Die #AFD ist gespalten: In Russlandhasser und Russland-Versteher

Von Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin

In der AfD gibt es weiterhin sehr starke Widersprüche, was die Sympathie für Russland angeht: „Wenn sich die Putin-Versteher nicht an Absprachen halten, dann fordere ich bald Reparationen von Russland und die sofortige Festnahme Putins“, erklärte ein auf Anonymität bestehender aber bekannter AfD-Abgeordneter aus Westdeutschland. Die „Ossis“ in seiner Fraktion litten doch unter dem „Stockholm-Syndrom“, denn nur so lasse sich die „liebevolle Beziehung zum alten Besatzer“ erklären.“

Nach dem Besuch der AfD-Fuktionäre Chrupalla und Gauland in der Botschaft der Russischen Föderation zum 9. Mai 2023 gibt es schon wieder Ärger in der AFD. Das rechte Nachrichtenmagazin ‚Zuerst‘ zitiert eine AfD-Chatgruppe in der ein AfD-Abgeordneter schreibt: „Ich brech ins Essen!!! Langsam frage ich mich, ob ich hier noch richtig bin.“ LINK https://kurzelinks.de/px8c

Randnotiz: Die AfD wies die Redaktion der Berliner Zeitung übrigens nachträglich noch darauf hin, dass sich Chrupalla ausdrücklich nicht bei dem Botschafter für die Befreiung von der Naziherrschaft gedankt habe. Chrupalla hatte zum Gedenktag zum Sieg der Roten Armee gegen die deutsche faschistische Wehrmacht im damaligen Stalingrad gemeinsam mit dem russischen Botschafter Kränze an der Gedenkstätte Seelower Höhen niedergelegt. LINK: https://kurzelinks.de/snyw

Und ein AFD-Politiker aus Baden-Württemberg kritisiert Tino Chrupalla, wegen seines Besuchs der Botschaft der Russischen Föderation noch schärfer:

„Die Russen haben dich schon beim letzten Mal am Nasenring durch die Manege gezogen, zumindest daraus sollte man doch lernen.“

Und ein AfD-Funktionär aus Bayern erklärt: „Diese Verharmlosung der millionenfachen systematischen schweren Kriegsverbrechen (Mord, Vergewaltigung, Vertreibung) der Sowjets kann man Patrioten nicht erklären. Die Unterstützung Rußlands kann man 85% der Westdeutschen nicht erklären.“

Und ein anderer AFD-Abgeordneter erklärt: „Ihr habt uns 1/3 unseres Staatsgebiets geraubt, Millionen Deutsche vertrieben, unzählige Frauen vergewaltigt und das Land ausgeplündert. Wir wollen das mit euch feiern.“

Und dagegen steht die Erklärung eines brandenburgischer AfD-Abgeordneten: „Hallo? Gerade bei uns in LOS kommt das bei unseren Wählern gut an oder wird ohne Probleme toleriert – jetzt mal unabh. vom Westen gesehen.“

Und ein anderer AFD-Abgeordneter fragt: „Wen gewinnt man damit als Unterstützer? Ah, im Artikel steht es ja: Egon Krenz und Klaus Ernst, Mauermörder und deren geistige Nachfolger. Sind unsere Umfragewerte wieder zu gut, dass wieder so eine Aktion sein musste?“

Und ein anderer AFD-Abgeordneter schreibt von seinem Vater, der dafür gekämpft habe, dass Flüchtlinge noch heil zurückkamen, seine „vertriebene“ Mutter und das Schicksal der Frauen… nein, wir müssen keine Soldateska ehren, das waren keine Soldaten, das waren barbarische Mongolenstürme…“

Der AFD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt schreibt: „Am Tag der Schande vor den Vergewaltigern zu knien geht gar nicht!“

Norbert Kleinwächter, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion twittert Anfang April nach einer pro-russischen Sellungnahme eines Parteikollegen, er distanziere sich von dieser „widerlichen Putin-Propaganda“. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender forderte er, dass es Konsequenzen geben müsse. # LINK

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen, Oberst a.D. der Bundeswehr, distanzierte sich beispielsweise erst kürzlich von pro-russischen Äusserungen in seiner Partei. In der Talkshow von Markus Lanz sagte er am 12. April zur Kritik eines Abgeordneten an den Panzerlieferungen an die Ukraine: „Dafür habe ich kein Verständnis.“ Die AfD müsse „auch zur Kenntnis nehmen, dass in der deutschen Bevölkerung dieses Bewusstsein, dass es sich hier um einen Angriffskrieg handelt, klar implementiert ist“.

Und zu den Äußerungen eines anderen AFD-Mitglieds im russischen Fernsehen erklärte der AFD-Abgeordnete Rüdiger Lucassen, dass es verwerflich sei, „das, was den Zusammenhalt in Deutschland, in unserer Republik ermöglicht, jetzt preiszugeben bei jemandem, den wir auch als AfD eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs anklagen“. # LINK

Zugleich unterstützt Jürgen Elsässer vom rechten COMPACT Magazin auch die Idee einer deutschen Querfront. Hier im Interview mit zwei AFD-Abgeordneten und einem Vertreter der Impfgegner und Herausgeber des Pamphlets „Demokratischer Widerstand“ # LINK

Und man weiterhin fragen: Wie steht die AFD zur NATO? Tatsache ist, dass die AFD die NATO unterstützt. Dass sie nicht aus der NATO austreten will. Was soll man das in dem Kontext von der vermeintlichen Unterstützung Russlands halten? Was ist von den vielfach dokumentierten Verbindungen zur radikalen Rechten zu halten?

Und hier nur einige wenige Beispiele für die wahre Gesinnung einiger AFD-Politiker:

Jochen Haug, von 2019 bis 2021 Sprecher der Landesgruppe NRW der AfD-Fraktion im Bundestag und Rüdiger Lucassen, seit 2017 AFD-Abgeordneter hatten sich gegen die Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens gegen Matthias Helferich ausgesprochen.

Der AFD-Politiker Björn Höcke . Unter einem Post im Peripetie-Shirt, ein Label der neuen Rechten hieß es: „Trage, was Du fühlst!“ Öffentliche Reden beendet er manchmal mit “Alles für Deutschland”. Bekannt auch als Losung der SA.

AFD-Mitglied Berengar Elsner von Gronow, von 2017 bis 2021 Mitglied des Bundestages. zitierte einen NSDAP-Dichter.

Matthias Helferich hat 2021 auf seine AFD-Fraktionszugehörigkeit verzichtet. Er hatte sich als »freundliches Gesicht des NS« oder „demokratischer Freisler“ bezeichnet.

Harald Weyel, seit 2017 als AFD-Mitglied im Bundestag fragte einmal im Wahlkampf ob man die „totale Migration“ wolle.

Martin Renner, Ex-Spitzenkandidat der AfD in Nordrhein-Westfalen, hat im Bundestag beklagt, dass das „Aufzwingen einer maßlos überbetonten kulturellen Vielfalt“ über dem bundesdeutschen Kulturetat wie „Krematoriumsasche” liege.

Der AFD-Abgeordnete Marc Bernhard nahm neben Björn Höcke am „Trauermarsch“ in Chemnitz teil und er verglich die Proteste gegen die AfD auch mit Zeit kurz vor der Machtübernahme Adolf Hitlers.

Der AFD-Abgeordnete Gauland sprach nach der Bundestagswahl 2017 davon, die SPD-Politikerin Aydan Özuguz in Anatolien entsorgen zu können.

Ausserdem sagte Gauland, die Nazizeit dürfe nicht überbewertet werden, sie sei ein „Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“.

Der AFD-Politiker Martin Hohmann, hatte bereits als CDU-Abgeordneter Juden als „Tätervolk“ bezeichnet.

Und das rechte Compact-Magazin von Jürgen Elsässer dämonisiert beispielsweise auch die Wehrmachtsausstellung von Jan Philipp Reemtsma als angebliche Schmäh-Austellung. Im Compact-Magazin heisst es: „Höhepunkt der Geschichtslügen war die Verteufelung des deutschen Soldaten in der sogenannten Wehrmachtsausstellung des Tabak-Millionärs Reemtsma.“ # LINK

Und im Compact-Magazin von Jürgen Elsässer wird auch behauptet, dass Berichte über den deutschen Massenmord an den Herero in Namibia „antideutsche Propaganda“ seien. Dabei wurde unter Generalleutnant Lothar von Trotha der größte Teil der Herero in die wasserarme Omaheke-Wüste getrieben, und dann wurden sie abgeschottet von den wenigen existierenden Wasserstellen. Tausende Herero mitsamt ihren Familien und Rinderherden verdursteten. Im sogenannten Vernichtungsbefehl ließ Generalleutnant Lothar von Trotha mitteilen:

„Die Herero sind nicht mehr Deutsche Untertanen. […] Innerhalb der Deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen.“ # LINK

Aber trotz dieser rechtslastigen Behauptungen sind nicht diese Kräfte in der AFD unsere derzeitigen gefährlichsten Feinde. Gleichzeitig kann die Alternative für Deutschland (AFD) aber auch unmöglich unser Bündnispartner werden.

Nein, die Hauptfeinde sitzen derzeit in der Bundesregierung. In der SPD, der CDU, der FDP und bei den Grünen. Vertreter dieser Parteien propagieren offen Russophobie. Sie wagen es Putin mit Hitler zu vergleichen!

