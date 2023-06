Rechter „Populismus“ ist falsch und dumm – Von Caitlin Johnstone

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/right-wing-populism-is-fake-and-stupid

Republikanische Politiker haben einen Weg gefunden, die Tatsache, dass die Überprüfung des Verhaltens der US-Kriegsmaschinerie ihre Basis anspricht und Stimmen gewinnt, mit der Tatsache in Einklang zu bringen, dass die Republikanische Partei darauf ausgerichtet ist, Krieg und Militarismus auf Schritt und Tritt zu fördern. Ihre Lösung? Setzen Sie jede Menge Energie dafür ein, dass das Militär des Landes zu „aufgewacht“ ist.

Weil alles in der Mainstream-Politik der USA darauf ausgerichtet ist, die politische Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Kanäle zu lenken, die keine Bedrohung für die Reichen und Mächtigen darstellen, und weil die Vereinigten Staaten das Zentrum eines weltumspannenden Imperiums sind, das durch massive militärische Gewalt zusammengehalten wird. Angesichts der drohenden Gefahr war es nur eine Frage der Zeit, bis die kriegsmüden Gefühle, die bei Trumps Präsidentschaftswahl 2016 so effektiv genutzt wurden, dazu umgeleitet wurden, das Militär auf eine Art und Weise zu prüfen, die kein Hindernis für die Kriegstreiberei der USA darstellt.

Der republikanische Kongressabgeordnete Chip Roy veröffentlichte am Donnerstag eine Pressemitteilung, in der er erklärte, er habe „Verteidigungsminister Lloyd Austin aufgefordert, eine vollständige Auflistung der Ressourcen des Ministeriums vorzulegen, die verwendet werden, um den Männern und Frauen in Uniform in den USA im Laufe des Monats Juni die Ideologie der aufgeweckten Geschlechter aufzuzwingen.“

„Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass das Verteidigungsministerium (DoD) erneut die Steuergelder US-amerikanischer Familien von der Förderung seiner Mission, ‚Krieg abzuschrecken und die Sicherheit unserer Nation zu gewährleisten‘, zur Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion umleiten wird der (DEI)-Ereignisse im Juni 2023“, schrieb Roy. „Der Einsatz lebenswichtiger Ressourcen für diese Art von politischen Manövern, die im Juni am deutlichsten zutage traten, steht im Widerspruch zu den nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten und stellt eine unentschuldbare Verwendung von Steuergeldern dar.“

Klar, Chip, das ist der Grund für all die lebenswichtigen Ressourcenausgaben beim US-Militär: die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Das kann doch nichts mit all der extrem teuren Militärausrüstung zu tun haben, die Sie jetzt in jeden Winkel der Erde bringen, oder?

An dieser Stelle ist es wahrscheinlich erwähnenswert, dass die zwischen US-Präsident Biden und den Republikanern im Repräsentantenhaus erzielte Vereinbarung zur Schuldenobergrenze nur auf nichtmilitärischen Ausgabenkürzungen bestand und das US-Militärbudget auf 886 Milliarden US-Dollar erhöhte, was die GOP-Führer bereits als „unzureichend“ bezeichnet haben.

Überall bekennen sich Republikaner zu diesem Teil, indem sie sich als mutige populistische Helden ausgeben, die keine Angst davor haben, die US-Kriegsmaschinerie herauszufordern, indem sie Unsinn von sich geben, dass das Pentagon in LGBT-Fragen zu entgegenkommend sei. Letzte Woche machte der Kongressabgeordnete Matt Gaetz eine große Show, indem er sich gegen das völlige Nicht-Thema von „Dragshows auf militärischen Einrichtungen“ aussprach, und verkündete neulich auf Twitter einen „RIESENSIEG“, als eine Dragshow auf einem Luftwaffenstützpunkt abgesagt wurde.

Während eines Interviews auf Fox News letzte Woche wurde der republikanische Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis von Trey Gowdy am ersten Tag seiner Präsidentschaft gefragt , wie er auf den Krieg in der Ukraine reagieren würde, und er fing an, über Wachheit und Gender-Ideologie zu reden.

„Nun, ich denke, was wir als Veteranen zunächst tun müssen, ist zu erkennen, dass unser Militär politisiert wurde“, er sagte „Sie reden über Gender-Ideologie, Sie reden über Dinge wie die globale Erwärmung, dass sie irgendwie besorgt sind und das ist es.“ nicht das Militär, in dem ich gedient habe. Wir müssen unser Militär wieder auf Engagement konzentrieren, uns auf die Grundwerte und die Kernmission konzentrieren.“

Das ist natürlich keine Antwort auf die Frage. Es handelt sich lediglich um eine Ansammlung von Soundbytes, die kritisch gegenüber dem Militär klingen und rechte Gefühle ansprechen sollen, ohne tatsächlich etwas wirklich Kritisches über den US-Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu sagen.

Trump selbst am Donnerstag bei einer Townhall-Veranstaltung von Fox News in das Geschehen ein und plapperte in seiner charakteristischen zusammenhangslosen Art über die „Wachkräfte“ im US-Militär und darüber, wie diese ein Hindernis für den Kampf gegen die „bösen Leute“ darstellen.

„Wissen Sie, unser Militär ist großartig. Bei unserem Militär passiert viel mit dem Aufwachen und all diesem Unsinn“, sagte Trump dem Fox News-Experten Sean Hannity. „Sie lernen nicht, zu kämpfen und uns vor etwas sehr Schlechtem zu schützen.“ Leute. Sie wollen wach werden. Sie wollen wach werden. Das ist alles, worüber sie jetzt reden. Ich sehe Briefe, die verschickt werden. Es ist schrecklich.“

In einem Artikel des bösartigen Anti-China-Propagandablatts ‚The Epoch Times‘ vom April mit dem Titel „Kann ein aufgewecktes Militär Kriege gewinnen? “ wird behauptet, dass US-Politiker „das gesamte Spektrum der radikalen ‚aufgewachten‘ Ideologie in die Gewebe des Militärestablishments eingeschleust haben“ und damit neue Akzente zu setzen. Rekruten laufen demnach Gefahr, „von antiamerikanischen Marxisten oder Aposteln sexueller Exotik katechisiert zu werden“. Es prangert Umweltschutz, Antirassismus und Anti-Bigotterie im Militär an, bevor es sich einen Moment Zeit nimmt, um Angst zu schüren, wie Xi Jinping sich „auf einen Krieg vorbereitet“, als ob China die USA jemals unprovoziert angreifen würde.“

Die Vorstellung, dass „Wachheit“ die Fähigkeit des US-Militärs beeinträchtigt, sich auf einen Krieg mit China vorzubereiten, gewinnt in der rechten Fachwelt schon seit einiger Zeit an Bedeutung. Bereits im Dezember 2021 sorgte ein Möchtegern-Rush-Limbaugh-Mensch Jesse Kelly für Aufsehen, als er in der Sendung „Tucker Carlson Tonight“ verkündete, dass die US-Kriegsmaschine Männer brauche, die „auf einem Thron aus chinesischen Schädeln sitzen“ wollen, anstatt weibliches und schwules Personal entgegenkommen zu lassen.

„Wir brauchen kein Militär, das frauenfreundlich ist; wir brauchen kein Militär, das schwulenfreundlich ist“, sagte Kelly. „Wir brauchen ein Militär, das absolut feindselig ist. Wir brauchen ein Militär voller Typ-A-Männer, die auf einem Thron aus chinesischen Schädeln sitzen wollen. Aber das haben wir jetzt nicht.“.

Letztes Jahr wiederholte der republikanische Senator Marco Rubio denselben Standpunkt und sagte: „Wir brauchen kein Militär, das sich auf den richtigen Gebrauch von Pronomen konzentriert – wir brauchen ein Militär, das sich auf die Sprengung chinesischer Flugzeugträger konzentriert.“

Sehen Sie, wie falsch und dumm das ist? Sehen Sie, wie es den Republikanern ermöglicht, als starke Kritiker der US-Kriegsmaschinerie aufzutreten und gleichzeitig aktiv alle ihre wichtigsten Ziele zu unterstützen?

Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie rechter „Populismus“ in den 2020er Jahren aussieht: falsche, manipulative Gesprächsthemen, die darauf abzielen, kriegsmüde rote Staatsmänner, die im Irak und in Afghanistan ihre Lieben verloren haben, davon zu überzeugen, weiterhin Krieg und Militarismus zu unterstützen, aber anti-woke.

Und es ist ein gutes Beispiel für die Funktion, die beide großen „populistischen“ Strömungen in der US-Politik spielen, sowohl auf der „progressiven“ Seite von Bernie Sanders/AOC als auch auf der Seite von Trump/MAGA. Beide Zweige appellieren an die Anti-Establishment-Gesinnung ihrer jeweiligen Basis und drängen dann ihre Anhänger zur Unterstützung der beiden Mainstream-Parteien Amerikas – die beide dazu bestimmt sind, den Interessen desselben verdorbenen Establishments zu dienen, das diese „populistischen“ Fraktionen angeblich verabscheuen.

Die Oligarchen und Imperiumsmanager, die die Fäden der US-Regierung in der Hand halten, kontrollieren nicht nur beide Parteien, sie kontrollieren auch beide großen Fraktionen, die vorgeben, das Mainstream-Establishment in diesen Parteien zu bekämpfen. Es handelt sich um eine überflüssige Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der weltumspannenden Machtstruktur, die darauf angewiesen ist, dass alle im Einklang mit ihren Interessen marschieren. Sie kontrollieren die Opposition, und sie kontrollieren die Opposition zur kontrollierten Opposition.

Sowohl die Republikanische Partei als auch die Demokratische Partei sind darauf ausgelegt, dem Volk die Macht zu entziehen und sie dem Imperium zuzuführen. Jeder Versuch, Sie dazu zu bewegen, sie zu unterstützen, zielt darauf ab, Sie zu entmachten, auch wenn er die Flagge des „Populismus“ hisst und behauptet, sich den gleichen Interessen zu widersetzen, die Sie ablehnen. Jeder, der Ihnen etwas anderes sagt, versucht, Sie zum Werkzeug der Mächtigen zu machen.

