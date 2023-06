Trump ist schlecht, weil er anderen US-Präsidenten ähnlich ist, nicht weil er anders ist – Von Caitlin Johnstone

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/trump-is-bad-because-hes-similar

Wir sehen bereits eine Menge lächerlicher Drama über Trumps zweite Präsidentschaftskandidatur, in denen behauptet wird, er sei noch extremistischer und faschistischer geworden als zu seiner Zeit als Präsident, was einer Wiederholung des „Trump ist ein zweiter Hitler“-Narrativ gleichkommt, der die US-Politik dominierende Diskurs in seinem ersten Lauf.

In einem Artikel der Washington Post mit dem Titel „Die zunehmende Radikalisierung von Donald J. Trump“ wird behauptet, dass „Trump die Konturen einer zweiten Amtszeit skizziert, die potenziell gefährlicher und chaotischer ist als seine erste“, und zitiert dabei einen Professor der New York University, der sagt: „Wenn autoritäre Führungskräfte ihr Amt verlieren, dann kommen sie zurück, etwa zehnmal schlimmer – sie werden nie weniger extrem, sie werden immer extremer.“

Aber wenn man sich die Beweise der Autoren ansieht, dass Trump immer gefährlicher und böser wird, dann gibt es nichts über die Ermordung ausländischer Führer, Hungersanktionen, riskante Machenschaften des Kalten Krieges, Massenbombenkampagnen oder Trumps Jemen-Veto oder irgendeinen anderen Schrecken, den er auf die Welt losgelassen hat. Von 2017 bis 2020 war er Oberbefehlshaber der Welt. Stattdessen geht es in dem Artikel um seine Haltung gegenüber den Unruhen im Kapitol am 6. Januar und seine „Fass sie an der Muschi“-Bemerkungen über Frauen.

Trump verschärfte im Kalten Krieg die Aggressionen gegen Russland, half dabei, die USA auf den Weg zum Krieg mit China zu bringen, tötete Zehntausende Venezolaner mit Hungersanktionen, legte sein Veto gegen Versuche ein, den Jemen vor dem von den USA unterstützten Völkermord zu retten, ermordete Irans obersten Militärbefehlshaber und schürte die Lage Bürgerkrieg im Iran mit Hungersanktionen und CIA-Einsätzen mit dem erklärten Ziel, einen Regimewechsel herbeizuführen, besetzte syrische Ölfelder mit dem Ziel, den Wiederaufbau Syriens zu verhindern, und startete wiederholt Luftangriffe gegen die syrische Regierung.



Die Zahl der Truppen im Nahen Osten und anderswo wurde erheblich erhöht, die Zahl der täglich abgeworfenen Bomben der vorherigen Regierung stark erhöht, wodurch eine Rekordzahl an Zivilisten getötet wurde , und die militärische Verantwortung für diese Luftangriffe wurde verringert. Er sperrte auch Julian Assange ein, indem er den Krieg des Imperiums gegen den Journalismus verschärfte, der US-Kriegsverbrechen aufgedeckt hatte.

All dies steht in perfekter Übereinstimmung mit den Handlungen von Trumps Vorgängern und Trumps Nachfolgern.

Donald Trump verbrachte vier Jahre damit, allen zu beweisen, dass er nicht schlecht war, weil er Hitler ähnlich war, sondern dass er schlecht war, weil er Obama ähnlich war. Er war nicht schrecklich, weil er sich von anderen Präsidenten unterschied, sondern weil er derselbe war.

Die geringe Gewalt, die es in den USA aufgrund von Trump gab, war winzig im Vergleich zu dem Tod und der Zerstörung, die er der Welt außerhalb der Landesgrenzen zufügte. Aber die Mainstream-Weltanschauung kann diese Handlungen nicht anerkennen, weil die Mainstream-Weltanschauung darauf ausgelegt ist, diese Handlungen zu unterstützen und zu erleichtern.

Ja, Trump ist böse. Ja, Sie sollten beunruhigt sein, dass es Monster wie ihn gibt. Aber nicht, weil er eine einzigartige Abweichung vom Status quo der US-Regierung darstellt; Sie sollten vielmehr beunruhigt sein, weil er den Status quo der US-Regierung perfekt veranschaulicht und stärkt.

Die schlechten Dinge an Trump im Besonderen werden von den schlechten Dingen am US-Imperium im Allgemeinen in den Schatten gestellt – nicht um einen Prozentsatz, sondern um viele Größenordnungen. Das Fehlverhalten des Imperiums ist um ein Vielfaches bedeutsamer als das Gesicht, das gerade an der Rezeption sitzt.

Darüber sollten sich die Leute Sorgen machen. Nicht, dass die Rezeption des imperialen Büros vier Jahre lang von einem widerwärtigen Dummkopf besetzt sein könnte, sondern vom Imperium selbst. Dort liegen all die wahren Schrecken. Sie sind für die Mainstream-Weltanschauung einfach unsichtbar.

Die US-Präsidentschaft kann nur von imperialistischen Monstern innegehabt werden. Das ist die einzige Art von Mensch, die es jemals durch die Sicherheitskontrollen schafft, Präsident der mächtigsten und zerstörerischsten Regierung der Welt zu werden, die als Mittelpunkt eines weltumspannenden Imperiums dient, das von menschlichem Blut angetrieben wird.

Wenn ich Australiern, die von den wahnsinnig propagandistischen imperialen Medien unseres Landes indoktriniert wurden, manchmal erzähle, was ich beruflich mache, sagen sie mir manchmal: „Oh, es wäre schrecklich, wenn Trump die Wahl gewinnen würde!“ Ich sage ihnen: „Ja, das wird es! Und es wird schrecklich sein, wenn es noch jemand anderes tut!“

