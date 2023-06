Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu warnte US-Politiker beim Shangri-La-Dialog in Singapur: „Wenn Freunde uns besuchen, begrüßen wir sie mit gutem Wein. Wenn Schakale oder Wölfe kommen, werden wir ihnen mit Schrotflinten entgegentreten.“

Am Rande des 20. Shangri-La-Dialogs in Singapur hat der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu US-Politiker vor der Ausübung von Hegemonialallüren in Chinas Hoheitsgewässern gewarnt.

US-Verteidigungsminister Austin schlug bei der Versammlung einen harten Ton an, und versprach in einer offensichtlichen Anspielung auf China, sogenannte Verbündete gegen „Zwang und Schikane“ zu unterstützen. Austin kündigte am Samstag ausserdem an, dass die USA und Kanada gemeinsam mit Kriegsschiffen durch die Taiwanstrasse fahren wollen.

Der chinesche Verteidigungsminister Li reagierte auf diese Schritte, indem er den Konferenzteilnehmern sagte:

„Wenn Freunde uns besuchen, begrüßen wir sie mit gutem Wein. Wenn Schakale oder Wölfe kommen, werden wir ihnen mit Schrotflinten entgegentreten.“

Quelle: Danny Haiphong (USA)

Twitter: https://kurzelinks.de/5jxy

