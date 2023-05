Patrick Lawrence: Taub, aber nicht blind gegenüber dem Niedergang der USA (consortiumnews.com)

https://consortiumnews.com/202 30.05.30/patrick-lawrence-deaf- but-not-blind-to-us-decline/

Von Patrick Lawrence – Speziell für Consortium News

In Fiona Hills jüngster Rede lassen sich die sehr schwachen Signale der politischen Elite Washingtons erkennen, die auf die gewaltige globale Machtverschiebung reagiert, die derzeit stattfindet.

Ich halte den Fortschritt nicht-westlicher Nationen hin zu dem, was wir heute eine neue Weltordnung nennen, für die bedeutendste Entwicklung unserer Zeit.

Diese Wende im Rad der Geschichte wird unser Jahrhundert prägen, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Aber wenn man sich die Reden, Erklärungen und beiläufigen Bemerkungen der Macht- und Politikcliquen in Washington anhört, könnte man meinen, dass es keinen solchen Elefanten im Raum gibt.

Und so frage ich: Kann ich der Einzige sein, der sich fragt, ob diejenigen, die die US-Außenpolitik gestalten und betreiben, blind für diesen immensen globalen Wandel sind oder taub für das, was der Nicht-Westen dem Westen in letzter Zeit zu sagen hat, oder zu dumm dafür? Ereignisse verstehen oder leugnen, oder vielleicht einige von allen vieren?

Blind, taub, dumm, in mutloser Verleugnung, letzteres eine Untergruppe von Dummheit: Jede dieser Erklärungen birgt ihre Versuchungen, wenn wir die kognitiven Fähigkeiten der Eliten beurteilen, die sich innerhalb des Washington Beltway zurückziehen.

Aber es war furchtbar schwierig, mit Gewissheit über die Ursache der offensichtlichen Unfähigkeit oder Weigerung unserer Politiker zu entscheiden, anzuerkennen, dass die Weltgeschichte in eine Periode epochaler Veränderungen eingetreten ist.

Endlich eine Antwort auf diese verwirrende Frage oder einen nützlichen Vorschlag dazu. Blind oder dumm sind nicht die Erklärungen, nach denen wir suchen. Taubheit und Verleugnung sind es.

Ich ziehe diese Schlussfolgerungen anhand einer Rede von Fiona Hill, einer überbewerteten Außenpolitikerin mit auffällig neoliberalen Überzeugungen. Sie hielt es letzte Woche in einem Forschungsinstitut in Estland, einem Land, das auf der scharfen Kluft zwischen Ost und West steht.

Fiona Hill ist einer dieser Drehtürleute, die auf dem Schaum der akademischen und Think-Tank-Gehälter schweben, wenn sie nicht in der Regierung sind. Als ausgebildete Russin war sie Geheimdienstanalytikerin für die Regierungen Bush II und Obama.

Anschließend war sie im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Donald Trump tätig, bis sie sich während seiner Amtsenthebungsanhörungen 2019 gegen Trump wandte und einige Momente im Klieg-Licht verbrachte. Hill ist jetzt Senior Fellow an der Brookings Institution und wird diesen Sommer ihr Amt als Kanzlerin an der britischen Universität Durham antreten.

Vielleicht spricht Hill jetzt, da sie in ihre Heimat England zurückkehrt, mit einer lockereren Zunge. Das ist schwer zu sagen. Aber ich verstehe ihre Rede als einen bedeutenden Ausdruck der gemeinsamen Auffassungen unserer politischen Cliquen auf beiden Seiten des Atlantiks.

Es stellt sich heraus, dass Hill und ihre Kollegen in Washington und anderen westlichen Hauptstädten genau wissen, dass die einflussreichsten Nationen des Nicht-Westens eine globale Ordnung aufbauen, die die Autorität des Völkerrechts und der internationalen Institutionen wiederherstellt, nachdem beide Jahrzehnte missbraucht oder ignoriert wurden .

Ehrlich gesagt tröstet mich das Wissen, dass diejenigen, die die westliche Politik gestalten und umsetzen, nicht so blind oder dumm sind, dies zu übersehen.

Es ist ein kalter Trost, muss ich hinzufügen. Aus Hills Bemerkungen schließe ich, dass die Technokraten, Gelehrten und politischen Persönlichkeiten, die die US-Außenpolitik und damit auch die der atlantischen Welt durchdenken und bestimmen, diejenigen nicht hören können, die jetzt eine neue Weltordnung ins Leben rufen, und sie leugnen dies völlig die richtigen Antworten auf dieses weltverändernde und vielversprechende Unterfangen.

„Die Rebellion des Rests“

Hill gab ihrer Rede den Titel „Ukraine und die neue Weltunordnung“ und untertitelte sie mit „Die Rebellion des Rests gegen die Vereinigten Staaten“. Es ist sofort klar, dass sie einige Dinge sehr richtig und andere sehr falsch machen wird. Das Transkript dieser Rede ist durchaus lesenswert. Es ist hier zu lesen.

Zu behaupten, dass eine Ordnung vor der Ukraine durch eine Unordnung nach der Ukraine ersetzt werden soll, bedeutet, die Welt auf den Kopf zu stellen. Den Nicht-Westen als „den Rest“ zu bezeichnen, ist hoffnungslos retro und meiner Meinung nach durch und durch orientalistisch.

Diese Fehler verraten eine westlich orientierte Ideologie, die die Fähigkeit von Menschen wie Hill, die Welt so zu verstehen, wie sie ist, stark einschränkt. Das meine ich mit Verleugnung.

Gleichzeitig gibt es in dieser Präsentation einige verblüffende Beobachtungen, wenn man bedenkt, wer die Beobachtung macht. Hier sind einige, die denjenigen, die sich mit mir über die Blindheit, Taubheit usw. in Washington Gedanken gemacht haben, bestimmt den Kopf verdrehen werden:

„Der Krieg in der Ukraine ist vielleicht das Ereignis, das den Untergang der Pax Americana für alle sichtbar macht.“

Und:

„… Länder, die traditionell als „Mittelmächte“ oder „Swing States“ gelten – der sogenannte „Rest“ der Welt – versuchen, die USA in ihrer Nachbarschaft auf eine andere Größe zu reduzieren und mehr Einfluss auf globale Angelegenheiten auszuüben. Sie wollen entscheiden und nicht erfahren, was in ihrem Interesse ist. Kurz gesagt, im Jahr 2023 hören wir ein klares Nein zur Vorherrschaft der USA und sehen ein deutliches Verlangen nach einer Welt ohne Hegemon.“

Und weiter:

„… die nächste Iteration des globalen Sicherheits-, Politik- und Wirtschaftssystems wird nicht allein von den Vereinigten Staaten gestaltet werden. Die Realität sieht schon anders aus…“

Bemerkenswert, wenn man von jemandem wie Fiona Hill kommt. Da fragt man sich, inwieweit viele intelligente Menschen in Washington ihre Gedanken unterdrücken müssen und daher für alle Welt dumm erscheinen.

Gefangene einer Ideologie

Auf der anderen Seite von Hill’s Hauptargumentationen finden sich Missverständnisse und Auslassungen, die die politischen Cliquen verraten, die sie informell als Gefangene einer Ideologie darstellen kann, die tief in einem halben Jahrtausend westlicher Überlegenheit verwurzelt ist und zutiefst unfähig ist, sich einer Welt anzupassen, die auf der Gleichheit der Nationen basiert .

Es scheint für diese Menschen unvorstellbar zu sein, dass „der Westen und der Rest“ genau die Binarität ist, die der Nicht-Westen zu überwinden vorschlägt.

Erinnern Sie sich, als der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping im Februar 2022 ihre gemeinsame Erklärung zum Beginn einer neuen Ära der internationalen Beziehungen herausgaben , die ich nach wie vor als das bedeutendste politische Dokument betrachte, das bisher in unserem Jahrhundert veröffentlicht wurde? Die russischen und chinesischen Führer äußerten sich in dieser Erklärung ausdrücklich anti-antiwestlich.

Erinnern Sie sich, als das chinesische Außenministerium im vergangenen Februar sein Global Security Initiative Paper herausgab, in dem Peking erklärte, dass „die historischen Trends von Frieden, Entwicklung und Win-Win-Kooperation nicht aufzuhalten sind“? Antihegemoniale Mächte, ja. Anti-antiwestlich, keineswegs.

Entweder hat Hill diese Papiere nicht gelesen – was völlig plausibel ist, wenn man bedenkt, dass ganz Washington sie ignoriert hat – oder sie kann die darin erhobenen Stimmen nicht hören. Hill scheint auch die Ausarbeitung und Erweiterung nicht-westlicher Partnerschaften wie der BRICS und der Shanghai Cooperation Organization nicht zu registrieren.

Die neue Weltordnung, sagte sie ihrem Publikum, „ist keine ‚Ordnung‘, die von Natur aus auf eine Hierarchie hinweist, und vielleicht nicht einmal eine‚ Unordnung ‘.“

Es ist einfach falsch, taub. Alle Ordnungsformen sind von Natur aus hierarchisch? Fiona Hill sollte häufiger über die Grenzen des Westens hinaus reisen.

Zum Glück widerspricht Hill sich zumindest in einigen dieser Punkte:

„Wir in der transatlantischen Gemeinschaft müssen möglicherweise eine neue Terminologie entwickeln und unsere außenpolitischen Ansätze anpassen, um mit horizontalen Netzwerken überlappender und manchmal konkurrierender Strukturen umzugehen. … Die Regionalisierung von Sicherheit, Handel und politischen Allianzen verkompliziert unsere nationalen Sicherheitsstrategien und politischen Planungen, kann sich aber auch auf nützliche Weise mit unseren Prioritäten überschneiden, wenn wir flexibel und kreativ sein können – anstatt einfach nur Widerstand zu leisten und zu reagieren, wenn die Dinge in die richtige Richtung gehen wir mögen nicht….“

Wieder bemerkenswert. Es kann sein, dass Hill, die 57 Jahre alt ist, sich für eine Übergangszeit entschieden hat, die sie in Kürze einen Ozean von den politischen Kreisen Washingtons fernhalten wird, um offener zu sprechen, als sie es jemals in ihren Jahren innerhalb des Beltway getan hat. Auch wenn ihre Überlegungen zu diesem Punkt uns nicht in den Sinn kommen, nutzen diejenigen, die abwechselnd an der Macht sind und wieder aus der Macht kommen, manchmal solche Gelegenheiten, um etwas zu sagen, was sie sonst nicht zu sagen wagen würden.

Hills Rede im Internationalen Zentrum für Verteidigung und Sicherheit in Tallinn ist in jedem Fall eine Interpretation wert, was auch immer dieser Fall sein mag. Ich erkenne darin die allerschwächsten Anzeichen dafür, dass diejenigen, die am engsten an der Gestaltung der US-Außenpolitik beteiligt sind, nach und nach begreifen werden, dass es ein Spiel ist, so zu tun, als ob die USA weiterhin das unangefochtene Imperium der Welt bleiben würden, aber nicht für immer.

Die meisten Nationen, die wir als nicht-westlich betrachten, falten in diesem Moment die Hände.

Washingtons politische Eliten verschließen noch immer ihre Ohren vor dem, was die überwiegende Mehrheit der Menschheit über die Ordnung des 21. Jahrhunderts zu sagen hat. Sie bleiben in der Ablehnung verhaftet. Aber ich glaube nicht, dass sie gegenüber den unaufhaltsamen historischen Trends, die die Chinesen vor ein paar Monaten erwähnt haben, blind sind.

Patrick Lawrence, seit vielen Jahren Korrespondent im Ausland, hauptsächlich für die International Herald Tribune , ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Time No Longer: Americans After the American Century. Sein neues Buch Journalists and Their Shadows erscheint demnächst bei Clarity Press. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Website. Seine Website ist Patrick Lawrence.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können die von Consortium News widerspiegeln oder auch nicht.

