Grayzone-Reporter von der britischen Anti-Terror-Polizei wegen journalistischer Arbeit festgenommen (Caitlin Johnstone)

von Caitlin Johnstone



Laut einem neuen Bericht des Grayzone-Herausgebers Max Blumenthal wurde Kit Klarenberg von Grayzone bei seiner Rückkehr nach Großbritannien am 17. Mai von „sechs anonymen Anti-Terror-Beamten in Zivil“ festgenommen, die ihn „mehr als fünf Stunden lang wegen seiner Berichterstattung befragten.“

Blumenthal berichtet, dass Klarenberg viele Fragen zu The Grayzone und seiner Arbeit mit dem unabhängigen Medium gestellt wurden. Er sagte, die Polizei habe „die elektronischen Geräte und SD-Karten des Journalisten beschlagnahmt, Fingerabdrücke von ihm genommen, DNA-Abstriche gemacht und ihn intensiv fotografiert“ und ihm mit Verhaftung gedroht, falls er diesen Empfehlungen nicht nachgekommen würde.

Blumenthal schreibt, dass die Polizeiaktion wahrscheinlich eine Vergeltung für Klarenbergs Berichterstattung für Grayzone war, mit dem dieser britische Beamte und etablierte Medienvertreter mit unbequemen Informationen über ihr Verhalten verärgert hat:

Klarenbergs Verhör scheint Londons Vergeltung für die Blockbuster-Berichte des Journalisten zu sein, in denen große britische und US-amerikanische Geheimdienstintrigen aufgedeckt werden. Allein im vergangenen Jahr enthüllte Klarenberg, wie eine Kabale nationaler Sicherheits-Hardliner der Tory-Partei gegen den Official Secrets Act verstieß, um den Brexit auszunutzen und Boris Johnson als Premierminister einzusetzen. Im Oktober 2022 sorgte er mit seiner Enthüllung über britische Pläne zur Bombardierung der Kertsch-Brücke, die die Krim mit der Russischen Föderation verbindet, internationale Schlagzeilen. Dann kam sein Bericht über die Rekrutierung zweier Flugzeugentführer vom 11. September durch die CIA im April dieses Jahres, eine virale Sensation, die in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregte.

Zu Klarenbergs folgenreichsten Enthüllungen gehörte sein Bericht vom Juni 2022, in dem er den britischen Journalisten Paul Mason als Kollaborateur des britischen Sicherheitsstaats entlarvte, der fest entschlossen war, The Grayzone und andere Medien, Akademiker und Aktivisten zu zerstören, die die Rolle der NATO in der Ukraine kritisieren.

Blumenthal behauptet, dass Klarenberg nichts Schändlicheres getan habe, als sich „der gleichen journalistischen Praxis zu bedienen, auf die die bekanntesten alten Zeitungen des Westens, von der New York Times bis zur Washington Post, angewiesen sind, um selbst Nachrichten zu verbreiten“, und sagt, es scheine so zu sein, dass „die britischen Behörden dies getan haben.“ Max Blumenthal meinte, dass Klarenberg nicht wegen etwaiger Rechtsverstöße festgenommen wurde, sondern weil er Tatsachengeschichten berichtet hat, die die eigenen Verstöße des nationalen Sicherheitsstaates gegen nationales und internationales Recht sowie die bösartigen Verschwörungen seiner Medienlakaien aufgedeckt haben.

Blumenthal selbst wurde vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten rechtlichen Schikanen und Einschüchterungen ausgesetzt, verhaftet und beschuldigt, „Körperverletzung“ begangen zu haben, während er über imperiale Bemühungen berichtete, die venezolanische Regierung aus ihrer Botschaft in Washington DC zu vertreiben. Die Anklage wurde später fallen gelassen .

Die Grayzone hat in den letzten Jahren einige der besten unabhängigen Berichterstattungen in den alternativen Medien verfasst und sollte ihren nun offensichtlichen Status als Dorn im Auge des Imperiums mit Stolz tragen.

