dann wäre Russland mindestens genauso wichtig gefährlich für Europa. … Es würde niemandem in den Sinn kommen, aus diesem Grund eine russische Hegemonie über die Welt zu befürchten. Der Zahl des russischen Volkes wird kein solcher innerer Wert beigemessen, so dass diese Zahl zu einer Gefahr für die Freiheit der Welt werden könnte. Zumindest nie im Sinne einer wirtschaftlichen und machtpolitischen Beherrschung der anderen Erdteile, sondern allenfalls im Sinne einer Überschwemmung von Krankheitserregern, die derzeit ihren Schwerpunkt in Russland haben.“

Also: Hitler betrachtete „das russische Volk“ nur wegen seiner „Krankheitsbazillen“ als Bedrohung.

Für ihn waren die Russen ein minderwertiges Volk, das es verdient hätte, Sklaven der Deutschen zu sein, wenn nicht sogar getötet und durch Deutsche ersetzt zu werden (und das hatte er für seinen „Lebensraum“ im Sinn). In mancher Hinsicht stellte er die Russen den Juden sogar unterlegen dar:

„Das heutige Russland oder, besser gesagt, das heutige Slawentum russischer Nationalität hat den Juden, der zunächst die frühere Oberschicht beseitigte, als Herren erhalten und muss nun seine eigene staatsbildende Macht unter Beweis stellen. Angesichts der letztlich nur destruktiven Ausstattung des Judentums wird es auch hier nur als historisches Ferment des Verfalls wirken.“

Und dies: „Es ist ein durchaus verständlicher Vorgang, wenn das Judentum mit der bolschewistischen Revolution die Führung aller Bereiche des russischen Lebens übernommen hat, da es dem Slawentum aus sich selbst heraus überhaupt an jeglicher Organisationsfähigkeit und damit auch an jeglicher Staatsbildungs- und Staatsbildungsfähigkeit mangelt. Entfernen Sie alle Elemente, die nicht rein slawisch sind, aus dem Slawentum, und es wird sofort dem Zerfall als Staat unterliegen.“

Also: Seine Verachtung für die Russen war extrem, auch abgesehen von seiner Verachtung für die Juden. Aber wer hat Hitler besiegt? Waren es die US-Amerikaner (die er für das stärkste Volk und seine größte Angst hielt)? Nein. Waren es die Juden (die er für die giftigsten hielt und die (wie in seinen privaten Notizen im September 1919, als er sich entschied, in die Politik zu gehen) angedeutet wurden, von Satan selbst besessen waren – von ihm abstammten? Nein. Stattdessen waren es die Russen, die Hitler besiegten.

Diese Niederlage machte die Verletzung noch schlimmer, und kurz bevor er sich das Leben nahm, verfasste er eine letzte Notiz an das deutsche Volk, die mit den Worten endete: „Vor allem anderen rufe ich die Führung der Nation und diejenigen, die ihr folgen, auf, die Rassengesetze mit größter Sorgfalt zu beachten und gnadenlos gegen die Vergifter aller Völker der Welt, das internationale Judentum, zu kämpfen. Mit „Rassengesetzen“ und „internationalem Judentum“ bezog er sich indirekt auf das Vernichtungsprogramm, das sich gegen „Juden“ in allen Ländern richtete. Das war also sein Hauptziel, noch mehr als die Russen.

In seinem zweiten Buch machte er deutlich, dass er die US-Amerikaner für am beeindruckendsten hielt, abgesehen von seinen eigenen reinblütigen „Ariern“ (die angeblich zu 100 % von Adam und Eva im Paradies abstammten, dann aber von Satan und seinen Nachkommen, den Juden, vergiftet wurden).

Sein „Unternehmen Barbarossa“ gegen Russland scheiterte und führte zur Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg.

Heute sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in ihrer Rede vor dem Europarat am 24. Januar 2023 in Straßburg, Frankreich: „Wir führen einen Krieg gegen Russland.“ Das heutige Deutschland möchte bei der Eroberung Russlands erfolgreich sein – bei dieser Absicht, die groß genug war, dass Hitler seinen gesamten Krieg riskierte, um es zu erreichen, diesen Krieg dann aber verlor. Baerbock, deren Deutschland inzwischen über 231 US-Militärstützpunkte verfügt, ist diesmal leidenschaftlich daran interessiert, den Sieg zu erringen.

Bereits am 25. April 2021 titelte die Deutsche Welle: „Deutschland: Grüne Annalena Baerbock fordert harte Linie gegenüber Russland und China“ und berichtete: „Die Kanzlerkandidatin der Grünen für die bevorstehenden Bundestagswahlen hat erklärt, sie wünsche sich von Deutschland eine härtere Haltung gegenüber der russischen Aggression in der Ukraine und Chinas globalen Ambitionen.“

Dies wurde bereits gesagt, bevor Russland am 17. Dezember 2021 sowohl an die USA als auch an die NATO die Forderung richtete, dass die Ukraine, die die nächstgelegene Grenze zum Kreml hat wie kein anderes Land, von der Möglichkeit ausgeschlossen werden muss, dort US-Raketen zu stationieren, nur noch fünf Minuten Raketenflugzeit von der Blitzenthauptung des russischen Zentralkommandos entfernt. Die USA und deren NATO-Verbündeten sagten verächtlich „Nein“ zu dieser berechtigten Forderung, aber die DW bezeichnet Russlands Antwort auf dieses „Nein“, die in der Invasion der Ukraine bestand, als „Aggression“ statt als „Verteidigung“. (Und sie nannten es schon vorher „Aggression“. Russland ist sogar einmarschiert.)

Es war und ist Verteidigung gegen die geplante amerikanisch-deutsche Wiederholung der Operation Barbarossa. Baerbock ist eine Speerspitze der heutigen USA, die Hitlers Ziel der Welteroberung aufgegriffen hat. Der Unterschied besteht dieses Mal darin, dass die USA und nicht Deutschland die Führung übernimmt. Und im Gegensatz zu Hitler, der die Juden noch mehr hasste als die Russen, nimmt das US-amerikanische Regime die Juden überhaupt nicht ins Visier. Das US-Regime will einfach nur die ganze Welt kontrollieren.

