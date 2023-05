Das US-Imperium: Die mörderischste Tötungsmaschine der Geschichte (covertactionmagazine.com)

CovertActionMagazine.com

Laut einer neuen Studie sind die USA für fast 300 Millionen Todesfälle verantwortlich – Tendenz steigend.

Im September eröffnete die Victims of Communism Memorial Foundation, die 1993 durch einen überparteilichen Beschluss des Kongresses gegründet wurde, die Gedenkstätte Museum der Opfer des Kommunismus in Washington, D.C., das darauf abzielt, die Notlage der angeblich 100 Millionen Opfer der kommunistischen Ideologie hervorzuheben.

Die Zahl von 100 Millionen wurde aus dem Buch von 1997 abgeleitet Das Schwarze Buch des Kommunismus, herausgegeben von Harvard University Press, das voller Unwahrheiten war. Das Buch machte kommunistische Regierungen für Hungersnöte verantwortlich, die in kapitalistischen Ländern häufiger auftraten und auf Umweltursachen zurückzuführen seien, wie etwa die Hungersnot in der Ukraine in den 1930er Jahren (Holodomor).

Wenn sich die politische Kultur in den USA ändert, könnte jemand ein Museum eröffnen, das den Opfern des Kapitalismus oder des US-Imperiums gewidmet ist, deren Zahl der Todesopfer weit über 100 Millionen liegen würde.

Quelle: hup.harvard.edu

Ein neues Buch von David Michael Smith, Endlose Holocausts: Massentod in der Geschichte des US-Imperiums (New York: Monthly Review Press, 2023) schätzt, dass das US-Imperium für fast 300 Millionen Todesfälle verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist.

Smith schreibt: „Der fast unvorstellbare Verlust an Menschenleben in diesen endlosen Völkermorden macht dieses Land [die Vereinigten Staaten] wohl außergewöhnlich, wenn auch auf eine auffallend andere Weise, als seine Apologeten beabsichtigen.“

Außergewöhnlich in seiner Gewalt und Tötungskraft, was wirklich beschämend ist.

Der Völkermord an den indigenen Völker

Zitat von Roxanne Dunbar-Ortiz, Autorin von Die Geschichte der Ureinwohner der Vereinigten Staaten stellt fest, dass die indigenen Nationen der westlichen Hemisphäre vor der Ankunft des weißen Mannes „große Zivilisationen aufgebaut“ hatten, deren „Regierungen, Handel, Künste und Wissenschaften, Landwirtschaft, Technologien, Philosophien und Institutionen kompliziert entwickelt waren“ und in denen „Die menschlichen Beziehungen egalitärer waren als in Europa.“

Die europäische Gier nach Reichtum und Dominanz führte jedoch zu Massentod und Zerstörung.

Charakteristisch war der Pequot-Krieg in Massachusetts von 1636–1637, in dem, wie Smith anmerkt, die puritanischen Siedler einheimische Verbündete rekrutierten und die ersten Waldläufertruppen bildeten, die sich am „Wildniskrieg“ beteiligten, bei dem „Kolonialbeamte begannen, Kopfgelder für die Skalps einheimischer Männer zu zahlen, und für Frauen und Kinder.“

Ungefähr 6,000 Wampanoag, Narragansett und Nipmuck wurden getötet, und die indigene Bevölkerung Neuenglands ging von mindestens 70,000 im Jahr 1600 auf 12,000 am Ende des 16. Jahrhunderts zurück.

Quelle: ebay.com

Afroamerikanischer Völkermord

Der Rückgang der indigenen Bevölkerung in der westlichen Hemisphäre zwang die europäischen Kolonisatoren Nordamerikas dazu, gefangene Menschen aus Afrika zu importieren, um für sie zu arbeiten.

Smith schätzt, dass etwa 25 Millionen Afrikaner ursprünglich gefangen genommen wurden und 12.5 Millionen von ihnen zwischen der Gefangennahme und der Einschiffung auf den Sklavenschiffen, die sie nach Nordamerika brachten, starben. Man geht davon aus, dass weitere 20 Millionen Afrikaner bei Sklavenraubzügen ums Leben kamen, was die Gesamtzahl der Todesopfer durch den transatlantischen Sklavenhandel auf 32.5 Millionen erhöht.

Von denen, die die Mittlere Passage überlebten, starben viele weitere an Krankheiten, an den Schlägen ihrer Sklavenhalter oder durch Selbstmord. Laut Smith waren anderthalb Jahrzehnte später fast 70 % derjenigen, die die Mittlere Passage überlebten, nicht mehr am Leben. Insgesamt geht er davon aus, dass 41.5 Millionen Menschen durch Sklaverei gestorben sein könnten.

Während des Wiederaufbaus nach dem US-Bürgerkrieg starben befreite Sklaven durch Lynchmorde und im Gefängnis nach der Einführung der Black Codes. Sie wurden auch von weißen Mobs bei Rassenmassakern getötet – berühmt in Tulsa, Oklahoma, wo die Black Wall Street bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurde.

Quelle: history.com

Smith schätzt, dass es zwischen den Jahren 2000 und 2014 aufgrund des rassistischen Polizei- und Strafjustizsystems und der schlechten Lebensbedingungen im „Ghetto“ zu einer weiteren Million zusätzlicher Todesfälle unter Schwarzen kam.

Der Völkermord an den Arbeitern

Neben amerikanischen Ureinwohnern und schwarzen Amerikanern haben auch zahlreiche Arbeiter unterschiedlicher nationaler Herkunft, die der Kapitalistenklasse beispiellosen Reichtum beschert haben, in den Vereinigten Staaten harte und tödliche Formen der Ausbeutung erlebt.

Zwischen 1880 und 1900 starben jährlich etwa 35,000 Arbeiter am Arbeitsplatz – 700,000 allein in diesen zwei Jahrzehnten, weil der US-Kongress sich weigerte, grundlegende Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmerrechte zu verabschieden.

Der Cleveland Citizen schrieb, dass die USA während des Goldenen Zeitalters zu einem „industriellen Schlachthof“ wurden. Als Arbeiter 1914 in einer Rockefeller-Mine in Ludlow, Colorado, gegen die schlechten Bedingungen protestierten, töteten Truppen der Nationalgarde 66 Männer, Frauen und Kinder, die den Streik unterstützten.

Dies war Teil einer großen Welle arbeiterfeindlicher Gewalt, die von der US-Regierung sanktioniert wurde und bis hin zur Folter und Lynchmord an Organisatoren der Industrial Workers of the World (IWW) reichte, die die Kühnheit hatten, eine von Arbeitern kontrollierte Industrie zu fördern.

Insgesamt geht Smith davon aus, dass 13.5 Millionen Arbeiter in den USA oder außerhalb, die für US-Unternehmen arbeiteten, an Krankheiten, Krankheiten oder Massakern gegen die Arbeiterschaft gestorben sind.

Von Kolonialkriegen bis hin zu globalen Völkermorden

Nach der Sicherung seines Kontinentalreiches Ende des 19. Jahrhundert stürzte die US-Regierung die einheimische Monarchie auf Hawaii und begann mit der Gründung überseeischer Kolonien wie Puerto Rico, Kuba und den Philippinen, die einen Brückenkopf in den asiatisch-pazifischen Raum bildeten.

Bis zu eine Million Filipinos wurden getötet, als sie sich der imperialen Intervention der USA im Spanish-American-Philippines Krieg widersetzten, den Analysten als „Amerikas erstes Vietnam“ bezeichneten.

Am 7. März 1906 massakrierten US-Truppen unter dem Kommando von Generalmajor Leonard Wood bis zu 1,000 philippinische Muslime, bekannt als Moros, die in Bud Dajo, einem Vulkankrater auf der Insel Jolo im Süden der Philippinen, Zuflucht suchten.

Quelle: peacehistory-usfp.org

Der zweite und dritte Vietnamkrieg ereignete sich in Nicaragua und Haiti, wo die US-Armee Hunderte von Einheimischen abschlachtete, die sich der Übernahme ihres Landes durch amerikanische Finanzinteressen widersetzten.

Die USA waren mitverantwortlich für den beispiellosen globalen Völkermord des Ersten Weltkriegs, indem sie Großbritannien und Frankreich mit lebenswichtigen Krediten versorgten und im April 1917 US-Truppen in den Kampf schickten, um einen potenziellen imperialen Herausforderer, Deutschland, zu besiegen.

Nach Kriegsende entsandte die Wilson-Regierung US-Truppen nach Sowjetrußland, um im Bündnis mit konterrevolutionären Kräften die bolschewistische Revolution niederzuschlagen.

Als die Bolschewiki triumphierten, leisteten die US-Regierungen Wilson und Harding erhebliche Unterstützung für die Invasion der polnischen Militaristen in Sowjetrussland.

US-Soldat bedient ein Maschinengewehr in Sibirien. Quelle: peacehistory-usfp.org

In den 1930er Jahren unterstützten die USA faschistische Diktaturen als Gegengewicht zum Kommunismus, darunter die Diktaturen von Benito Mussolini, Francisco Franco und Adolf Hitler, den der Geschäftsträger der USA in Berlin, George Gordon, 1933 als „Führer des gemäßigten Teils der NSDAP bezeichnete“, der „alle zivilisierten und vernünftigen Menschen ansprach“.

Die Unterstützung der USA für die faschistische Internationale verdeutlichte deren Beitrag zur Entstehung des Zweiten Weltkriegs, dessen Zerstörung noch schlimmer war als der des Ersten Weltkriegs.

Die USA provozierten den Krieg im pazifischen Raum, weil sie die Aussicht auf ein aufsteigendes japanisches Imperium, das die Hegemonialbestrebungen der USA in Südostasien gefährden würde, nicht tolerieren konnten.

Die Roosevelt-Regierung reagierte auf den Aufstieg Japans mit einer massiven Flottenaufrüstung im Südchinesischen Meer und der Verhängung eines Ölembargos gegen Japan, das die Angriffe auf Pearl Harbor provozieren sollte, da Japan von importiertem Öl abhängig war.

Laut Smith verursachten die USA zwischen 1775 und 1945, als es ihnen gelang, Großbritannien als dominierende Weltmacht abzulösen, 127 Millionen Todesopfer. Dazu gehörten Hunderttausende Japaner, die durch den Brandanschlag in Tokio und den Abwurf der beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki getötet wurden, wobei innerhalb weniger Tage weit über 200,000 Menschen ums Leben kamen.

Hiroshima nach der Detonation der ersten Atombombe. Quelle: nbcnews.com

Die Völkermorde der Pax Americana

Nur fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befanden sich die USA erneut im Krieg in Korea, wo sie eine Regierung unterstützten, die über hunderttausend ihrer eigenen Bevölkerung abschlachtete und einen Bombenkrieg durchführte, der zum Tod von etwa einem Zehntel führte der nordkoreanischen Bevölkerung führte.

Darüber hinaus verübten US-Truppen eine Vielzahl von Massakern, unter anderem in No Gun Ri, wo mehrere hundert Zivilisten getötet wurden, nachdem der Befehl gegeben worden war, auf nordkoreanische Flüchtlinge zu schießen, die potenzielle „Fünfte Kolonnen“ darstellten.

Ein US-amerikanischer B-26-Bomber wirft 1951 eine Bombe auf die nordkoreanische Stadt Wonsan. Quelle: vox.com

Der Koreakrieg war der Auftakt zu weiteren Massakern in Vietnam, wo die „mere gook-Regel“ galt, nach der Zivilisten mit der Begründung niedergemäht wurden, sie „sahen aus, als wären sie Vietcong [Euphemismus für vietnamesische Kommunisten]“.

In My Lai wurden „einfache Idioten“ abgeschlachtet. Quelle: Vice.com

Im Jahr 1965 unterstützte die CIA einen Putsch in Indonesien, der zum Tod von Millionen mutmaßlicher Kommunisten führte, die anhand von Listen identifiziert wurden, die die CIA dem indonesischen Militär zur Verfügung gestellt hatte. Eine Person, die verdächtigt wurde, bei der Identifizierung von Namen für die schwarze Liste geholfen zu haben, war Ann Dunham, Barack Obamas Mutter, die als Anthropologin in Ost-Java, einer kommunistischen Hochburg, arbeitete.

Die CIA unterstützte weitere Massaker beim Sieg über linke Rebellen (die Huks) auf den Philippinen und unterstützte die mörderische Operation Condor in Südamerika. Letzteres orientierte sich am Phoenix-Programm in Vietnam, wo die CIA schwarze Listen erstellte und mit örtlichen Polizeibeamten zusammenarbeitete, um Dissidenten zu verhaften oder zu entführen und sie dann zu foltern und oft auch zu ermorden.

Der Amoklauf geht weiter

Der Amoklauf der Jahre des Kalten Krieges setzte sich in den „humanitären Interventionen“ der 1990er Jahre fort, beispielsweise auf dem Balkan, im Irak und in Zentralafrika, sowie während des globalen Krieges gegen den Terror, bei dem das US-Militär neue Tötungstechniken perfektionierte, beispielsweise durch den Einsatz von unbemannte Drohnen.

Millionen Muslime wurden als Vergeltung für die Terroranschläge vom 11. September 2001 getötet, deren Täter bis heute nicht ganz klar identifiziert sind.

Selbst unter einem angeblich liberalen Präsidenten, Barack Obama, bombardierten die USA sieben muslimische Länder, erhöhten ihre Truppenpräsenz in Afghanistan, errichteten viele neue Militärstützpunkte in Afrika und führten in mehreren lateinamerikanischen Ländern Operationen zum Regimewechsel durch.

In seinem letzten Kapitel beschreibt Smith detailliert die Rückschläge, die mit imperialen Bestrebungen verbunden sind, wie etwa die Epidemie von Massenerschießungen, die die USA im letzten Jahrzehnt erfasst hat.

Smith betont, dass die USA zu den gewalttätigsten Gesellschaften der Geschichte gehören – mit beunruhigend hohen Mord-, Polizeimord- und Inhaftierungsraten – und gleichzeitig der Bedrohung durch rechte Milizen und Terroristen ausgesetzt sind.

Kein Ende in Sicht

Mit Ausnahme der Sklaverei und des Völkermords an den amerikanischen Ureinwohnern werden die endlosen Völkermorde, die mit dem US-Imperium in Verbindung gebracht werden, selten in High-School- oder sogar College-Kursen diskutiert und sind in der Öffentlichkeit nicht sehr bekannt – trotz einer umfangreichen wissenschaftlichen Literatur darüber.

Dies liegt daran, dass die Öffentlichkeit ständig mit Propaganda und schlechter revisionistischer Geschichtsschreibung gefüttert wird – wie sie etwa vom Museum der Opfer des Kommunismus verbreitet wird –, die linke Ideologien verteufelt und versucht, den „amerikanischen Weg“ zu bestätigen.

Wenn mehr Menschen die Wahrheit wüssten, könnte sich eine starke Widerstandsbewegung gegen den US-Imperialismus entwickeln, die auf dem Präzedenzfall der frühen 20er Jahre aufbauen könnte, wie die „Antiimperialistische Liga“, unterstützt von Koryphäen wie Mark Twain.

Bis dahin prognostiziert Smith, dass die Reihe von Katastrophen „weitergehen wird … und während ihre Vormachtstellung schwindet, könnte sich die herrschende Klasse der USA wie ein ‚verwundetes Tier‘ verhalten und abscheuliche neue Verbrechen gegen die Völker der Welt begehen – einschließlich der Menschen hier im Land.“ – um so viel Reichtum und Macht wie möglich zu erhalten.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related