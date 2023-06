Das FBI verblüfft Australien, indem es die Ermittlungen gegen Assange unter dem Druck, die Strafverfolgung einzustellen, wieder aufnimmt – Von Ryan Grim

https://badnews.substack.com/p/fbi-stuns-australia-by-reopening

Heutige Geschichte: Laut einem Bericht auf der Titelseite des Sydney Morning Herald hat das FBI eine Untersuchung gegen den australischen Journalisten Julian Assange wieder aufgenommen .

Die Nachricht, dass das FBI neue Ermittlungsschritte einleitet, überraschte Assanges Anwaltsteam angesichts der Tatsache, dass die USA vor mehr als drei Jahren Anklage gegen den WikiLeaks-Gründer erhoben hatten und er in ein laufendes Auslieferungsverfahren aus einem US-Hochsicherheitsgefängnis verwickelt ist, und zwar in Großbritannien, damit er in den Vereinigten Staaten vor Gericht stehen kann.

Assange wird nach dem Spionagegesetz vorgeworfen, geheime Informationen beschafft, besessen und veröffentlicht zu haben, die US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufdeckten. Verbrechen, die ihrerseits ungestraft blieben.

Die Berichterstattung des Morning Herald erfolgt auch vor dem Hintergrund wachsender Hoffnungen in Australien, dass eine Lösung des Falles, der in den USA und im Ausland schwerwiegende Probleme in Bezug auf die Pressefreiheit aufgeworfen hat, in greifbarer Nähe sei. Die Regierungspartei des Landes hat sich für Assange ausgesprochen, ebenso wie der Oppositionsführer des Landes. Anfang Mai traf sich eine parteiübergreifende Delegation einflussreicher australischer Gesetzgeber mit der US-Botschafterin Caroline Kennedy und drängte darauf, eine Vereinbarung zur Rückführung Assanges nach Australien zu treffen, bevor die amerikanisch-australischen Beziehungen durch die Strafverfolgung weiter beeinträchtigt würden.

Ansonsten haben die USA ihre Beziehungen zu Australien in den letzten Wochen komplizierter gemacht, obwohl sie engere Beziehungen anstreben, um in der Region mit China konkurrieren zu können. Australien bereitete sich wochenlang darauf vor, dass Joe Biden dem Land im Mai einen großen Staatsbesuch abstatten würde, nur um dann mitzuerleben, wie er die Reise in letzter Minute absagte, um aus Japan zurückzufliegen und die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze fortzusetzen.

Und diese Woche haben die USA Australien auch gewarnt, dass einige ihrer Militäreinheiten aufgrund ihrer angeblichen Kriegsverbrechen in Australien möglicherweise nicht zur Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften berechtigt sind. Der australischen Öffentlichkeit ist nicht entgangen, dass Assange wegen der Aufdeckung und Veröffentlichung von Beweisen für US-Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt wird.

