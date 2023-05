Tarak Kauf: NYC Veterans For Peace, Veterans For Peace Ireland – Hatte Russland andere Optionen? (Peace & Planet News)

https://peaceandplanetnews.org

Man kann argumentieren, dass die Russen (nicht nur Putin) ihr geliebtes Land aktiv verteidigten. Unabhängig davon, ob Sie mir das abkaufen, sind weitere relevante Fakten, dass die ukrainische Armee, insbesondere das Neonazi-Asow-Bataillon (und andere), seit 2014 direkt vor der Haustür Russlands im Donbass Krieg führt und Tausende ethnisch russischsprachige Menschen tötet.

Eine weitere Tatsache ist, dass Russland (nicht nur Putin) Annäherungsversuche machte, die 2021 und 2022 von den USA völlig vernachlässigt wurden, um einen offenen Krieg zu vermeiden. Unabhängig davon, ob man glaubt, dass Krieg, sogar ein Verteidigungskrieg, böse und falsch ist, gibt es auch Menschen guten Willens, die glauben, dass Selbstverteidigung als letztes Mittel legitim ist.

Viele Menschen mit gutem Willen und beträchtlicher Intelligenz glauben, dass Russland seit vielen Jahren im tödlichen Fadenkreuz der USA steht, mit der Absicht Russland zu töten, zu zerstückeln, zu fragmentieren, zu entmannen. Russland (wie auch immer man es nennt) war seit 2014 (zumindest – und) erkennbar handlungsfähig, wir könnten sogar bis 1920 zurückgehen) und ist bis 2021-22 unaufhaltsam in diese Richtung vorgegangen. In den Tagen vor der russischen Invasion kam es zu einem massiven Anstieg des Artilleriebeschusses ukrainischer Streitkräfte auf die Bevölkerung des Donbass.

Wie es Jeffrey Sachs in diesem Artikel zu Ausdruck bringt: „Während die Biden-Regierung die Invasion Russlands als unprovoziert erklärt, verfolgte Russland 2021 diplomatische Optionen, um einen Krieg zu vermeiden, während Biden Diplomatie ablehnte und darauf bestand, dass Russland in der Frage der NATO-Erweiterung überhaupt kein Mitspracherecht habe.“ Russland forcierte im März 2022 die Diplomatie, während das Biden-Team erneut ein diplomatisches Ende des Krieges blockierte.“

Das Thema wird auch oft angesprochen, wenn die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 verurteilt wird. Ich möchte die Leute dazu dringend bitten, diesen aktuellen Beitrag zu lesen: https://peaceandplanetnews.org/eye-witness-crimea/

In der Frage, dass Gewaltfreiheit immer und in jeder Situation die beste oder einzig legitime Antwort ist, bin ich anderer Meinung, ebenso wie Gandhi, den ich nicht als Inbegriff der Tugend bezeichne, sondern als jemanden, der als einer der weltweit wichtigsten Befürworter dieser Anwendung der Gewaltlosigkeit gilt. Er sagte, und ich stimme zu: „Ich würde tausendmal Gewalt riskieren, anstatt die Entmannung einer ganzen Rasse zu riskieren.“ Quelle.

Bevor ich also Putin oder Russland verurteile, möchte ich daran erinnern, dass das, was von Russland und Putin richtig wahrgenommen wurde, tatsächlich die Absicht der USA war, und die entsprechenden Maßnahmen, die bis heute andauern, bestätigen dies. Das Ziel ist dasselbe geblieben: die Niederlage und Zersplitterung Russlands.

Nichts davon macht einen Krieg, ob defensiv oder nicht, zu einer wunderbaren Sache, aber was die ursächlichen Elemente betrifft, sind die USA viel mehr und in erster Linie dafür verantwortlich. Jetzt, da der Krieg vor uns liegt und die Gefahr für das Leben auf diesem Planeten immer unmittelbarer wird, liegt der Fokus für uns alle darauf, wie wir ihn stoppen können, und wieder sind es die USA und nicht Russland, die das Haupthindernis und den Hauptbefürworter der Fortsetzung dieses Krieges darstellen.

Putins Plan für die Ukraine – Ray McGovern im Interview mit Judge Andrew Napolitano (raymcgovern.com)

https://wp.me/p1dtrb-qV3

Der US-Wissenschaftler John Mearsheimer über Putins Optionen in der Ukraine – Von Ray McGovern

https://wp.me/p1dtrb-qWu

Russische Optionen – Gab es ausser der militärischen Sonderoperation vom 24.2.2022 wirklich noch andere Optionen zur Erreichung russischer Ziele? Von Oliver Boyd-Barrett, Ph.D (oliverboydbarrett.substack.com)

https://wp.me/p1dtrb-qXa

Tarak Kauff, NYC Veterans For Peace, Ireland Veterans For Peace, USA // Replik auf die Debatte von Oliver Boyd-Barrett, ob Russland überhaupt andere Optionen hatte, als militärisch anzugreifen. (peaceandplanetnews.org)

https://wp.me/p1dtrb-qXA

Liebes Russland. Ihr hattet keine Freunde – Von David Swanson (WorldBeyondWar)

https://wp.me/p1dtrb-qTK

Russische Optionen – Von Coleen Rowley (coleenrowley.com)

https://wp.me/p1dtrb-qXP

Morton K. Brussel, i.R., University of Illinois: Replik auf Coleen Rowley’s Reaktion auf Ray McGovern’s Artikel über die Optionen, die Russland gehabt haben könnte.

https://wp.me/p1dtrb-qYA

Tarak Kauf: NYC Veterans For Peace, Veterans For Peace Ireland – Hatte Russland andere Optionen? (Peace & Planet News)

https://wp.me/p1dtrb-qZR

Hatte Putin „andere Optionen“ in Bezug auf die Ukraine? – Von Raymond McGovern, 22. Mai 2023 (raymcgovern.com)

https://wp.me/p1dtrb-qSH

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related