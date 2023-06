Breitet sich der Krieg in der Ukraine auf Russland aus? Judge Andrew Napolitano im Video-Gespräch mit Ray McGovern, Ex-CIA Analyst (DE // ENGL)

https://seniora.org/politik-wirtschaft/breitet-sich-der-krieg-in-der-ukraine-auf-russland-aus-ray-mcgovern-ehem-cia

Das Transkript für seniora.org besorgte Andreas Mylaeus

Andrew Napolitano:

Hallo zusammen, Judge Andrew Napolitano hier für Judging Freedom. Heute ist Dienstag, der 30. Mai 2023, es ist 10 Uhr morgens hier an der Ostküste der Vereinigten Staaten und zurück in den USA. Es ist natürlich immer gut, zurück zu sein, und es ist natürlich immer gut, – es ist, als ob heute Montag wäre – denn Montag war ein Feiertag – dass mein lieber Freund, einer der mutigsten Menschen, die ich kenne, Ray McGovern, hier ist. Ray, es ist mir immer ein Vergnügen. Vielen Dank, dass Sie sich uns anschließen.

Ray McGovern:

Willkommen.

Andrew Napolitano:

Haben Sie am vergangenen Wochenende einen alternativen Memorial Day gefeiert?

Ray McGovern:

Oh, ja, Judge. Dies ist eigentlich ziemlich ernst. Wir Veteranen, die wir den Krieg kennen, verachten die Beobachtungen, die dazu führen, dass die Leute, die uns in den Krieg schicken, davon kommen und sagen: „Nun, danke für deinen Dienst.“ – Dabei haben sie keine Ahnung, was das zum Beispiel mit vielen meiner Kollegen gemacht hat. Hier in der Dreiecks-Gegend von North Carolina haben wir sozusagen eine alternative Feier, und ich hatte die Ehre, gestern die Hauptrede zu halten.

Andrew Napolitano:

Und was haben Sie im Wesentlichen gesagt?

Ray McGovern:

Nun, ich wollte etwas anderes machen und die Rolle der rassischen Überlegenheit, des Rassismus in der amerikanischen Außenpolitik hervorheben. Ich gab der Rede den Titel: „The Lily White Quest* Against The Rest of the World – Racism As A Factor In U.S. Foreign Policy“ [„Das blütenweiße Bestreben gegen den Rest der Welt – Rassismus als Faktor in der amerikanischen Außenpolitik].

Und welch Wunder, als ich mich anschickte, das Haus zu verlassen, um nach Chapel Hill zu fahren, schickte mir Bruce Fine einen Leserbrief, den er gerade veröffentlicht hatte, und es war die perfekte Einleitung zu meiner Erinnerung, dass, wenn Biden nach Hiroshima fährt – um Gottes willen – er wieder auftaucht, Sie wissen schon, dieser Hintergrund Hiroshima. Hiroshima! Und sie haben 15 Minuten damit verbracht, dessen zu gedenken, was dort passiert ist. Als sein Vorgänger Obama nach Hiroshima ging sagte er: „Oh, ich werde mich nicht entschuldigen! Nein, nein, wir entschuldigen uns nicht! Wir sind außergewöhnlich. Wir entschuldigen uns nicht.“

Nun, wissen Sie, das ist einfach irgendwie falsch eingestuft, und so begann ich mit einem ganzen Kapitel aus dem Buch, das Oliver Stone und Peter Kuznick geschrieben haben, The History of the United States**, dem alternativen Buch, in dem es heißt – ich werde mich hier kurz fassen –, dass es eine Entscheidung von Harry Truman, unserem Rassisten, war, der nie etwas anderes als das N-Wort benutzte, wenn er sich auf Schwarze bezog, okay, und seinem Außenminister Jimmy Burns. Woher kam Jimmy Burns? Er kam aus dem großartigen Staat South Carolina. Wer kommt noch von dort? Nun, eigentlich – wie heißt er noch – Graham, Lindsey Graham kommt von dort. Und wer noch? General William Westmoreland. Und was hat Westmoreland nach dem Krieg gesagt? „Nun, wissen Sie, die Orientalen, sie beten nicht… sie messen dem Tod nicht denselben hohen Wert bei… dem Leben. Das Leben ist billig im Orient – blah blah blah.“ Also ja, ich hatte eine Menge Beweise, um meinen Standpunkt zu belegen.

Aber der beste war Bruce Fine, der sagte. „Ray, stell sicher, dass die Leute wissen, dass die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki absolut nicht notwendig waren“, sagte er jedem, der diesen Leserbrief las. Dass die höchsten Militärs, einschließlich MacArthur – um Himmels willen – Eisenhower, Admiral Lay, alle haben Truman gesagt: „Tun Sie es nicht! Es ist nicht notwendig! Wir wissen, dass die Japaner aufgeben werden. Alles, was Sie zu sagen haben, ist, dass Sie Ihren verdammten Kaiser behalten können.“ Okay, aus irgendeinem Grund war das sehr wichtig für sie, und sie hätten aufgegeben. Warum hat Truman es trotzdem getan? Weil Jimmy Burns ihn beraten hat, und er war der einzige Berater, der ihm dazu geraten hat, und dann diese Generäle, die den Fall natürlich aufgebaut haben, und so ist es passiert.

Vor diesem Hintergrund also Biden und Hiroshima… „Und das ist ein interessanter Ort… Oh Mann, wir treffen uns mit all diesen hochrangigen oder wohlhabenden Leuten und wir werden nicht einmal darüber reden, was hier passiert ist.“

Andrew Napolitano:

Wir werden nicht nur nicht darüber reden, was passiert ist, wir werden nicht nur nicht anerkennen – das ist meine Meinung, wenn man die Zahl der Toten pro Sekunde vergleicht –, dass der Rassist Harry Truman der größte Massenmörder in der Geschichte der Welt war.

Wir werden sogar von Hiroshima aus ankündigen, dass wir F-16 an Vladimir Zelensky schicken werden. Nein, das sind nicht unsere F-16. Wir haben sie vielleicht hergestellt. Sie befinden sich jetzt in Wiesbaden und Berlin und außerhalb Londons, aber wir werden sie von unseren Verbündeten schicken lassen. Ich habe mir den Zorn vieler meiner – als ich bei Fox News war – Fox-Kollegen zugezogen, als ich diese Kommentare über Harry Truman gemacht und das Konzept der Vernichtung Unschuldiger sowohl aus moralischer als auch aus rechtlicher Sicht angegriffen habe. Im Fall der ersten Bombe war es besonders verwerflich. Es war ein Sonntagmorgen und das Auge… das sichtbare Ziel des Flugzeugs war eine römisch-katholische Basilika, in der gerade eine Messe gefeiert wurde. Aber wissen Sie, man hört niemanden, der sich entschuldigt. Es sind Menschen wie Sie und ich und die Tausende, die uns jetzt zusehen, die wissen, wie schrecklich diese Entscheidungen waren.

Aber ich denke, wie ich Sie höre, sagen Sie mir, dass es um mehr geht als nur Hiroshima und Nagasaki. Sie sagen mir, dass es… und ich frage Sie das, ob hinter der amerikanischen Außenpolitik noch immer eine Rassenfeindlichkeit steht, insbesondere wenn diese Außenpolitik mit dem Militär verstärkt wird?

Ray McGovern:

Ja, es gibt sie, Judge, und ich kann es beweisen. Warum sonst ist es so einfach, die Amerikaner dazu zu bringen, die „Gelbe Gefahr“ zu hassen – es heißt nicht mehr die „Gelbe Gefahr“ – die „chinesischen Kommunisten“! Sie wissen schon, was die chinesischen Kommunisten tun wollen. Meiner Meinung nach… In der Bronx haben wir immer gesagt: „Können wir nicht einfach miteinander auskommen?“ Ich meine: Wie wäre es mit einer Win-Win-Situation? Es gibt nur eine begrenzte Menge an Ressourcen auf der Welt. Können wir uns nicht einigen? Könnten wir sie nicht teilen? Das geht zu weit, und viele von uns sind rassistisch gefärbt. Deshalb habe ich diese Sache betitelt, wie auch immer ich sie betitelt habe. Wie lautete er? Ja: „Der blütenweiße Westen gegen den Rest“.

Nun ist Russland Teil des Rests dieser Welt und ich habe dieses kleine Zitat von Sergej Lawrow, dem Außenminister, vor fünf Tagen gefunden. Und das ist es, was er sagt, es ist wirklich interessant: „Rudyard Kipling ist in diesem Zusammenhang aus verschiedenen Gründen erwähnt worden. Ein anderer Ausspruch von ihm kommt mir in den Sinn – der Russe… Zitat: ‚Der Russe ist eine rassische Anomalie.‘ Es ist leicht zu sehen, wie hartnäckig diese Philosophie in vielen Handlungen vieler westlicher Politiker steckt.“

Nun, ich sage Ihnen noch etwas, das Kipling gedichtet hat: „Es ist nicht klug für den christlichen Weißen, den asiatischen Braunen zu bedrängen, denn der Christ wehrt sich, und der Asiate lächelt und macht den Christen nieder. Am Ende des Kampfes steht da ein weißer Grabstein mit dem Namen des Verstorbenen und der Grabinschrift: Hier liegt ein Narr, der den Osten bedrängen wollte.“

Andrew Napolitano:

Hmm – Sie haben Senator Graham erwähnt. Ich glaube nicht, dass wir das Zitat haben, aber ich habe es heute Morgen gehört. Bei einem Abendessen in Kiew, bei dem er neben Präsident Zelensky saß, wurde Senator Graham mit den Worten zitiert, dass das Geld, das wir für die Tötung von Russen ausgeben, das beste Geld ist, das wir je ausgegeben haben.

Nun, eine solche Haltung wird, so denke ich, erhebliche Rückwirkungen haben. Ich meine, können wir jemals erwarten, diplomatische Beziehungen zu Russland zu haben, solange Wladimir Putin der Präsident ist?

Ray McGovern:

Nun, das können wir, wenn Leute wie Lindsey Graham ihre gerechte Strafe bekommen. Das ist weit hergeholt, aber Russland spielt ein langes Spiel, wie China, und Sie kennen die Antwort der Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten, Maria Zacharova, sie war wirklich interessant über Lindsey Graham. Ich habe sie heute Morgen ausgedruckt. Ich kann es jetzt nicht finden, aber sie sagt: „Wissen Sie, damit haben wir es zu tun. Wissen Sie, das ist verrückt. Das ist Rassismus, und es handelt sich offensichtlich um eine sehr einflussreiche Person. Wir müssen juristisch gegen ihn vorgehen.“ Und das ist es, was die Russen jetzt offenbar tun, sie versuchen, einen Weg zu finden, um zu sagen: „Nun, dieser Typ ist ein Kriegsverbrecher. Offensichtlich, weil er glaubt, dass ein toter Russe ein guter Russe ist.“

Andrew Napolitano:

Was hat es mit einer rassistischen Haltung der amerikanischen Regierung zu tun, wenn die amerikanische Regierung die Ukraine als Rammbock benutzt, um Wladimir Putin loszuwerden?

Ray McGovern:

Nun, in Bezug auf die Russen ist es natürlich mehr als rassistisch. Die Amerikaner wurden sechs Jahre lang einer Gehirnwäsche unterzogen, die besagt, dass Putin der leibhaftige Teufel ist und die Russen nicht nur die Ukraine, sondern auch die baltischen Staaten und Polen übernehmen wollen. Sie wissen, dass all das nicht bewiesen ist. Aber die meisten Amerikaner glauben das aufgrund der Medien. Und in Bezug auf die Ukraine? Die Leute sagen einfach: „Wir müssen die Russen dort schlagen.“ Manche Leute sagen: „Oh, bevor wir sie hier zu Hause bekämpfen müssen!“ Oder? Ich bitte Sie! Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür, dass es Putin jemals in den Sinn gekommen wäre, die Krim zu annektieren, bevor wir am 22. Februar 2014 diesen Putsch inszeniert haben.

Jetzt habe ich etwas entdeckt, das damit zusammenhängt. Das hatte ich vergessen: Putin hat gesagt: „Obama hat mich am 21. Februar 2014 angerufen.“ Putin hat das öffentlich gesagt. Er sagte: „Und er hat mir versichert, dass wir hier alles unter Kontrolle haben. Bei uns ist alles in Ordnung.“ Okay, am gleichen Tag hat Biden Janokovic angerufen und gesagt: „Verlassen Sie besser die Stadt und rufen Sie Ihre Polizei zurück.“ So ist es geschehen. Der Präsident täuscht den russischen Präsidenten und der Vizepräsident sagt dem Präsidenten, dem rechtmäßig gewählten Präsidenten der Ukraine: „Hau ab, verlass die Stadt und sorge dafür, dass Deine Leute keinen Widerstand leisten.“ Und so sagt Janokovic: „In Ordnung.“ Und er verlässt die Stadt. Er muss von den Russen gerettet werden. Wenn man also von Doppelmoral und so weiter spricht: Dies ist die persönliche Erfahrung, die Herr Putin sowohl mit Herrn Obama als auch mit Herrn Biden gemacht hat.

Ein letzter Punkt: Biden sagte am 30. Dezember 2021: „Washington hat nicht die Absicht, offensive Raketen in der Ukraine zu stationieren.“ Große Sache. Silvester: Große Feier in Moskau. Die engsten Putin-Berater… Uschakow: „Das ist großartig! Die Verhandlungen haben einen großartigen Start!“

Raten Sie mal, was passiert ist: Das ist unter den Tisch gefallen. Sullivan und Biden und Nuland haben wahrscheinlich Joe ins Ohr geflüstert: „Joe, das hast du nicht wirklich gesagt, oder?“ – „Oh ja, ich dachte, vielleicht…“ – „Nun, vergiss es!“ Er hat es vergessen, und das alles ist nur sechs bis acht Wochen vor dem Krieg in der Ukraine geschehen.

Also zu sagen, dass das unprovoziert war, ist wirklich verrückt. Zu sagen, dass er andere Möglichkeiten hatte, ist ebenfalls verrückt. Und das ist jetzt ein aktuelles Thema, denn ich habe es kürzlich angesprochen, und niemand kann mir sagen… niemand kann mir sagen, welche Optionen er gehabt hätte.

Andrew Napolitano:

Ich möchte Ihnen und allen, die uns jetzt zusehen, zeigen, was heute Morgen in Moskau passiert ist. Dies ist eine der Drohnen, die in einem Wohnviertel explodiert ist.

[eingeblendeter Videoclip]

Nun ich verstehe nichts von Drohnen. Für mich sieht das nach einer Menge aus, und ich weiß, dass es in einem Wohngebiet war, und es war 10-Minuten Fahrstrecke von Präsident Putins offiziellem Wohnsitz entfernt. Aber meine Frage an Sie, Ray, ist folgende: Haben die amerikanischen Geheimdienste von der Entscheidung der Ukrainer, Drohnen auf diese Weise einzusetzen, Kenntnis gehabt, bevor sie eingesetzt wurden? Und wenn die Antwort ja lautet: Hätten Victoria Nuland und ihre Mitarbeiter dem zugestimmt?

Ray McGovern:

Ich kenne die Antworten darauf nicht. Aber das ist hier nicht das eigentliche Thema. Die Antwort auf diese Frage ist, was Putin denkt. Nun gibt es genügend Zuschauer und andere NATO-Offiziere, die in alles, was das ukrainische Militär und seine Geheimdienste tun, eingebettet sind, so dass Putin nicht umhinkonnte, zu denken oder zu folgern: „Ja, das wurde mit der Ermutigung zumindest derjenigen Amerikaner getan, die in Kiew wirklich zählen. Und was bedeutet das?

Nun, wissen Sie, die USA ließen… Was die USA in Bezug auf den einen – ich schätze, es war der 8. April – gesagt haben, „diese Ukrainer haben das alles selbst gemacht. Wir waren nicht informiert.“ Die USA lassen die Ukrainer jetzt leichter davonkommen. Diesmal waren es mehrere Drohnen und sie wurden abgeschossen. Scheinbar keine Schäden, außer Sachschäden. Aber werden die Russen jetzt sagen: „Richtig, wir sollen glauben, dass die Ukrainer das alles selbst gemacht haben? Nun, das ist noch schlimmer! Das ist schlimmer, als wenn sie es mit eurer Erlaubnis getan hätten. Sie sind unberechenbar! Versuchen sie, uns in einen Krieg mit euch zu verwickeln? Nun, natürlich tun sie das!“

Aber Putin hat einen ziemlich kühlen Kopf. Ich glaube nicht, dass es zu einer Debatte kommen wird.

Andrew Napolitano:

Hier ist Victoria Nuland…

Ray McGovern:

Müssen wir?

Andrew Napolitano:

… nur um der Geschichte willen.

Ray McGovern:

Okay.

[eingeblendeter Videoclip]

Victoria Nuland:

Und noch während Sie die Gegenoffensive planen, an der wir seit etwa vier oder fünf Monaten mit Ihnen arbeiten, beginnen wir bereits unsere Gespräche mit der ukrainischen Regierung und mit Freunden in Kiew sowohl auf der zivilen als auch auf der militärischen Seite über die langfristige Zukunft der Ukraine.

Andrew Napolitano:

Beginnen wir mit der ersten: Die amerikanische Regierung – ich nehme an, sie spricht für das Außenministerium, nicht für das Verteidigungsministerium – arbeitet seit vier oder fünf Monaten an der Vorbereitung der Frühjahrsoffensive. Jetzt haben wir Ende Mai, Anfang Juni. Wo steht die Offensive? Das ist Nummer eins.

Nummer zwei: Überrascht es Sie, dass die Amerikaner – wenn sie die Wahrheit sagt – an der Planung dieser Offensive beteiligt waren?

Und Nummer drei: Wovon spricht sie – welche Planung der ukrainischen Regierung für die Zukunft?

Ray McGovern:

Wo ist General Saluschni hin? Lang ist’s her… Wir haben ihn einen ganzen Monat lang nicht gesehen. Nicht wahr? Okay, was ist da los? Die Sache wird immer wieder verschoben. Ich bin mir sicher, dass sie etwas versuchen werden. Aber sie werden es nur versuchen, weil Leute wie Nuland sagen: „Ihr müsst das tun, sonst geht euch das Geld aus. Wir werden nicht in der Lage sein, weitere Ausgaben zu rechtfertigen.“ Jetzt hat sich die Situation zugespitzt.

Ich glaube nicht, dass dieser Kongress noch mehr Milliarden von Dollar zur Verfügung stellen wird. Das Gleiche geschah in Vietnam und in Nicaragua. Ich glaube, der Kongress wird endlich den Geldhahn zudrehen und sagen: „Nun, sehen Sie, lassen Sie uns einen Handel machen. Diese Leute sind wirklich ein trauriger Haufen. Wo ist eigentlich Saluschni?“

Und Nuland? Ja, sie gibt ganz offen zu, was wir tun. Und, wissen Sie, wenn der Generalstab Putin berät und er sagt: „Nun, vielleicht wussten die Amerikaner nichts von diesen Drohnen.“ Dann werden sie sagen: „Oh, warten Sie einen Moment! Hören Sie sich das von Nuland an, ja? Sie planen diese Sache seit vier oder fünf Monaten.“ Es wird also ziemlich gefährlich.

Nochmals: Ich glaube, Putin hat einen Lauf. Er braucht auf diesen Köder nicht anzuspringen. Er könnte etwas Ernsthaftes in Bezug auf den Ort tun, an dem Zelensky dieser Tage lauert. Aber ich würde sogar sagen, das ist unwahrscheinlich. Er kann einfach so weitermachen wie bisher, bis der Kongress die Mittel stoppt.

Andrew Napolitano:

Sie haben General Saluschni erwähnt. Er war natürlich der Stabschef des ukrainischen Militärs.

Ray McGovern:

Richtig.

Andrew Napolitano:

Und Sie und unsere anderen Freunde mit Erfahrung im Militär haben gesagt, dass er als militärische Führungspersönlichkeit respektiert wird oder wurde, nicht als politischer Schreiberling. Sie sind auch, glaube ich – Ray, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege – zu dem Schluss gekommen, dass General Saluschni eine lebensverändernde Verletzung, eine Art Kopfverletzung, erlitten hat, als er an der Front war und nie wieder Chef des Militärs sein wird. Sind Sie auch dieser Ansicht?

Ray McGovern:

Ja, das bin ich immer noch. Er war eindeutig verletzt. Die Ukrainer haben versucht, alle Bilder, alle Fotografien und alle Videoclips zusammenzufügen, um zu zeigen, dass er noch am Leben ist. Ich glaube also, dass er noch am Leben ist. Ich denke, er ist außer Gefecht gesetzt, und das, was sie gezeigt haben, sollte offensichtlich zeigen, dass der Mann lebt. Vielleicht lebt er noch, aber wenn die Russen bei ihren Drohnenangriffen so präzise vorgehen können – nun, das ist ein Schaden, das ist Verwundung – und nicht das Zusammenschießen eines Haufens von Gebäuden…

Also, wissen Sie, die Russen haben eine Menge, das sie noch nicht einmal eingesetzt haben. Was ich damit sagen will ist, dass es wirklich an der Zeit ist, höchste Zeit, dass die Anfänger, die Biden beraten, ihm wirklich sagen: „Wirf einen Blick auf die Karte, Joe!“ Ihm zeigen, dass dies von Anfang an eine wirklich, wirklich schlechte Idee war. Bringen wir diese Typen dazu, zu verhandeln und einen Waffenstillstand zu schließen.

Andrew Napolitano:

Wir haben doch immer noch einen Ausweg, nicht wahr?

Ray McGovern:

Ja, haben wir. Alles, was es braucht ist, dass Biden erkennt, was ich gerade gesagt habe und Druck auf Zelensky ausübt und sagt: „In Ordnung, wir werden uns mit dem zufrieden geben, was wir bekommen können.“

Die Russen werden verhandeln. Sie können den Vatikan einschalten, sie können Erdogan in der Türkei einschalten, sie können nutzen, was immer sie wollen, aber… Der Deal, den unsere bekommen werden, wird nicht so gut sein wie der Deal, den wir ihnen damals im März 2002 angeboten haben, okay? Aber wir werden verhandeln.

Ich glaube nicht, dass die Russen… Nun, ich weiß, dass die Russen nicht die ganze Ukraine übernehmen wollen. Eine Einigung ist also absehbar. Medwedew, der frühere Präsident, hat drei Szenarien für eine mögliche Einigung skizziert.*** Ich hoffe also, dass die Leute zur Vernunft kommen und sagen, bevor es noch schlimmer wird mit den F-16 und all diesen Dingen: „Seht mal, uns geht sowieso das Geld aus. Die NATO ist gespalten. Lasst uns verhandeln.“

Andrew Napolitano:

Raymond McGovern, es ist mir immer ein Vergnügen, mein lieber Mann. Ich danke Ihnen für all den Intellekt und die Informationen, die Sie in diese Interviews einbringen. Ich freue mich jede Woche darauf, ebenso wie die vielen, vielen, vielen Tausenden, die uns zusehen.

Ray McGovern:

Sehr gerne geschehen.

Andrew Napolitano:

Mehr dazu, sobald wir mehr erfahren. Judge Napolitano für Judging Freedom

