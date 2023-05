Ukrainischer Verteidigungsminister fordert Berlin auf, so schnell wie möglich Taurus-Marschflugkörper zu liefern

Nachdem die Ukraine Storm-Shadow-Raketen von Großbritannien bekommen hat, wartet sie nun auf die Marschflugkörper vom Typ Taurus aus Deutschland sowie auf die Scalps aus Frankreich. Dies gab der ukrainische Verteidigungsminister, Alexei Resnikow, in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe an. Wie viele es sein würden, so Resnikow, „hängt von der Kapazität unserer deutschen Partner ab“.

Auf die Frage, ob die Bundesregierung auf die entsprechende Anfrage Kiews reagiert habe, sagte er, dass der Prozess laufe. Und weiter: „Partner müssen zunächst eine politische Entscheidung fällen, ob sie die Waffen auf Lager haben und an uns abgeben können oder nicht. Falls die Bundeswehr keine derartigen Waffen liefern kann, sollte die Bundesregierung die Industrie beauftragen, die Marschflugkörper zu produzieren. Wir brauchen Systeme wie die ‚Taurus‘ jetzt.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related