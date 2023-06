Wiederaufnahme der Konsultationen zwischen Peking und Berlin dürfte ein positives Signal für Europa und die Welt sein – Von Xu Keyue (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202306/1291800.shtml

Im Vorfeld der geplanten siebten zwischenstaatlichen Konsultation zwischen China und Deutschland trafen sich sowohl Wang Yi, Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), als auch der chinesische Staatsrat und Außenminister Qin Gang mit Jens Plotner, außen- und sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin, am Mittwoch in Peking, wo die Vorbereitungen für die Konsultation im Mittelpunkt standen.

Als erste Veranstaltung dieser Art in der Zeit nach der Pandemie und auch als erste seit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Olaf Scholz wird die Konsultation von großer Bedeutung für die chinesisch-deutschen Beziehungen sein und ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern darstellen. Laut chinesischen Beobachtern soll es Berlin dabei helfen, einen rationaleren China-Ansatz zu verfolgen.

Wang Yi, ebenfalls Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KP Chinas, sagte, dass China und Deutschland angesichts der zunehmenden Instabilität und Unsicherheit in der internationalen Lage zusammenarbeiten sollten, um die siebte zwischenstaatliche Konsultation zwischen China und Deutschland zu einem Erfolg zu machen und ein positives Signal an Europa und die Welt senden, so die Nachrichtenagentur Xinhua.

„Wir sind voller Erwartungen für die bevorstehende Runde der zwischenstaatlichen Konsultationen zwischen den beiden Ländern und werden gemeinsam daran arbeiten, die Vorbereitungsarbeiten zu beschleunigen“, sagte Plotner.

Unabhängig davon führten Qin Gang und Plotner auch ausführliche Gespräche über die Vorbereitungen für die siebte Runde der zwischenstaatlichen Konsultationen zwischen den beiden Ländern, berichtete Xinhua.

Zwei Jahre nach der letzten Konsultation wird von beiden Seiten erwartet, dass sie einige langfristige Kooperationsziele wiederherstellen und verbessern sowie Probleme lösen oder Unterschiede in der Zusammenarbeit entsprechend ihren jeweiligen Umständen und Veränderungen überbrücken. Dies erklärte Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europastudien am China Institute of International Studies, gegenüber der Global Times am Donnerstag.

Die praktische Zusammenarbeit in traditionellen Wirtschafts- und Handelssektoren wie Automobil und Chemie sowie in aufstrebenden Industrien wie grünen und digitalen Bereichen sollte durch die bevorstehende Konsultation ausgeweitet werden, so erklärte der Beobachter.

Bei der Konsultation müsse betont werden, dass die voneinander abhängigen und für beide Seiten vorteilhaften Wirtschafts- und Handelsbeziehungen den Interessen beider Seiten dienten, betonte der Beobachter. Er stellte fest, dass die von einigen Kräften in den USA propagierten Narrative der „Entkopplung“ oder des „Risikoabbaus“ nicht auf die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland angewendet werden sollten.

Letzte Woche habe sich die Einführung der neuen Strategie für Deutschland im Umgang mit China aufgrund politischer Differenzen innerhalb der Regierung verzögert und werde nicht rechtzeitig für die Konsultation am 20. Juni vorliegen, wurden drei Quellen laut Reuters zitiert.

Dies könnte eine gute Nachricht sein, denn es bedeutet, dass es für die chinesische und die deutsche Regierung einfacher wird, bei der bevorstehenden Konsultation einen effektiven und offenen Austausch zu führen, und im Gegenzug könnte Deutschland durch pragmatische Konsultationen sein Vertrauen in eine weitere Stärkung der Zusammenarbeit mit China stärken Laut Cui wird gleichzeitig verhindert, dass die China-Strategie von einigen wenigen Ministerien und Kräften dominiert wird.

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass nach dem Amtsantritt von Scholz einige Veränderungen in der politischen Ausrichtung, der öffentlichen Meinung und dem Umfeld Deutschlands – wie die Ukraine-Krise und die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA – tatsächlich gewisse Auswirkungen auf das China-Verständnis Berlins hatten. Cui betonte zugleich, dass die europäische Großmacht, die einst eine führende Rolle in den Beziehungen zwischen China und der EU spielte, nun eher ein Anhänger der China-Politik der EU sei.

Beobachter betonten, dass Deutschland und einige andere europäische Länder zwar Verbündete der USA seien, sie aber verstehen sollten, dass das Verhältnis zwischen Großmächten angesichts der Unsicherheiten und Veränderungen in der Welt nicht einfach als „Freund-Feind“-Verhältnis definiert werden könne.

Cui sagte, Europa und die USA hätten schon immer Differenzen gehabt, aber die USA versuche immer, Dritte zu finden, auf die sie diese Widersprüche übertragen könnten. Bei einem solchen Ansatz werden jedoch einige Unterschiede und Probleme zwischen Europa und den USA nicht gelöst, sondern ausgeweitet, was dazu geführt hat, dass Europa in bestimmten Fragen den USA ablehnend gegenübersteht.

Deutschland und Europa sollten in ihrer Politik unabhängiger sein und eine Entscheidung treffen, die ihnen wirklich zugute kommt, sagte Cui.

