Beunruhigende Fragen um die BBC-„Desinformationskorrespondentin“ Marianna Spring – Von Kit Klarenberg (The Grayzone)

Über die Geschichte von Marianna Spring, der ersten „Desinformationskorrespondentin“ der BBC, ist wenig bekannt. Aber ihre Aufzeichnungen über die Verbreitung eigener Desinformationen im Dienste der Ziele der britischen Regierung lassen das neue Verify-Projekt in einem hellen Licht erscheinen.



Der Start von BBC Verify, „einer neuen Marke, die der wachsenden Bedrohung durch Desinformation entgegenwirken und das Vertrauen des Publikums stärken soll, indem sie transparent aufzeigt, woher die BBC-Journalisten die Informationen haben, über die sie berichten“, hat die Frage aufgeworfen, ob der britische Staatssender seine Pläne zur Herstellung von Zustimmung für offizielle Ziele ausweitet und gleichzeitig Andersdenkende verleumdet.



Bei dem Projekt handelt es sich um „ein hochspezialisiertes Team mit einer Reihe von forensischen und Open-Source-Intelligence-Fähigkeiten (OSINT), die es ihm ermöglichen, über die konventionellen Techniken der Redaktion hinauszugehen“. Insgesamt sind 60 BBC-Journalisten beteiligt, darunter die „Spezialkorrespondentin für Desinformation“ Marianna Spring.



In der Woche nach der Ankündigung von Verify ging die 27-jährige Spring auf Sendung, um den BBC Breakfast-Zuschauern ihr neues Projekt vorzustellen. Sie erklärte, ihre Aufgabe sei es, „Videos zu verifizieren, Fakten zu prüfen, Desinformation zu bekämpfen und wirklich komplexe Geschichten zu analysieren, damit wir der Wahrheit auf den Grund gehen können“.



Vor drei interaktiven Videobildschirmen stellte Spring eine Reihe von investigativen Projekten vor, die bald unter der Schirmherrschaft von Verify erscheinen würden. Dazu gehörte eine Initiative, bei der „verdeckte Konten“ eingesetzt wurden, die aus einer Reihe von gefälschten „“Personen“ bestehen, die in sozialen Mediennetzwerken aktiv sind. Der angebliche Zweck der von Spring und ihren BBC-Kollegen geschaffenen Sockenpuppen besteht darin, „die Polarisierung im Internet wirklich zu verstehen und zu ergründen, was in unseren sozialen Medien passiert und was uns empfohlen und aufgezwungen wird, kann uns alle betreffen“.



Willkommen bei BBC Verify! Ich habe mit BBC Breakfast darüber gechattet.

Von der Befragung von Social-Media-Feeds mit Undercover-Accounts über die Untersuchung der realen Auswirkungen von Unwahrheiten, Hass und Verschwörungsbewegungen bis hin zum Zusammensetzen der Geschehnisse mit Satellitenbildern. pic.twitter.com/4OoaiCd4ah – Marianna Spring (@mariannaspring) May 22, 2023



Auf dem letzten Bildschirm fügte sie ein grobes Diagramm ein, das „lokale Gemeinschaften“, „rechtsextreme Personen“, „alternative Medien“, eine „Verschwörungstheorie-Zeitung“, „Finanzierung“ und „ausländische Verbindungen“ miteinander verband. Diese Elemente waren Bestandteile einer bevorstehenden Untersuchung über die angebliche Verbreitung einer „Verschwörungsbewegung im Vereinigten Königreich“, die sich angeblich „seit der Pandemie weiterentwickelt und intensiviert hat“ und, so Spring, eine Situation schaffen könnte, die mit dem 6. Januar oder dem bizarren und weitgehend vergessenen Putsch im „Vierten Reich“ in Deutschland vergleichbar ist.



Die Tatsache, dass Verify in sozialen Netzwerken falsche Personen nach dem Vorbild der 77. Brigade der britischen Armee oder der Operation Earnest Voice des Pentagons verwaltet, ist beunruhigend genug. Aber die Tatsache, dass Spring in der Vergangenheit Desinformationen im Dienste der Ziele der britischen Regierung verbreitet hat, macht die Initiative noch bedenklicher.



BBC-Star aus dem Nichts aufgetaucht



Abgesehen von ihrer Ausbildung an britischen Eliteeinrichtungen wie dem Pembroke College der Universität Oxford ist nur wenig über den Hintergrund von Spring bekannt. Sie studierte in Oxford zu der Zeit, als der in Ungnade gefallene ehemalige MI6-Chef Richard Dearlove dort als Rektor tätig war. Während ihres Studiums verbrachte sie einen längeren Zeitraum in Russland und arbeitete für die vom Westen finanzierte Moscow Times. Ihr LinkedIn-Profil wurde vom Internet Archive seit seiner Erstellung verdächtig selten zwischengespeichert, was darauf schließen lässt, dass bestimmte Daten auf Anfrage gelöscht wurden.



Es besteht kaum ein Zweifel, dass Spring’s Online-Fußabdruck anderswo einer gezielten Säuberungsaktion unterzogen wurde. Einer der produktivsten Bearbeiter ihrer Wikipedia-Seite ist das mysteriöse Profil von „Philip Cross“, einem berüchtigten Troll, dessen fanatische Hingabe an die Zerstörung der Einträge von Antikriegs- und antiimperialistischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bei gleichzeitiger Schönfärberei der Einträge von Handlangern des Establishments und Akteuren des tiefen Staates so groß ist, dass sie sogar von den Mainstream-Medien anerkannt wurde.



Spring’s Nähe zum britischen Geheimdienst wurde von einem zwielichtigen Auftragnehmer des Auswärtigen Amtes, Amil Khan, hervorgehoben, als er sie als potenzielle Teilnehmerin an einem Treffen vorschlug, bei dem es darum ging, Methoden zur Zerstörung dieses Magazins, The Grayzone, zu entwickeln.



Aus öffentlichen Unterlagen geht jedoch hervor, dass Spring fast unmittelbar nach Abschluss ihres Studiums im Jahr 2018 bei der BBC anfing und im März 2020 die erste engagierte „Desinformationsreporterin“ des britischen Staatssenders wurde. Das Timing war überstürzt, denn genau zu diesem Zeitpunkt erklärte die Weltgesundheitsorganisation die COVID-19-Pandemie. Die britische Regierung reagierte fast sofort, indem sie ihre Bevölkerung mit strengen Abriegelungsmaßnahmen psychologisch gefügig machte.



Die Propagandakampagne der Regierung stützte sich in hohem Maße auf angstmachende Propaganda über die Tödlichkeit des Virus, um die Öffentlichkeit zum Einlenken zu bewegen. Dieser perverse psychologische Druck ist Gegenstand einer umfassenden parlamentarischen Untersuchung des Umgangs Londons mit der Krise. Gleichzeitig verteufelte die britische Regierung alle, die die Pandemie-Beschränkungen, die Masken- und Impfvorschriften und die Impfpässe in Frage stellten, als eine riesige, faschistische und potenziell gewalttätige fünfte Kolonne, die sowohl den Online- als auch den Offline-Bereich befallen würde.



Als einflussreiches öffentliches Gesicht dieser Bemühungen stützte sich Spring zur Untermauerung ihrer Berichterstattung in hohem Maße auf eine inzestuöse Gruppe von zwielichtigen, staatlich finanzierten Organisationen. Allen voran das Institute for Strategic Dialogue (ISD), ein zwielichtiger staatlicher Auftragnehmer der NATO, der Millionen für die Erforschung angeblicher „Desinformationen“ erhält. Dieser Begriff dient unweigerlich als Grundlage für die Diffamierung und Unterdrückung von Ansichten, die sich gegen das Establishment richten, und für die Zensur unbequemer Wahrheiten.



Sehen Sie sich meinen Bericht auf @BBCNews at Six darüber an, wer all diese Coronavirus-Fehlinformationen in die Welt setzt – und verbreitet – online

Die Quellen der irreführenden Informationen stellen die Bemühungen der Regierung und der sozialen Medienunternehmen weiterhin in Frage

pic.twitter.com/r8nMqfZlt – Marianna Spring (@mariannaspring) May 2, 2020



Gerade als Spring ihre Arbeit bei der BBC aufnahm, startete das ISD im März 2020 ein Programm, „um zu verstehen, wie [die] globale Gesundheitskrise für extremistische Zwecke genutzt, kooptiert und manipuliert wird“.



In den folgenden zwei Jahren zitierten Spring und die BBC routinemäßig die zweifelhaften Forschungsergebnisse des ISD als Beweis dafür, dass ein Sündenpfuhl „extremistischer politischer und medizinischer Randgruppen“ daran arbeite, „die Pandemie für bösartige Zwecke auszunutzen“. In diesem Prozess wurde berechtigte Kritik an Sperrmaßnahmen als ausschließliche Domäne verrückter „Antivaxxer“ dargestellt.



Während dieser Zeit leiteten ISD und Spring eine konzertierte Aktion, um britische Kritiker der Abriegelung fälschlicherweise mit der gestörten US-Bewegung QAnon in Verbindung zu bringen. Spring und ihr Kollege Mike Wendling erhoben diesen fadenscheinigen Vorwurf in einem Artikel vom September 2020, der sich fast ausschließlich auf die „Experten“-Erkenntnisse von Chloe Colliver von ISD stützte. Es handelte sich um einen entschlossenen Aufruf an Social-Media-Plattformen, jeden Nutzer zu zensieren und/oder zu entfernen, der Fragen über die Reaktion der britischen Regierung auf die Pandemie stellt.



Colliver war auch Ehrengast in der BBC Panorama-Dokumentation ‚Why Do You Hate Me?‘ unter der Leitung von Spring. In der Sendung untersuchte die „spezialisierte Desinformationsreporterin“, warum sie im Internet persönlichen Angriffen ausgesetzt war. Colliver half dabei, eine falsche Online-Persona einzurichten, um „Algorithmen zu testen“ und „dieses Muster besser zu untersuchen“. Angesichts der Tatsache, dass kommende Verify-Projekte auf der gleichen ethisch fragwürdigen Strategie beruhen, kann man davon ausgehen, dass die ISD auch heute noch Einfluss auf Spring’s Arbeit hat.



Spring spielte auch eine führende Rolle beim Kleinreden und Diskreditieren der großen Proteste gegen die Abriegelung, die die Straßen im Zentrum Londons überschwemmten. Diese Demonstrationen zogen politisch unterschiedliche Menschenmassen an, die in die Zehntausende gingen. Von den Mainstream-Medien in der Regel ignoriert, behaupteten sie und Wendling, die wimmelnden Menschenmassen seien in Wirklichkeit winzig und bestünden fast ausschließlich aus verrückten Randgruppen.



Staatlich unterstützte Fake News erfinden die „Antivaxxer“-Terrordrohung



Im Dezember 2021 unternahm die ISD ihren bisher kühnsten Vorstoß in die Pandemie und veröffentlichte „Zwischen Verschwörung und Extremismus: Eine lange COVID-Bedrohung?“ In dem kurzen Papier wurde argumentiert, dass die Stimmung gegen die Impfung in Großbritannien so stark sei, dass sie ein ausgeprägtes Terrorrisiko darstelle.



Der Bericht erschien inmitten einer Welle merkwürdiger Mainstream-Nachrichten, die dem Versuch ähnelten, Briten, die gegen Abschottungsmaßnahmen sind und/oder eine zögerliche Haltung gegenüber Impfstoffen haben, als gefährliche Akteure zu dämonisieren, die aktiv und vorsätzlich Leben gefährden.



In einem repräsentativen Artikel des Daily Telegraph wurde in jenem Monat behauptet, „Antivaxxer“ würden in böser Absicht Termine in Londoner Impfzentren „blockieren“. Ihr offensichtliches Ziel sei es, „andere daran zu hindern, die lebensrettende Impfung zu erhalten“. Das Blatt brachte diese angeblich mörderischen Aktivitäten sensationell mit einer Demonstration gegen weitere Absperrungen in der vorangegangenen Nacht vor der Downing Street in Verbindung, bei der sich Demonstranten ein „Handgemenge“ mit der Polizei lieferten.



Für diese schockierende Behauptung wurden weder Beweise noch Quellen angeführt. Ebenso verdächtig ist die Aussage eines Sprechers des Gesundheitswesens, dass jegliche Störung, die durch die Sabotage der Antivaxxer entstanden sein könnte, durch „Tausende“, die ohne Termin zu den Impfungen erschienen, „ausgeglichen“ wurde. Ein Arzt an einem der angeblich betroffenen Standorte sprach von einem „reibungslosen Ablauf“ und sagte voraus, dass sich allein an diesem Tag bis zu 10 000 Menschen impfen lassen würden.



Es ist bezeichnend, dass diese Episode in den Medien nie wieder erwähnt wurde. Tatsächlich verschwand fast unmittelbar danach jeglicher Hinweis auf militante Antivaxxer aus dem Mainstream-Diskurs. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass diese Bedrohung nie existiert hat.



Nach weniger als zwei Monaten veröffentlichte der Guardian eine Studie des Technologieunternehmens Logically, die zu dem Schluss kam, dass nur 0,32 % der Briten Antiimpfgegner sind. Erstaunlicherweise erklärte ein Analyst des Unternehmens, diese Zahl sei „niedriger als ursprünglich erwartet“, was größtenteils darauf zurückzuführen sei, „wie viel Aufmerksamkeit sie erhalten“, was den falschen Eindruck erwecke, „dass sie eine viel größere Gruppe bilden.“



Marianna Spring hatte in den vergangenen zwei Jahren eifrig versucht, die Wahrnehmung der Antivaxxer als hoch mobilisierte, mehrere Millionen starke Todessekte zu schüren, die eine tödliche Bedrohung für Großbritannien darstellt. Doch so plötzlich, wie sie mit der Panikmache über die nicht existierende Geißel begonnen hatte, machte sie einfach weiter.



Ihre Prioritäten deckten sich perfekt mit denen der britischen Regierung, die die Krise Anfang 2022 abrupt für beendet erklärte. Im Gegenzug verschwanden über Nacht die minütlichen Berichte über die Ausbreitung der Pandemie und die Zahl der Todesopfer sowie die Befürwortung strenger Abriegelungsmaßnahmen, die in den vergangenen zwei Jahren die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien beherrschten.



Obwohl die Übertragungs- und Genesungsraten seit der Ausrufung der Pandemie unverändert geblieben waren, begann sogar der Guardian, der zuvor für Abriegelungsmaßnahmen eingetreten war, ins kritische Lager überzuwechseln. Im Januar 2022 veröffentlichte die Zeitung ein wohlwollendes Interview mit dem Epidemiologen Mark Woolhouse. Er erklärte mit Nachdruck: „Großbritannien hat sich bei Covid geirrt“, und brandmarkte die Abriegelungen als „Versagen der öffentlichen Gesundheitspolitik“.



Nichtsdestotrotz macht die Veröffentlichung von BBC Verify deutlich, dass weder der britische Staat noch treue Gefolgsleute wie Marianna Spring für den Schaden, den ihre Propagandakampagne angerichtet hat, zur Rechenschaft gezogen wurden. Stattdessen haben sie offenbar ein neues Thema aus dem Hut gezaubert, mit dem sie die Bevölkerung spalten und beherrschen wollen, und Spring’s Freunden bei der ISD einen neuen Regierungsauftrag zu dessen Förderung erteilt. Die zwielichtige Organisation soll Zehntausende von Pfund erhalten, um „klimabezogene Falsch- und Desinformationen in den sozialen Medien zu analysieren“.

