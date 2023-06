Die hohen Kosten einer Sanktionierung von Huawei. Den USA und ihren Verbündeten droht ein Verlust von weit über 100 Milliarden US-Dollar, wenn sie im Namen der nationalen Sicherheit den chinesischen Technologieriesen aus seinen 5G-Netzen verbannen – Von Scott Foster (asiatimes.com)

https://asiatimes.com/2023/06/the-high-high-cost-of-sanctioning-huawei/

TOKIO – Branchenschätzungen zufolge könnten Verbote von Huawei-Telekommunikationsgeräten die USA und ihre Verbündeten mehr als 100 Milliarden US-Dollar kosten, aber diejenigen, die es aus ihren 5G-Netzen ausschließen wollen, sagen, dass kein Preis zu hoch sei, wenn es die nationale Sicherheit betrifft.

Probleme der Industriepolitik, des Oligopols, des Preiswettbewerbs und der zunehmende Protektionismus haben das Problem angesichts eines eskalierenden Technologiekriegs, in dem die USA versuchen, Chinas Zugang zu fortschrittlicher Technologie, einschließlich High-End-Halbleitern, zu blockieren, komplexer gemacht.

Berechnungen von Telekommunikationsnetzbetreibern, Branchenberatern, Ökonomen und Regierungen deuten darauf hin, dass der Austausch bereits installierter Huawei-Geräte die USA und ihre Verbündeten letztendlich mehr als 10 Milliarden US-Dollar kosten könnte; dass die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen einer langsameren Einführung von 5G-Diensten zwei- bis dreimal größer sein könnten; und dass die Zahlung der höheren Preise der Huawei-Konkurrenten die Gesamtkosten für die Implementierung von 5G im Laufe des Jahrzehnts auf ein Vielfaches ansteigen lassen könnte.

Die potenziellen Verluste sind in ihrer finanziellen Höhe und wirtschaftlichen Bedeutung atemberaubend:

Im Jahr 2019, als die USA Huawei erstmals auf die schwarze Liste setzten, schätzte der globale Mobilfunkverband GSMA, dass ein Verbot chinesischer Telekommunikationsgeräte die Einführung von 5G-Netzen in Europa um etwa 18 Monate verzögern und die Kosten um etwa 55 Milliarden Euro erhöhen würde.

Im selben Jahr kam ein auf Regierungsdaten und Angaben von Mobilfunkbetreibern basierender Bericht zu dem Schluss, dass ein Verbot von Huawei aus der britischen Lieferkette die Einführung von 5G um 18 bis 24 Monate verzögern und die britische Wirtschaft bis zu 6,8 Milliarden Pfund kosten könnte.

Eine Studie des Oxford Institute of Economics, die Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Indien, das Vereinigte Königreich und die USA umfasst, kam zu dem Schluss, dass der Ausschluss von Huawei die 5G-Investitionskosten um 16–19 % erhöhen und zu einem Rückgang des BIP um 105,5 Milliarden US-Dollar führen könnte 15 Jahre bis 2035 in einem mittleren Kostenszenario.

Im Jahr 2022 teilte die US-amerikanische Federal Communications Commission dem Kongress mit, dass die Entfernung aller Huawei- und ZTE-Geräte allein in den USA etwa 5 Milliarden US-Dollar kosten würde. Die mittlere Schätzung des Oxford Institute zu den langfristigen Auswirkungen auf das US-BIP wurde auf 35,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Im März 2023 wies ein Bericht des Telekommunikationsfachmagazins Light Reading darauf hin, dass es die Deutsche Telekom mehr als 6 Milliarden US-Dollar kosten könnte, alle Huawei-Geräte zu entfernen, und dass es bis zu fünf Jahre dauern könnte. Von 134.000 5G-Antennen in Deutschland wurden Berichten zufolge rund 80.000 von Huawei geliefert.

In diesen Schätzungen sind Umsatzeinbußen bei Halbleitern und anderen auf Huawei beschränkten Produkten nicht enthalten, die sich auf mehrere zehn Milliarden Dollar mehr belaufen.

Berichten zufolge sind die Preise für Telekommunikationsausrüstung von Huawei oft 20–30 % niedriger als die der Konkurrenz. Sie sind nicht immer niedriger, aber sie waren niedrig genug, um Huawei in Europa, der Heimat der Konkurrenten Nokia und Ericsson, hohe Marktanteile zu ermöglichen.

Natürlich ist der Preis nicht der einzige für Telekommunikationsanbieter relevante Faktor: Der Erfolg von Huawei basiert auch auf guter und manchmal sogar überlegener Qualität.

Laut Strand Consult, einem in Dänemark ansässigen Telekommunikationsberatungsunternehmen, reichte der Anteil chinesischer Geräte (die meisten davon von Huawei, aber einige von ZTE) an den nationalen 5G-Einführungen in Europa von 100 % in Zypern bis zu Null in Schweden, Norwegen, Dänemark und acht anderen Ländern und das mit Stand Ende 2022.

Unter anderem lag die Spanne zwischen 72 % in Norwegen und 17 % in Frankreich, wobei Deutschland bei 59 %, Italien bei 51 % und Großbritannien bei 41 % lag.

John Strand, Gründer des gleichnamigen Beratungsunternehmens, findet das Szenario alarmierend. „Es ist gefährlicher, von chinesischen Telekommunikationsnetzen abhängig zu sein als von russischem Gas. „Digitale Infrastruktur ist das Fundament der Gesellschaft“, sagte er.

Im Februar 2020 sagte Robert O’Brien, der nationale Sicherheitsberater des damaligen Präsidenten Trump: „Wir haben Beweise dafür, dass Huawei in der Lage ist, heimlich auf sensible und persönliche Daten zuzugreifen.“

„Informationen in Systemen, die es weltweit pflegt und verkauft.“

Berichten zufolge wurden diese Beweise dem Vereinigten Königreich, Deutschland und anderen US-Verbündeten vorgelegt.

Zuvor, im Mai 2019, berichtete der Sydney Morning Herald, dass Agenten des Australian Signals Directorate, der streng geheimen Abhörbehörde des Landes, vor eine Herausforderung gestellt wurden: Welchen Schaden könnten sie angesichts all der offensiven Cyber-Tools anrichten, die ihnen zur Verfügung stehen? Zugang zu Geräten, die in 5G-Netzen eines Ziellandes installiert sind?

Die ASD stellte fest, dass „das Angriffspotenzial von 5G so groß war, dass das Land ernsthaft gefährdet sein könnte, wenn Australien das Ziel solcher Angriffe wäre.“

Das Hauptproblem bestand nicht darin, Telefonanrufe oder E-Mails abzuhören, sondern die Wasser-, Strom- und andere Infrastruktur lahmzulegen. Sechs Monate später schloss die australische Regierung Huawei von der 5G-Einführung aus.

Auf die Frage, ob er konkrete Beweise dafür gesehen habe, dass Huawei seine 5G-Ausrüstung zu Spionagezwecken nutzt, antwortete Evan Anderson, CEO des Informationsdienstes INVNT/IP (Inventing Nations vs. Nation-Sponsored Theft of IP), per E-Mail gegenüber Asia Times:

„Obwohl mir kein Fall bekannt ist, in dem Huawei dabei erwischt wurde, ausländische Bürger direkt zu überwachen, verfügen sie weiterhin über die Motivation, die Fähigkeit und die staatliche Unterstützung, dies zu tun. Wie jedes Unternehmen in China können sie per Gesetz nicht „Nein“ zur Regierung oder zur Kommunistischen Partei sagen.

„Sie sind de facto ein Arm des chinesischen Staates. Gespräche über Hintertüren und Hinweise auf direkte Überwachung gehen daher am Kern der Sache vorbei: Überwachung könnte auf vielfältige Weise erreicht werden, indem man Dritte einsetzt und die Vordertür offen lässt.“

Möglicherweise gibt es noch keine öffentlich zugänglichen stichhaltigen Beweise, aber nationale Sicherheitsbedenken konzentrieren sich auf die Abwehr potenzieller Bedrohungen und nicht darauf, unschuldig zu bleiben, bis die Schuld bewiesen ist. Die Widerlegung der Vorwürfe durch Huawei ist hier zu sehen .

Die Schwachstelle im 5G-Netzwerk ist keine Einbahnstraße. Im Artikel des Sydney Morning Herald hieß es: „Natürlich wäre China auch anfällig für Angriffe der USA und ihrer Verbündeten.“

Wie die New York Times berichtete, enthüllten Dokumente des Whistleblowers Edward Snowden im Jahr 2014, dass die US-amerikanische National Security Agency bereits Huawei-Server gehackt hatte, um eigene Spionage zu betreiben.

Das Geheimdienstnetzwerk Five Eyes (USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland) verliert sein bisheriges Monopol auf Telekommunikationsspionage oder hat es bereits verloren – und das gefällt ihnen offensichtlich nicht.

Das wirtschaftliche Argument für die weitere Verwendung von Huawei-Geräten und das Argument der nationalen Sicherheit dagegen sind unvereinbar. Doch Telekommunikationsausrüstung ist sowohl eine wichtige Infrastruktur als auch der Schlüssel zur Entwicklung einer fortschrittlichen Wirtschaft.

Das ist natürlich der Grund, warum Japan, Südkorea und China jahrzehntelange Anstrengungen und jede Menge Kapital in die Entwicklung ihrer eigenen erstklassigen Telekommunikationstechnologie gesteckt haben.

Alle drei Länder haben die übermäßige Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten beseitigt und inländisches geistiges Eigentum und Lieferketten geschaffen, die Erträge generieren, die die anfänglichen Entwicklungskosten bei weitem übersteigen.

Die USA, Kanada, Australien und Europa beabsichtigen nun, dasselbe zu tun. Wie lange es dauern könnte und ob sie den Versuchungen des Oligopols und der protektionistischen Zerstörung von Preisanreizen entgehen können, bleibt abzuwarten.

