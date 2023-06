Erklärung von Sevim Dagdelen (MdB, DIE LINKE) zu den Angriffen auf die russische Grenzregion Belgorod. Bundesregierung muss klare Kante gegen Neonazis zeigen (junge Welt)

Die Bundesregierung muss klare Kante gegen Neonazis zeigen und die neuerlichen Angriffe mit ukrainischer Unterstützung auf die russische Grenzregion Belgorod in aller Klarheit verurteilen. Unabhängig von einem generell erforderlichen Waffenlieferungsstopp muss Bundeskanzler Olaf Scholz sicherstellen, dass an die ukrainische Regierung exportierte deutsche Waffen nicht wie US-amerikanische Militärausrüstung von Neonazimilizen für Angriffe auf das Staatsgebiet Russlands verwendet werden können. Es sollte der Bundesregierung zu denken geben, dass der zwischenzeitlich in Deutschland lebende berüchtigte Neonazi Denis Kapustin alias Denis Nikitin, der seit Jahren daran arbeitet, Neonazis in ganz Europa zu vereinen, in der Ukraine die schwer bewaffnete rechte Gruppierung »Russisches Freiwilligenkorps« aufstellen konnte, die gemeinsam mit der in die ukrainischen Militärstrukturen integrierten »Legion Freiheit Russlands« operiert und Angriffe auf zivile Einrichtungen auf russischem Gebiet durchführt. Schwer bewaffnete Neonazigruppierungen sind eine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerungen in ganz Europa.

Bundeskanzler Scholz muss beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) darauf hinwirken, dass die Bewaffnung von Neonazimilizen deutlich verurteilt und deren Unterstützung durch den ukrainischen Militärgeheimdienst umgehend gestoppt wird.

https://www.jungewelt.de/artikel/451917.html

